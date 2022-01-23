聯準會政策轉向 造成美國重大衝擊

美國股市21日持續新年以來跌勢，三大指數中的道瓊指數三周累積跌5.5%，史坦普500跌7.4%，以科技股為主的納斯達克指數跌11%；納指跌得最慘，如以11月底的1萬6212點與21日的1萬3768點比較，跌幅達15%。納指19日先跌破10%，亦即進入修正；20日大半天交易，出現2%反彈，但收市前一小時卻出現「逃出科技股」拋售，不但早先的反彈2%消失，還倒跌1%，這種最後一刻大拋售反映科技股形勢險惡。

今年納指新年開局，是2008年金融危機以來最慘。接下來，美股和科技股走勢將如何？很多分析師不樂觀，因為聯準會 正準備連串升息 ，升息周期一旦開始，會持續下去。聯準會一個月前暗示今年將升息三次，但市場估計，聯準會面臨40年來最高的物價，今年至少升息四次，甚至五次；如以四次計算，即每隔三個月就升息一次，因此升息的影響將持續全年。

聯準會還未決定何時第一次升息，因此情勢未明。市場估計，第一次升息可能提早，不會等到3月，本月就會升息，且不止升0.25%，可能是0.5%。如果聯準會下周(25日/26日)的會議決定提早升息，股市下周可能有更大波動。

蘋果、微軟和特斯拉下周財報，市場期待三家公司的財報可扭轉目前負面氣氛。但可能實現嗎？不容樂觀。因為連串升息威脅大，三家公司的財報除非有驚人表現，否敗難以扭轉大市悲觀氣氛。事實上，被視為最佳避風港的蘋果和微軟，新年以來跌幅分別達10%和13%，特斯拉更達21%，由華人創辦或擔任CEO的輝達和超微去年被熱捧，新年以來跌幅已達30%和26%，遠超納指的11%。

這次股市風暴 基本上由聯準會一手造成。去年9月至11月消費物價狂飆，聯準會對高通膨採容忍態度，沒有及時遏制，犯下可怕的錯誤；聯準會終於在12月15日的會議轉向，從容忍變為遏制；1月5日聯準會公布12月會議紀錄，顯示今年至少升息三次，且第一次升息可能提早至今年3月，市場突然發現，升息已逼近，股市開始下跌，由5日一直跌到現在。

這次股市風暴反映聯準會政策的巨大威力。因面臨連串升息，美股已連跌三周；升息周期也勢必影響其他經濟環節，例如房貸利率已開始上升，房市預料將由過去兩年上升轉為下跌。政治上，拜登政府已因物價和疫情而風雨飄搖，加上股市震動，幾已注定民主黨在11月期中選舉將失利，參眾兩院「雙輸」的可能性愈來愈高。

過去兩年，聯準會的貨幣寬鬆政策，一方面以購債方法每月注入市場1200億元，又將利率降至接近零，讓市場資金充斥，便於信貸，以達到刺激經濟目的；但現在改變政策，不但不再注資入市，也放棄低息，反而從市場大舉抽走資金(即拋售聯準會手中的9兆元資產)，更部署連串升息。這一放一收，對美國經濟和股市造成天翻地覆的巨變。

對聯準會具有如此巨大影響的政策，有怎樣的評價？第一，聯準會去年秋天物價狂飊時，未能及時抑制，導致物價飆至40年新高，因此犯下可怕的錯誤，全美數千萬低收入家庭因此飽嘗高物價之苦，而持有股票的1.6億美國人(除了基金等法人，大多是IRA和401K退休帳戶的一般民眾)，也難逃股市風暴財富縮水之苦。

第二，近年聯準會主席葛林斯潘、柏南基、葉倫和現在的鮑爾，都在經濟危機時採取寬鬆政策，然後在危機過後再用收緊政策，一放一收已成慣性。但這次鮑爾在收放之間出現失控，導致數十年來最高的物價，可謂自造「黑天鵝」。

即將來臨的升息周期，除了衝擊美國股市、經濟和政治，全球經濟勢必也受影響。正在達沃斯舉行的世界經論壇，世銀和IMF都注意到升息的影響。中國國家主席習近平17日也在論壇指責美國升息，指升息將擾亂國際金融，造成波動。

其實，習近平可謂管過界，因為聯準會決定是否升息，連美國總統都無法左右；習的批評當然是從中國利益出發，因為中國第四季的GDP為4%，比第三季的4.9%再降低；受「清零」抗疫影響，中國的國內消費不振，經濟只能依賴擴大出口，但升息明顯對出口不利。

美中兩國的GDP占全球四成，兩國的貨幣政策無法避免會影響全球經濟。美國部署多年來最猛烈的連串升息，而中國央行人民銀行則部署近期兩次降息，上周剛宣布第一次降息，上海和香港股市應聲上漲。兩國一升一降，有人認為美國開始割中國羊毛了。