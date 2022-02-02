冬奧滿眼「敵情」 難與2008奧運媲美

2008年金碧輝煌、氣勢磅礡的北京夏季奧運 ，把中國強力推向國際舞台中心，自此中國縱橫國際。帶著中國崛起的新希望，北京再承辦2022年冬季奧運明天(北京時間4日)開幕，卻因主客觀因素變遷，美國帶頭外交杯葛殺傷力雖不大，北京卻滿眼「敵情」如臨大敵，病毒威脅、各國彼此防備，有選手可能表達對中共不滿的訴求，天時、地利、人和都不利，使北京冬奧 成敗未卜。

天時不利是指疫情仍嚴峻，全球大流行未止歇，中國清零政策難擋疫情此起彼落和封城，迄31日止，與奧運有關人員包括外國選手，至少34人染疫。地利不佳則指奧運場地距北京近，降雪不足，須延例用人造雪營建比賽場地；而中共當局懼怕外國選手帶入病毒，採嚴格隔離，民眾不准進比賽場地參觀，選手不准外出，種種條件使冬奧黯然失色。

人和不佳問題更明顯。胡錦濤治下2008年的中國充滿希望抱負，與國際關係友善(即使這是政治忽悠)，但「不折騰」下美歐爭相擁抱中國，奧運一團和氣；習近平2012年主政迄今，中國內外處境急轉直下，很多「瞎折騰」使國際間對中國充滿敵意，冬奧變成草木皆兵，想藉冬奧把國家形象再推上去，加倍不容易。

中國疫情不退，多地封城，連習近平擘畫、與北京咫尺之遙的雄安也封城了，卻不敢明說。英文版「中國日報」更繪聲繪影說，美國煽惑冬奧運動員 在賽事期間製造紊亂，「出大價錢獎勵這樣做」。這些像打預防針或抹黑美國的舉動，引發美國駐北京大使館強烈否認，但美方強調運動員有權根據奧運精神和人權等自由表達意見，似留了伏筆。

綜合來看，一，冬奧未延期可能是失策。2020東京夏季奧運延至2021年才辦，疫情使奧會大賠逾300億美元。不少人建議冬奧比照順延，但在奧委會和北京協調下如期舉辦，花錢找苦頭吃可能再賠錢，只是北京不會公布損失。

二，隔離和抗疫風波難免。北京將冬奧場地畫為隔離區(閉環)，被外媒稱是「大泡泡」，和北京民眾生活的京城成為兩個平行、互不干預交流的世界。所有外國運動員、奧運人員搭機落地就進入「大泡泡」，住封閉旅館、用封閉交通工具，有從頭到腳包裹的核酸檢測人員服務。有外國記者說，好像進入外星球，奧運促進世界人民友誼變空談，只有中國才做得到，這是褒是貶？

三，中國現在形象和2008年不可同日而語。從女網名將彭帥「被失蹤」、新疆維吾爾人權問題，再到美國領導盟邦和北京在各方面較量，西方公開挑戰中共，使奧運更政治化，不排除出現運動員有政治訴求等風波，讓中共難堪。

四，冬奧各比賽項目並非中國的強項，即使舉國體制培訓下，中國獎牌數很難像夏季奧運出色。用獎牌數看冬奧對中國或海外華人意義不大，反而移民外國的華人表現，更受矚目。

五，中國其實不乏冰雪覆蓋的地方可舉辦冬奧，東北便是。但在「中央」領導一切、北京優先等思維下，冬奧還是選北京舉行，機械人工造雪和綠色環保的奧運難免扞格，而人定勝天、用錢可搞定很多事，正反映北京的思路，難免引來批評。

六，冬奧報到迄今已檢測出逾34名入境中國的外國運動員染疫，估計還會增加。比賽是否釀成各國選手大規模感染，奧運村變成「毒泡泡」，選手在與世隔絕的氣泡中參賽、生活，然後離開；中國民眾只能透過電視轉播和錄像看比賽，這樣的冬奧意義何在，啟人深思。

有評論說，中國冬奧後Omicron病毒如大爆發，當局可能嫁禍外國運動員帶進病毒，但大泡泡也限制了推諉塞責。中國防疫自顧不暇，還勉力承辦冬奧，著實是艱難的苦頭。

七，拜登總統宣布美國外交抵制北京冬奧後，響應的國家不如預期多。美國國會兩黨領袖12月中致函負責獨家轉播奧運的NBC電視台，警告勿淪為幫中共洗白和宣傳的大外宣，說明美國反中氣氛到何種程度。俄羅斯總統普亭將成習近平最重要奧運外賓，顯示中俄抱團取暖關係日益增進，其後勢值得關注。

多家國際媒體認為，今年冬奧既不好玩，也無意義，選手在隔離區生活毫無隱私和尊嚴。而冬奧成果無疑會成習近平的政績之一，成功了，更有利他延任宣傳；如果失敗了，可能有人被究責。至於中國的國際宣傳，極易流於花大錢還得到負面評價，難與2008年北京奧運媲美，成敗就看未來17天了。