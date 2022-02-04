北京習普會 極權兄弟聯手改寫全球秩序

北京冬奧4日開幕，俄羅斯總統普亭 親自出席，4日與中國國家主席習近平午宴並會談。「習普會」除了可望達成能源協議，北京是否支持普亭入侵烏克蘭 成新焦點。

普亭和習近平有很多相似之處，兩人的謀略如出一轍。一，兩人都集大權於一身，都各自修憲，讓自己終生掌權，推行一人治國的極權統治。二，兩人都有「偉大復興」的夢想，普亭夢想恢復前蘇聯廣濶的版圖和軍事影響力；習近平則夢想「民族偉大復興」，將中國建成社會主義現代化強國，讓中國「走向世界舞台中央」。

三，兩人都積極向外擴張，普亭2008年出兵前蘇聯加盟共和國喬治亞，2014年出兵併吞克里米亞，2021年製造烏克蘭危機。而習近平2012年上台以來，將南海軍事化，推行一帶一路計畫，企圖將歐亞69國納入影響範圍，2020和2021年將香港納入北京直接管控地區。

從兩人的「雄圖大計」可知，北京收服香港後，目標指向台灣；普亭在烏克蘭事件後，可能還有其他擴張行動，矛頭指向波羅的海三小國和白俄羅斯。

更重要的，普習擴張政策的最終目標，是改變美國主導的全球秩序，聯手重劃世界戰略版圖。所以普亭陳兵烏克蘭邊界，挑戰美國和北約，試探西方阻止俄國 擴張的決心；習近平則在東亞頻頻出手，對台灣武嚇亮劍，頻頻在東海挑戰美日，改寫美國主導的東亞安全秩序。

習近平今年68歲，普亭69歲，兩人可能再掌權10至15年，還有大把時間推行各自的復興夢；中俄合作聯手抗美，已成本世紀全球局勢的最大影響因素。

烏克蘭危機始於去年底，俄國突然在烏邊境部署大軍，截至12月31日兵員達13萬，要脅迫烏克蘭屈服，阻止烏克蘭加入北約，投進西方懷抱。

莫斯科12月正式向北約提出，要求北約保證拒絕烏克蘭加入。但美國和北約1月26日正式回覆，拒絕莫斯科的要求；理由是，北約保持開放，各國是否申請加入，由各國自行決定。

拜登總統2日下令，增派2000名美軍部署東歐，但不會進入烏克蘭；這2000人是拜登24日承諾的增派8500名部隊的一部分。普亭則於1日指責美國，企圖將俄國拖入戰爭，藉此逼北約制裁俄國。普亭說，美國的目的是遏制俄國發展，這個說法與北京指責美國遏制中國發展，如出一轍。

俄軍最終是否入侵烏克蘭？國際輿論認為，冬奧期間(2月4日至20日)應不致開戰，因為習近平希望辦好冬奧，若爆發軍事衝突，會影響冬奧情勢。但冬奧後卻不排除俄軍全面入侵或部分入侵烏克蘭的可能。

距冬奧閉幕還兩周，正是俄國和西方談判的關鍵期。烏克蘭總統澤倫斯基強調，美國和國際媒體誇大了俄軍開戰的可能性，但20日後的發展要看各方談判結果。普亭1日說，俄國仍開放外交對話，北約的德法兩國是重要對話國家。

德國因48%天然氣靠俄羅斯進口，投鼠忌器，對俄硬不起來；輪值歐盟主席的法國對俄國態度與美國不一致，總統馬克宏擬前往莫斯科談判。如果普亭能策動德法，在北約內部拒絕烏克蘭加入，普亭可能不會入侵烏克蘭，而將大軍留在烏克蘭邊境，這樣已贏得對烏克蘭和北約的影響力。

習普會不可能不談烏克蘭問題，美國已「央請」北京介入協調，北京也不可能公開支持俄國入侵烏克蘭，因為有損北京形象，特別是此舉將挑起台灣2300萬人更大不滿。不久前台灣一項獨立民調，六成民眾傾向支持台獨，如果北京公開支持俄國侵烏，必然讓台灣民心更背離。

普亭最擔心如入侵烏克蘭，美國和歐盟將強化經濟制裁，這次習普會可能談到北京支持俄國對抗西方經濟制裁，北京也嘗到這類苦頭。2014年俄國吞併克里米亞後，美國經濟制裁俄方，北京立即用高價與俄國簽署4000億美元的能源供應協議，習普會後不排除有新的經濟合作協議。

俄國有豐富石油和天然氣，中國則需要大量進口能源，俄國油氣輸出中國，雙方各取所需，實現共同對抗美歐。俄國國土面積全球最大，人口達1.4億，但經濟靠天然資源支撐，工業、服務業、金融和科技業都落後歐美；2021年GDP僅1.7兆美元，被踢出全球十大以外，GDP總值甚至不及南韓。

中俄雖不是政治或軍事聯盟，但當前世局確實將兩國關係推向更緊密合作，「不是聯盟而勝似聯盟」；反觀美歐、美國與北約關係都不夠和睦團結，給習普重劃全球戰略版圖的良機。