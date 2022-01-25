蔡英文搶打「蔣經國牌」 尊蔣有盤算

台灣藍綠對峙嚴重，如果不是因為「經國七海文化園區」開幕，蔡英文 、馬英九、柯文哲極難得同堂亮相，在蔣經國 的名義下為台灣留史。蔡英文總統更出人意表地說，蔣經國堅定「保台」的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識。這席肯定蔣經國的談話不僅讓民進黨炸鍋，也引發國民黨 疑懼，衝擊年底選戰走向。

蔡英文出席開幕典禮前夕，促轉會發函台北市政府，質疑當地是「威權象徵」，要求將經國七海園區改名。市府則回覆，過分強調政治正確，添加過多價值判斷與詮釋，反而是對歷史的干擾。民進黨前立委段宜康批蔡「莫名其妙，無言以對」，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」對蔡英文的「尊蔣」談話相當不以為然。

對綠營的情緒反彈，蔡心知肚明，因此她強調，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」，透過經國圖書館的資料，能有助化解台灣分歧，「否則蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得他帶來的經濟發展與安全感，另外有些人記得他所代表的威權體制」。

經歷公投、台中市二選區立委補選連續勝利，蔡英文如今在黨內權勢如日中天，無人可挑戰。如此穩固的權力基礎，也使她對民進黨內可能的異議與批判，全然不放在心中，那些極端的不滿主張對她也無法造成威脅。蔡英文當前的挑戰，一是「拒中保台」，二是要在僅存兩年任期裡，留下自己的歷史定位，希望自己能像蔣經國一樣，列名「對台灣最有貢獻的總統」。

李登輝曾自稱為「蔣經國學校的學生」，蔡英文也以李登輝傳人自居，因此她有意形塑自己為「師承蔣經國」，不與共產黨妥協的「保台總統」，當然也有向藍營支持者喊話意味。

蔡英文已屢次在談話裡強打「中華民國台灣」牌，收到一定政治效果，如今再以經國牌來「繼承蔣經國重擔」，既能強化當前政府「反共保台」政策的正確性，又能進而和國民黨搶正統，並質疑當前國民黨「背離蔣經國路線」，讓氣如遊絲的國民黨更加難以招架。

蔡英文強調「反共保台」，國民黨主席朱立倫則標榜蔣經國是「台灣民主化的舵手，親手終結威權體制」，用蔣經國開放民主的魄力，對照當前政府放任違憲的促轉會成為「東廠」，不尊重國人歷史記憶，背棄「轉型正義」的寬容和解本質，也暴露政府高喊團結多元包容，全是心口不一的話術。

朱立倫雖批判民進黨政府諸多不民主作為，卻無法彰顯蔡政府「新威權體制」，凝結在野力量與蔡對抗，也使國民黨的訴求搶不下政治話語主導權，難以和蔡英文的尊蔣主張相抗衡。

藍綠領袖選擇性地拿蔣經國當槍使，卻無法從蔣經國的事蹟學到領導人開創歷史的格局與魄力。蔣經國說「我是中國人，也是台灣人」的宣示，維繫著半世紀兩岸關係存續；開放大陸探親，打破兩岸隔離、促進融合，形塑出當前兩岸經濟發展根基；開放黨禁報禁，讓台灣民主轉型得以樹立，堅持政商分離的清廉政治，以民生為先的經濟發展政策，奠定今日台積電與台灣富足的生活樣貌。

這一切政策都是在美國「棄台親中」的外交下，台灣克難自強、咬牙苦撐而創建，兩岸能有今天發展，何嘗不是蔣經國的決策奠定格局。如果學不到蔣經國為國家前途苦心擘畫的全貌，如何能以蔣經國的學徒自居？蔣經國不是台獨，也絕不反中，而中國未來走向，也離不開蔣經國的影響。

習近平主政之初，也頗有「以蔣經國為師」風格，不論衣著、親民、肅貪等作為上，都看得到蔣經國的身影。然而執政既久，卻愈來愈威權，無法走上經國先生晚年民主開放的道路，讓兩岸許多中國人引以為憾。

蔡英文「以經國為師」，就是一時一地的政治盤算，圖的全是當下的選票，並非以台灣長久發展和兩岸的穩定關係著眼。這種算計與布局，又怎可能為自己樹立歷史功業，能奠定半世紀國家發展基礎，讓舉世華人推崇？

蔣經國畢生苦難卓絕，接受蘇俄共黨教育反而一生反共，堅持為中華民國存續而拚搏，有太多可以為現代兩岸政治領袖啟發的教訓。不只是台灣，兩岸中國人都可從經國先生的經驗裡，學到足以式法的政治風範與作為。為當代中國謀福，是蔣經國總統圖書館創立的重要價值，歷史人物的功過任人評說，但歷史教訓絕不容忘記，時間會給我們明確的答案。