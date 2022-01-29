拜登提名大法官 仍受制黨內進步派勢力

聯邦最高法院83歲的大法官 布萊爾日前正式向拜登總統提退休辭呈，本會期結束後卸任。拜登立即宣布，將提名 最高法院史上第一位非裔女性大法官，2月底前公布人選；民主黨參院領袖舒默表示，一個月內完成聽證作業。兩黨再次全面動員，將決定新的大法官任命。

聯邦最高法院日前受理亞裔 學生控告哈佛大學、北卡羅萊納大學新生錄取以種族為考慮，是違憲之舉，亞裔異常關注。拜登宣稱將提名非裔大法官，雖不致影響保守派大法官仍占多數，最終可能作出有利亞裔的裁決，但大法官提名任命仍值得所有亞裔關注。

首先，布萊爾公認是「現實主義派」，立場溫和，能體察變通。他這次被民主黨左派明為「勸退」，實為「逼宮下台」。參院共和黨領袖麥康諾提醒拜登，「國家大事，不能交給極左派代工」，說明民主黨內路線鬥爭在影響大法官提名。

民主黨激進派早就看不慣老一輩溫和的自由派大法官，即使自由派與婦女界推崇的大法官金絲柏85歲高齡在任內病逝前，都快擋不住民主黨激進派要她提早交棒的催退聲浪，最後反而給川普總統機會，提名保守派女大法官巴瑞特，使最高法院長期由自由派主導的時代，變成以3：6落後給保守派大法官，讓民主黨激進派更急於想推出新的大法官人選。

拜登上任、民主黨掌握參眾兩院一年來，黨內外一直逼布萊爾退休，他多次公開表態無意退休後，終於擋不住壓力退休了。一年來，民主黨激進派不斷施壓軟弱的拜登，想打造傾向社會主義的「重建美好未來」的美國，包括預算案、擴大投票權法案，卻遇到黨內參議員曼欽、席納瑪抵抗。

拜登如提名立場激進的非裔女性，可能會引發參院同黨參議員反對。大法官提名與聽證過程，將可觀察拜登向激進左傾勢力靠攏到何種程度。

拜登口袋中已有人選，他把條件限制在女性非裔。推測提名人選有幾種選擇，一是提名一位左傾激進意識形態的人，繼續維持最高法院保守派與自由派6：3的局面，但這樣對最高法院產生不了政治作用。

二是提名一位比布萊爾更溫和的自由派非裔女性，加上另一位同屬溫和自由派的大法官凱根，和立場傾向中間的三位保守派大法官羅伯茲、卡瓦諾、巴瑞特，或許釋憲案上形成5：4的折衷生態，既維持保守派想要的結果，也顧及社會變化。問題在拜登能否說明黨內進步派顧全大局，勿讓參院聽證成為再次分裂全國的悲愴舞台。

拜登明確表示，單純以種族性別考量，在非裔女性中提名，排除白人、亞裔與男性人選，除了實現他的競選諾言，應也在彌補美國歷史歧視非裔的罪惡，卻剝奪了亞裔權益，頗有爭議。

華人關注最高法院上周同意受理聽審亞裔學生控告哈佛、與北卡羅萊納大學對審核亞裔新生入學以種族因素為依據，排擠成績優秀的亞裔學生，亞裔竟成21世紀被歧視打壓的對象；反而非裔與西裔學生靠種族條件獲利。他們沒有勇氣承認考試成績不如亞裔生，同是少數族裔的亞裔反而被歧視，讓很多亞裔憤憤不平。

上述兩訴訟案自聯邦地方法院，一路打到聯邦最高法院，合併成一案，全案排在今年10月聽審，明年春季宣布裁決。目前保守派大法官占優勢，即使布萊爾退休，讓自由派人選繼任，也不致影響裁決結果。

目前各方相信，哈佛等校以種族作為入學考量標準之一，可能被大法官裁定違憲。此案不但關係未來華裔學生能否憑藉優秀成績進入名校，不受限種族名額，更牽涉全國行之有年、影響少數族裔就業、就學保障名額的「平權措施」存留，可能牽一髮而動全身。

不少評論認為，聯邦最高法院的裁決雖以釋憲案居多，但近年表現常流於黨派化；兩黨常在大法官任命上泛政治化對決，最高法院的裁決也常表現兩派大法官涇渭分明，使最高法院流失公信力。從川普任內任命卡瓦諾卻扯出性侵疑雲，變成羅生門，大法官政治化程度愈來愈高，其實在傷害美國三權分立制度，使最高法院形象和公信力都受傷。

隨著未來非裔女性被提名大法官展開聽證，我們將聽到自由派大法官人選如何自圓其說，來合理化「只看種族，不看能力」的政策。民主黨想鞏固最高法院自由派勢力不繼續流失，逼布萊爾退休，並無法影響最高法院朝「中間偏右」的發展，美國也走向「要警惕右，但主要是防左」的大趨勢。