拜登就職周年記者會失言 提油救火

拜登 總統19日舉行就職一周年記者會，會後左右派輿論都有批評，指這是一場令國內外錯愕，有不良影響的脫線秀，拜登非但沒有為美國內外危機與發展指出新方向，反而讓外界質疑他領導能力，擔心他領導的美國有無能力抵抗中俄強權。拜登在近乎自言自語的答問中，竟質問今年還未舉行的11月期中選舉 的正當性；他措詞不當，有如鼓勵俄羅斯普亭揮兵烏克蘭 ，也嚇壞西方盟國，以致白宮事後須不斷澄清解釋。

拜登是歷年總統第一年任期中最少舉行記者會的總統；19日是他就任一年來第二場記者會，白宮雖不承認，但眾人都知拜登常詞不達意或口誤。記者會前，民調對拜登施政滿意度持續下降，記者會本是拜登化解外界質疑的良機，從疫情疫苗、檢測盒和N95口罩、通貨膨脹、民生用品供應鏈、油價、天災、重大法案敗退，再到阿富汗、美中交惡、伊朗核武、北韓試射導彈和火燒眉毛的烏克蘭危機，外界都急於知道政府對策。

但近兩小時記者會，拜登並沒有改變外界對他反應遲鈍，詞不達意，甚至失言突槌的觀感。自由派「紐約時報」對拜登的表現既無社評，各專欄作家也顧左右言他；支持民主黨的「華盛頓郵報」則藉拜登事後澄清小幅強調拜登失言口誤，強調拜登自誇的卓越政績。

CNN則評論「拜登記者會後將有很多澄清工作」，記者會內容「讓人霧裡看花，遮遮掩掩」。保守派「華爾街日報」社評指出，拜登錯失機會對自己施政不足之處提出解決方向，主流媒體把重點聚焦前總統川普，川普才是他們的共同敵人。

拜登以兩大失言引發國內外恐慌。首先，回應烏克蘭危機提問，拜登說，他認為普亭將入侵烏克蘭，「如果俄羅斯入侵，俄羅斯將被譴責追究，但這取決於他做了什麼，小規模入侵(minor incursion)是一回事，我們最終不得不爭執該採取什麼行動，或不該採取什麼行動」。

此話無異在說，拜登與盟友將袖手旁觀，坐視普亭「小規模」入侵烏克蘭，因為美國與盟友對此種行動的懲罰並沒有共識。

拜登暴露美國和北約盟友立場不夠團結統一時，國務卿布林肯正在烏克蘭訪問，21日並與俄國外長在日內瓦會談烏克蘭問題。烏克蘭官方立即對拜登的話批評是對普亭入侵烏克蘭「放行開綠燈」，好像在說小規模入侵不受懲罰，烏克蘭總統澤倫斯基憤怒推文，「沒有小規模入侵和小國之分，對失去珍愛的人來說，沒有什麼小傷亡、小悲傷這回事」。

白宮知道拜登失言了，立即發布聲明澄清，強調美國與盟友立場未變，任何俄羅斯軍隊越過烏克蘭邊境將是新入侵，將面臨美國與盟友「快速、嚴重、且團結一致的回應」；拜登記者會後也親自澄清對烏克蘭的防衛承諾，重申俄軍只要越界就是入侵，一定會面臨美國與盟友的懲罰。

但烏克蘭舉國悲憤，認為拜登與普亭似有密約，美國出賣烏克蘭。2008年8月普亭出兵喬治亞共和國，正是北京夏季奧運開幕之際，北京冬季奧運2月3日開幕，冬奧期間，俄軍可能占領烏克蘭東部。

拜登失言，使白宮發言人莎奇隔天上午要求上福斯新聞受訪澄清，福斯向來批評民主黨與拜登，莎奇主動上陣，可見事情的嚴重緊迫程度。

拜登在記者會被問及，參院擴大投票權法案未過關，總統是否認為11月期中選舉將不正當、不合法？拜登回稱，「我不會說這將是合法的」；被追問下他又說，因為「我們能不能(在參院)通過這些選舉改革法案，與(選舉結果)非法性前景增加，兩者成正比」；言下之意，共和黨打壓部分選民不能投票，所以11月期中選舉必然不合法、不正當。

拜登此言招來質疑批評。總統公開質疑尚未舉行的國會期中選舉的合法性和正當性；如果現行投票法規傷害弱勢選民投票，豈不也坐實川普所稱2020年大選有假，拜登當選也屬非法的立論。莎奇次日推文說，「讓我們確定一點：@POTUS(美國總統) 並沒有預測也沒有懷疑2022年選舉的合法性」。

民主黨深信，參院無法通過擴大投票權法案，11月期中選舉各州(尤其紅州)少數族裔選民投票將被打壓。共和黨則相信，民主黨已埋下伏筆，期中選舉如失敗，可能指控選舉不公。拜登的話無形中製造新的對立分裂。

拜登與執政團隊非但不能在連續挑戰中找出對策，對烏克蘭危機與今年選舉的說法，有如提油救火，製造新危機。