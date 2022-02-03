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烏克蘭人看邊界情勢 明顯不同美歐

社論

拜登總統增派首批2000名美軍赴東歐，防備俄羅斯軍隊可能入侵烏克蘭。不同於外界認為戰爭一觸即發，風暴中心的烏克蘭卻極力維持平靜，總統澤倫斯基認定戰爭不會發生，甚至認為西方媒體與政治人物散布謠言，誇大危機。世人觀察烏克蘭情勢，不外乎從美國與北約角度，認定絕不能對俄羅斯退讓；或從俄羅斯角度認為西方自食承諾，得寸進尺。但身處衝突焦點中，烏克蘭人如何看待這次危機？

目前為止，澤倫斯基已三度批駁華府，其一，美國撤離駐基輔大使館部分非必要人員和眷屬後，引起烏克蘭不滿，認為會動搖該國民心士氣；其二，拜登日前就職周年記者會，提到俄羅斯會「小入侵」，卻被澤倫斯基怒嗆，入侵就是入侵，怎麼還有大小之分；其三，澤淪斯基上周四與拜登通完電話後，次日就在國際記者會表示，「過去八年來，我們一直說邊界情勢緊張，去年初，就比現在更緊張」。

美方官員私下埋怨，澤倫斯基最近這些說法「很不上道」，「我們是烏克蘭最重要盟邦，這等於是把手指戳到我們眼睛中」。

如揣測澤倫斯基的心情，其實可以理解。現在即使俄羅斯沒有進犯，烏克蘭經濟與金融已如驚弓之鳥，脆弱不堪，身為烏克蘭總統，他首先必須穩住烏克蘭的民心與經濟。但在俄國大軍壓境之際，這樣的表達方式只會在烏克蘭與西方國家之間造成嫌隙，也會在國內引發對他處理危機的隱憂。

西方現在與俄羅斯對峙，是以烏克蘭為戰場，如果西方確定會保護烏克蘭也就罷了。但西方偏偏閃爍其詞，譬如在加入北約問題上，烏克蘭希望加入，但現在北約只說，俄羅斯不得挑戰北約的開放政策。澤倫斯基怒稱，「北約就乾脆告訴我們，永遠不准烏克蘭加入，不就好了」。

拜登指出，如果俄國入侵烏克蘭，美國必然會懲戒制裁俄羅斯，可是卻不會進烏克蘭作戰，理由可能是烏克蘭不屬北約成員國，且擔心美國再捲入一場持久且勞民傷財的戰爭。但這樣的承諾，對烏克蘭來說沒有意義，澤倫斯基當然想降溫，不願烏克蘭遭到兵災戰火。

俄羅斯現在積極運用烏克蘭這種矛盾心態，俄國駐聯合國大使就公開表示，「如果我們西方朋友要推動基輔來破壞明斯克協議(即烏東停火協議)，而烏克蘭也順從，結局將對烏克蘭絕對不利，將最終自我毀滅」，明講就是責任要烏克蘭自負，與俄羅斯無關。

除了烏克蘭對西方援助有複雜情緒之外，烏克蘭內部政治也一團亂。西方外交官私下抱怨，澤倫斯基並沒有讓全國團結，動員因應現在的危機，尤其是他還在分心對付國內政敵、前總統波洛申科。

波洛申科在競選連任時輸給澤倫斯基後，擔心遭政治清算，流亡海外。日前突然返回基輔，宣布要共赴國難，波洛申科聲稱自己比澤倫斯基對俄羅斯更強硬，更知道怎樣對付普亭。但其實他希望利用國際局勢，營造政治聲勢，更有些人猜測他回國，有俄羅斯在背後策動。無論如何，烏克蘭內部愈混亂，愈有利俄羅斯。

不過劍拔弩張的情勢拖延下去，未必見得是壞事。一方面，近來俄國官員從外長拉夫洛夫、國家安全會議副主席梅德韋傑夫、以及安全會議秘書派特魯舍夫都異口同聲表示，俄羅斯不想要戰爭，但也不容許俄羅斯國家利益受到粗暴的攻擊和忽視。這些話明顯衝美國和北約而來。

而另一方面，現在國際間仍以外交談判，來拖延烏克蘭爆發軍事衝突。聯合國安理會31日的會議，雙方雖然唇槍舌劍，但俄羅斯對美國回覆莫斯科提出的條件也有回應，國務卿布林肯1日與拉夫洛夫商討俄方提議的內容，危機出現有轉圜的機會。

而在另一個外交渠道，俄羅斯總統普亭與法國總統馬克宏進行第二次電話會商，未來將繼續電話磋商，並考慮實體高峰會晤。馬克宏現在擔任歐盟輪值主席，讓他可代表歐盟，介入解決這場危機。

有一種意想不到的可能性：普亭與澤倫斯基都將赴北京參加冬季奧運開幕典禮，國際外交圈傳言，兩人可能在北京會面，商討解決危機的可能性。譬如烏克蘭如承諾不加入北約，普亭就有台階可下而撤軍。克里姆林宮29日表示，不完全排除這種可能。

這些也許都是國際外交運作，但只要和平還有希望，就不應該放棄，而任何人都沒有比烏克蘭人更有資格堅持和平，因為一旦開戰，一切禍端和後果都是烏克蘭承擔。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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