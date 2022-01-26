烏克蘭情勢虛虛實實 美歐嚴陣以待

俄羅斯在烏克蘭 邊境集結至少10萬大軍，並與白俄羅斯 舉行聯合軍事演習，加上克里米亞，形成三個方向包圍，對烏克蘭造成巨大軍事壓力。

北約與美國的反應很直接，上周末拜登 總統在大衛營舉行會議，美軍高層將領向拜登提出軍事應對方案。一，美國國防部宣布，部長奧斯丁下令將8500名駐紮美國本土的美軍，置於最高戰備狀態，作為北約快速反應部隊的一部分，以備北約隨時做出反擊。

二，據「紐約時報」報導，拜登近日將決定，是否進一步將1000名至5000名美軍，立即部署到波羅地海三國、中東歐與俄羅斯鄰近的北約盟國，必要時可再加派十倍兵力。這是北約整體計畫的一部分。其他北約盟國近日紛紛盡己之力，調集部隊、戰機和戰艦，加強北約東翼的防務。

三，烏克蘭並非北約成員，美國沒有義務防衛烏克蘭，所以不會派兵進入烏克蘭。但美國已開始直接軍援烏克蘭。去年以來，已運交高達6.5億美元武器裝備，並有150名「軍事顧問」進駐，未公開承認的「志願」軍事人員一定更多。

提升戰備是美國與北約的事，俄羅斯沒有置喙餘地。拜登原先為避免刺激俄羅斯，引發進一步升高緊張，未加派軍隊到東歐，但俄羅斯總統普亭毫無退縮跡象，美國不能沒有準備，透過媒體放消息，目的也在震懾和警告莫斯科，不要輕舉妄動。

美國與北約現在最成功的舉動，是訊息戰策略。從12月開始每天記者會，常常有新訊息，包括之前公布衛星照片。專家研判，俄軍將在1月底、2月初發起攻勢。英國媒體甚至報導，俄羅斯把烏克蘭傀儡政權領導人都選好了，都是放話策略的一部分。

但兩邊較勁施展資訊戰、心理戰時，有時不免做過頭。美國、英國和加拿大都撤離駐烏克蘭大使館的職員與家屬，更引發緊張，連烏克蘭政府都不以為然。

美國不斷揚言俄羅斯即將在1、2月入侵烏克蘭，目的在逼俄羅斯否認。現在反倒是莫斯科陷入兩難，10萬大軍聚集俄烏邊界，如果開戰，後果難測；即使不與北約開戰，經濟制裁難免，已讓歐洲各國股市匯市大跌。但如果不開戰，面對氣勢愈來愈盛的北約，俄羅斯看來反而是怯敵退縮，對普亭國內聲望有莫大打擊。

烏克蘭危機有沒有可能速戰速決，打一場有限戰爭？即在北約沒來得及反應前就收場。克里姆林宮想要的範例可能像2008年對喬治亞共和國的戰爭，或2014年收復克里米亞戰役。

烏克蘭其實是相當具規模的國家，國土面積歐洲第二，東西超過1000公里，南北逾600公里，人口4400萬。俄軍如全面進軍烏克蘭很難速戰速決，補給線拉長，還面臨西烏反俄人民可能發起游擊戰反抗。傳烏克蘭已發放民眾武器，俄軍還有與北約接戰的風險。

俄羅斯較可能僅打兩種有限的戰爭，一是以維和名義，應當地人民之請進軍頓涅茨克和盧甘斯克兩個烏東獨立共和國，直到和平談判達成有利結果才撤軍；或乾脆發動公投，將兩國併入俄羅斯。二是進軍烏克蘭，但僅到聶伯河之東，劃河而治，同時一舉殲滅河岸以東、近年為對抗俄國而建立的烏克蘭新軍。

俄羅斯若非全面大舉入侵，而是有限度、速戰速決式用兵，反而會暴露北約的分歧。拜登在記者會承認，如果俄羅斯僅是小規模入侵，盟國要不要反擊會吵成一團。

事實上，歐洲最大經濟體德國，很明顯與其他國家不同調，基於不輸出武器到衝突地區的政策，德國不僅拒給烏克蘭軍備，還阻止其他國家把內含德國零件的武器給烏克蘭。部分原因是德國對俄羅斯能源嚴重依賴，也由於德國新政府仍處於磨合階段，綠黨主席貝爾伯克擔任外交部長，反俄表態強硬，但社民黨總理歷來主張對俄溫和。

歐盟內部也出現新加入的中東歐國家力主強硬，與壓倒性主張要以外交解決的西歐國家看法分歧，雖然拜登周一與主要盟友舉行視訊會議後，強調會議結果「非常、非常、非常之好」，但時間一久，北約表面團結無法維持，內部步調不一的隱憂就會浮現。

目前外交談判仍在進行，俄國外交部長拉夫羅夫上周四與國務卿布林肯見面，提出俄方具體要求，美國正與歐洲盟邦商討如何應對，而由德、法、烏、俄四國組成的「諾曼第進程」，本周將在巴黎集會，只要談判仍然進行，戰爭應不可能突然發生。也許拖下去，大家都達到各自目的，平和收場也未可知。