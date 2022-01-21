習近平警告美國 冷戰解決不了台灣問題

中國國家主席習近平 參加今年達沃斯世界經濟論壇，17日作視訊發言警告美國說，「必須放棄冷戰心態，因為歷史證明，對抗解決不了問題，只會帶來災難性後果」。他沒有點名美國，但矛頭指向美國，也沒有直接提台灣問題，但他所說的「解決不了問題」，應也包括台灣問題。

習近平說，「圍堵、壓制和對抗的行為，對和平與安全沒有益處」，「霸權與霸凌的行為，更違反歷史潮流」，「單邊主義保護不了誰，只會損人和害己」。美聯社、CNN和CNBC等對他的發言都有報導，「圍堵、對抗、霸權、霸凌和單邊主義」都是北京 指責美國的慣常用詞；至於「保護不了誰」，指的應該也包括美國保護不了台灣。

為什麼習要在此時提出冷戰的警告？俄國正在烏克蘭邊境部署軍隊，入侵可能性愈來愈大；俄羅斯用兵目的，一是「讓俄國(普亭)再度偉大」，二來是藉此試探美國捍衛烏克蘭和北約安全的決心，警告烏克蘭不准加入北約。華府只要稍退讓，讓普亭看到縫隙，烏克蘭危險就愈高。

俄國在東歐出兵，北京則在東亞亮劍，頻密出動軍機進入台灣防空識別區武嚇，目的也在試探美國護台決心。美國對台灣和歐亞安全的決心，直接影響美中對抗策略和中共 態度。

習近平要美國放棄冷戰心態，表示認定新冷戰已存在。事實上，自習在2017年中共19大宣布中國「走向世界舞台中央」和「輸出中國模式」開始，新冷戰就基本形成。其後2018年和2019年美中貿易戰、2020年和2021年疫情病毒起源爭議，都加深了美中對抗。

到2020年7月，川普任期最後數月，華府正式宣布中止對中國持續40年的交往(Engaging)策略，改為對抗，新冷戰再推前一步。2020年，習政府打擊在美上市的中國公司(如滴滴退出美國股市，被迫返港上市)，也被視為北京發動的冷戰行為。

習要求美國放棄冷戰心態，指責霸權與霸凌違反歷史潮流，但中共對台灣，難道不是霸權和霸凌，違反歷史潮流？而他的政策多少須為美中新冷戰爆發負部分責任。他掌權九年餘，中共基本是在走中美對抗之路。例如北京向外擴張，主張南海大部分海域的主權，並致力改變世界秩序；作為現有秩序領導者的美國面對威脅，自然要力保領導地位，起而對抗。

習近平上台後推行「一帶一路」，亞、非、歐洲至少69國直接被劃入發展計畫；主要以發展基建為主的一帶一路，基建項目都以中國模式進行，由中方提供資金、技術和勞工。計畫企圖重劃中亞、西亞、非洲和部分歐洲地緣戰略格局，提升北京在廣大地區的政經影響力，相對削弱美國的影響力。

除了海陸絲路，中共還發展太空、數位網路監控擴及海外、影響外國政府和輿論，也染指北極開發，展示的擴張企圖大幅加強了美中對抗。

在輸出中國模式方面，北京在逾100個國家設立「孔子學院」，利用它宣傳中共思想。不少報導顯示，北京為非洲和第三世界國家提供學習中國模式的機會，主辦各種學習班，傳播中國政治、經濟和抗疫等，藉此輸出威權政府經濟發展和管治模式。這些行為證明習近平要改變世界秩序，而不是他所說的是美國單邊挑起冷戰。

面對威脅，川普政府開始改變對中政策，由交往變遏制和對抗；拜登政府更把美國的注意力，都集中對抗北京；歐巴馬政府只是「轉向亞洲」(pivot to Asia)，拜登是轉向中國(pivot to China)。拜登任期第一年就在G7、G20、民主峰會和四方會談等平台，拉攏盟友和其他國家合組對抗中共聯盟，就是習近平所說的「圍堵」。

美國集中資源對付中共或中國的政策牽動極大。力量集中於東亞，譬如近日就集結三艘航母、兩艘兩棲攻擊艦在中國周邊演習，使普亭看到出兵烏克蘭的機會，想試探美國對烏克蘭安全的決心。美國相對地對擔任世界警察不再那麼投入，從阿富汗撤軍後，伊朗開始試探美國阻止它再發展核武的決心，北韓頻頻試射新導彈，歐洲則揚言要戰略自治(strategic autonomy)。

在新冷戰對抗下，台灣成為2022年最危險的熱點，美中兩強可能因台灣爆發軍事衝突。從南海軍事化、中印邊境衝突、香港民主被全面遏制看，習近平為求統一台灣，逼台灣接受中共統治，可能不顧一切鋌而走險，對台用兵。武嚇既已成新常態，美國只要稍退讓，就可能引發中共冒險攻台。