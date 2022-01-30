拜登退無可退 不能被俄羅斯輪盤嚇倒

拜登總統28日說，美國將增兵8500人到東歐；國防部長奧斯丁也說，俄國 部署在烏克蘭 邊境的13萬大軍已準備好，有足夠全面入侵烏克蘭的能力。美國軍方補充，俄軍可能從首都基輔以北的白俄斯入侵烏克蘭；美軍甚至估計，俄軍將於北京冬奧2月20日結束後即入侵。

上述連串消息都出自華府，用意可能在警告俄國，卻也反映拜登和北約不會因俄羅斯的恐嚇而讓步。自去年底俄國部署大軍後，美國輿論多指責拜登軟弱，擔心他對俄國不夠強硬，讓普亭 的計畫得逞。

事實上，美國和北約已於26日以書面知會克里姆林宮，直接否決普亭上月底提出的條件─包括北約不接受烏克蘭加入、北約不再向東擴張，並從東歐撤軍。美國和北約書面表態後，克里姆林宮至今仍未正式回應。美國和北約的決定使談判空間縮小，局勢變得更緊張，普亭下一步會怎麼做讓人猜不透。

普亭出動大軍恐嚇烏克蘭，主因他想實現「大俄羅斯夢」，恢復往日蘇聯的榮光。上月23日，普亭在克里姆林宮舉行四小時年終記者會，回答不少提問。他一度說到他在前蘇聯1991年崩潰後生活困難，包括做過計程車司機。他說，蘇聯解體令俄國陷入經濟困難，人民生活困扼艱難。所有描述都指向緬懷前蘇聯的光輝。

過去十多年，普亭一直為復興俄羅斯而努力，包括修憲、回任總統，讓自己長期掌權，致力於恢復前蘇聯版圖，例如2008年出兵喬治亞共和國、2014年吞併克里米亞，現在出兵恐嚇烏克蘭。普亭的「偉大復興」夢想，就要他掌權計畫就不會停止。烏克蘭只是他計畫的一小部分，烏克蘭危機如能解決，同樣的武力勒索仍會繼續上演。

普亭部署逾13萬軍隊，但又親口說無意入侵烏克蘭。事實上，想併吞烏克蘭不可能像吞併克里米亞那麼容易。克里米亞人口僅230萬，多數是俄裔(占65%)，本是俄羅斯的一部分；烏克蘭人口4400萬，多數是烏克蘭人，說烏克蘭語。布魯金斯學會公布的獨立民調發現，57%烏克蘭人對俄國「非常不滿」或「不滿」，只有17%民眾對俄國持友好態度。

如果普亭入侵烏克蘭，最終目的可能不是吞併，而是將烏克蘭納入勢力範圍。烏克蘭可扼控俄國西南大門，如果普亭控制烏克蘭，復興夢就推前一大步；如果不成功，69歲的普亭仍有很長時間繼續與北約周旋。

美國和北約軍力、經濟實力明顯壓過俄羅斯，但對俄態度不同，給普亭見縫插針良機；普亭在烏克蘭邊境部署大軍，有如與拜登玩「俄羅斯輪盤」，只要拜登退縮，他就可藉危機擴大對烏克蘭的影響力，制衡北約，取得多重利益。

拜登去年初上台後，調整美國對全球布局，將中共或中國視為最大假想敵，外交政策「轉向中國」(Pivot to China)，比歐巴馬時期的「轉向亞洲」(Pivot to Asia)更推前一步。這個轉向使美國從阿富汗撤軍，俄羅斯見美國退縮，軍方和民眾普遍厭戰，趁隙陳兵威脅烏克蘭，藉此試探美國的決心，想把北約勢力趕出鄰近的烏克蘭、波羅的海三小國，建立俄羅斯的戰略防衛縱深。

拜登國內民調低落，如果對俄羅斯不夠強硬，民調還會走低。烏克蘭不是北約成員國，美國和北約不派軍進入烏克蘭，卻可增加軍援，武裝烏克蘭人，讓俄國難付出侵入的代價。美國制裁普亭更重要手段是經濟制裁，自2014年吞供克里米亞後，美國經濟制裁俄國已取得效果。

俄國人口1.4億，國土面積全球最大，但2021年GDP只有1.7兆美元，排名在十大經濟體之外，甚至不及南韓。經濟主要靠天然資源，包括輸出石油和天然氣。普亭想要俄羅斯強大，應是強化經濟和GDP，加強發展關鍵科技，但出身前蘇聯克格勃(KGB)特務的他，更強調軍力和謀略，思維難免受限。

美國的經濟制裁包括將俄國踢出「美元國際支付系統」(SWIFT)之外，使俄國無法與全球銀行進行匯款交易。研究發現，單是這項措施就會導致俄國經濟成長減少5%。另外，俄國一旦入侵烏克蘭，美國和歐盟將停止「北溪2號」天然氣輸送管運作。這條輸氣管由俄國經波羅的海三國進入德國，德國48%天然氣靠自俄國進口。

烏克蘭脫離前蘇聯獨立，想擁抱北約抗拒俄羅斯影響力，多數民眾對俄國不滿；但這個國家不怎麼爭氣，除了民主自由體制，經濟凋蔽、族群紛爭，淪為須靠美國和北約保護，足堪台灣或其他國家引為借鑑。