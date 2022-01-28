中共清零抗疫釀禍 有爆發大流行風險

美國電動車公司特斯拉 (Tesla)生產情況，反映中國清零抗疫的重大影響。美股27日持續新年以來跌勢，科技股為主的納斯達克指數跌最慘，1月累積跌幅達15%；納指27日再跌189點，下跌原因除了聯準會26日宣布最快可能3月升息，特斯拉27日大跌11.55%也是重要原因。

為什麼特斯拉股價大跌？它26日季度財報，收入和獲利都超過預期，但CEO馬斯克在財報視訊會議中說，特斯拉今年不會推出新車，包括美國人期待的「網路卡車」(Cybertruck)。不推新車的原因是半導體短缺今年內都無法解決，既然沒有足夠汽車晶片可用，新車計畫沒有意義，產量也不可能提高，導致股價大跌。

中國是全球最大電動車市場，特斯拉去年在中國銷量第二大，Model Y和Model 3兩款車共銷32萬輛。特斯拉去年全球售出93.6萬輛電動車，其中一半產自特斯拉上海車廠。但馬斯克說，晶片不足，生產中斷，產量受到限制。

中國2020年5月起推行清零政策，去年11月底，變種病毒Omicron 在南非出現前，中共一直宣傳中國抗疫最成功，自稱是全球模範。但Omicron出現後兩個月，中國抗疫形勢大變，正面臨Omicron迅速傳播的危機，「等著大流行爆發」。

去年12月9日以來，中國爆發新一波疫情 ，分別在20個省發現病例。這些病例Omicron只是少數，數十個城市出現不同類型病毒，例如12月22日起全面封城的西安、局部封鎖的天津(發現Omicron 300例)、本月15日發現首例Omicron的北京、以及22日一天內發現超過100例的香港。

北京冬奧下周開幕，習近平一再下令嚴防冬奧營地，27日卻有一名德國運動員確診，26日發現另外8例，首都機場檢測至今已發現15人感染，感染者都與冬奧有關。嚴密防護下的冬奧，未開幕已被Omicron攻陷；對今年冬奧，輿論最關心的不是比賽，而是希望這項國際大型運動會不會爆發感染潮。

多數專家認為，雖然習政府堅持清零政策，但病毒不可能消失，清零政策最後注定會失敗；兩個最大危機是Omicron傳播力強，而中國20個月來的清零政策，導致全國各地只重清零防疫，沒有做好應付大規模感染者的醫療負荷能力。相對於14億人口，感染人數少，集體免疫等於零，因此存在Omicron入侵的巨大空間。其次，中國生產的各種疫苗效果較低，自主研發的mRNA疫苗，要到年底才能推出。

習政府為什麼堅持清零政策？基本目的雖是防疫，但更重要的是展示中共黨權和政府的有為和偉大。只要領導人一聲令下，9300萬黨員、官員幹部和14億人民都不敢不從；領導人要清零，舉國上下就必須清零，沒有例外、不容反對。抗疫變成展現國家決心，與美歐政府不同的最重要政治目標，以證明體制優越、制度自信。

為了展示領導人英明偉大，包括防疫等所有事只要一聲令下都辦得成，因此所有人和事都可在清零過程被犧牲，包括人民日常食物供應。西安被強制封城禁足後，一名男子因沒有食物，不得不偷偷離家出外買食物，卻被保安發現毆打；也有駕駛人被突然的封路困住，被迫在車上過夜挨餓挨凍。

香港聽從北京命令，21日突然「封樓」，將2700居民困在葵涌邨一棟公寓大廈內，不少人因突然封樓沒準備食物，傀儡港官卻置居民需求於不顧；一些居民被突然禁足，不能上班，被公司開除。香港變成內地城市前，官員行政效率很高，重視人權；但被中共化後，港官失去基本人性，連常識思維也一起喪失。

習近平親自部署、親自指揮的清零政策，除了面臨Omicron的重大考驗，更重要的，清零政策對全球供應鏈的影響持續。中國多個大城市封城或局部封鎖，導致工廠中斷生產，產量減少打亂全球供應鏈，馬斯克說的特斯拉危機，正反映問題嚴重性。

國際貨幣基金(IMF)25日調低今年全球經濟成長至4.4%，主要是因為供應鏈再惡化；供應鏈中斷，貨物供應持續不足，通膨更難以降低。

持續兩年的世紀疫症，2020年1月在武漢爆發。當年夏天，習政府開始清零政策，自稱防疫抗疫成功；但現在形勢逆轉，歐美的疫情被Omicron橫掃後，開始顯露轉機，疫情「流感化」，歐美政府紛紛調整政策，準備與病毒共存，但中國卻反而面臨巨大危機。兩年疫情在地球走了一大圈，從中國開始，眼看可能又回中國，此刻真的要為中國人民和世界經濟祈禱了。