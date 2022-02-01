川普吹噓財富身高 政治聲勢漸趨不利

政治常被認為是一種公眾表演，有人演技出色、贏得民眾瘋狂支持；有人演技拙劣，被選民喝倒采，川普 、拜登 或許就代表兩種類型。近日有趣話題之一，是川普2015年曾親口向富比世(Forbes)雜誌誇稱，他現金資產有7億9300萬元；但紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)上周公布，川普2020年在銀行現金僅有9300萬元，似有意戳穿川普的謊言，讓他難堪。

巧合的是，紐約的平面設計師Sandy Campbell撰寫「川普真的有六呎三吋、243磅嗎？」文章，他拿出川普和加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、德國前總理梅克爾等人在2018年G7於魁北克舉行峰會，七國領袖並排從頭到腳的全身合照，然後根據每人公開身高紀錄推算，顯示川普「只」有六呎四分之三吋(約185公分)，甚至還矮一點。因為他比身旁六呎二吋的杜魯多矮一截，比五呎九吋半的馬克宏高一點。

文章說，川普實際身高顯然不是六呎三吋(約190公分)。至於體重，他依據川普打高爾夫球露出大肚腩和圓渾體型的照片推估，川普體重可能超過300磅，而不是他說的243磅。作者說，眾院議長波洛西形容川普是醫學上的「病態肥胖」(morbidly obese) ，並非誇大其詞。

對照川普紐約曼哈頓川普大廈頂樓住家，他誇稱有3萬平方呎，據此向貸款銀行申請抵押貸款，但詹樂霞辦公室指出，實際面積只有1萬1000平方呎，可能涉虛假訊息貸款詐欺而被起訴。

不少人確實用放大鏡檢查川普的財富、身高、體重和私生活，無論川粉或反川普者都知川普個性張揚、愛吹牛誇大，好大喜功。在國家立場，總統誇大或可「伸張國威，震懾對手」；但對內就是對人民不誠實，違背誠信，民眾有權利知道真相。

詹樂霞針對川普集團刑事調查，明顯會被歸類是民主黨「反川普急先鋒」，寄望官司能阻擋川普2024年再選總統，共和黨 有人也樂見。美國司法獨立，檢察官愛找有權勢地位的人調查法辦，可一戰成名，也成美國的傳統。

川普各種虛假捏造的訊息被公布，他常指責不利他的消息都是「假新聞」，著實相當諷刺。川普一直宣稱自己是億萬富豪，名列全球富翁榜單。依「富比世」全球億萬富豪排行榜，川普2017年就職時資產有35億(但他聲稱逾百億)、排行544名，但2021年卸任後資產跌至約24億元、排名1299。

川普有意東山再起再選總統，他2020年控訴大選不公抗爭需募款，川粉們至少捐款7000萬元，如今手握上億元競選資金，但無論資助支持他的參眾議員候選人，或自己再選總統，都只是杯水車薪，金主如卻步會成川普的最大隱憂。

「華盛頓郵報」綜合多個民調，指川普在共和黨內聲望漸下跌，「喜歡川普」和「希望川普再選」已出現顯著差異。馬凱特(Marquette)大學法學院27日公布民調，如果現在投票，拜登以43%擊敗川普的33%，或拜登以41%比33%擊敗佛州州長德桑提斯。

幾大現象值得留意：一，共和黨內質疑和挑戰川普聲音愈來愈高，除了眾議員麗茲‧錢尼和參議員穆考斯基等人，德桑提斯、參院少數黨領袖歐康諾等人都在觀望；一旦跨越政治臨界點，川普可能成共和黨的包袱，被黨內主流派唾棄。

二，川普藉參選到各地造勢，蓄集反擊民主黨和司法追訴的政治資本。紐約聯邦檢方對他的貸款詐欺等調查；國會眾院對1月6日國會暴亂調查，形成兩股箝制力量，年底前會引爆。川普則援引川粉力量反擊，上周六在德州造勢聲稱，如他再當選總統會特赦暴動滋事分子。但置法治和秩序於不顧的作為，共和黨重量級參議員葛里漢、柯林斯等都反對，意味川普和共和黨內的嫌隙在擴大。

三，11月期中選舉結果，可能成川普前途的分水嶺。川普如何助選和效果，共和黨如奪回參眾兩院控制權，「搶功」現象或川普表現，都可能成川普動向的轉折點，此後有意總統大位的共和黨人和川普的裂隙將表面化。

四，兩黨都謹慎在應對川普，民主黨偏重法律戰，共和黨打政治牌。高達71%民眾不希望川普再選，是他的重大警訊；但50%共和黨選民支持他再選，是他的最大籌碼。美國是否需要川普繼續領導，年邁羸弱的拜登連連被選民否定，美國需要年輕的總統，白宮不能續讓80高齡者盤踞，政壇需要新陳代謝。經歷政治動盪、疫情等洗禮後，美國總統必須尋求改變，國家才能浴火重生。