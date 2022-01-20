美中互依 警惕通膨與供應鏈外溢效應

美中經濟互依存，相互影響程度超乎大家想像。美國通貨膨脹率去年12月達7%，引發中國擔心通膨將輸出中國；而中國剛發布第四季成長率僅4%，疫情 「清零」政策不僅抑制經濟，也傷害全球供應鏈 ，美方關切會波及美國經濟復甦步伐。

疫情兩年來，美國聯準會 無限量印鈔、購買政府公債，配合國會通過一個又一個紓困、基礎建設、社會福利等超級法案。僅2020年3月，貨幣就擴張3兆美元(相當於英國一年GDP)。疫情後，美國政府支出增幅幾乎是國際金融危機後的兩倍，更是羅斯福新政時期的六倍多。

聯準會主席鮑爾與財政部長、前聯準會主席葉倫兩人原都強調，通膨只是「疫情後段的短期反應」，一旦疫情消退，全球供應鏈回穩，經濟成長恢復後，通膨壓力會緩解。但部分經濟學家不以為然，前哈佛大學校長、曾任民主黨政府財政部長桑默斯就唱反調，擔心通膨易放難收。還有人計算，美國通貨膨脹率未來兩三年將突破20%，相當於上世紀70年代美國惡性通膨重演。

現在似乎不幸言中。去年每個月通膨都節節高升，12月消費物價指數(CPI)年增7％，刷新11月6.8％的紀錄，創下40年新高，且是連續三個月高於6％。聯準會主席鮑爾在1月初國會聽證時終於承認，通膨是永久性，對美國經濟全面復甦構成嚴重威脅，央行準備升息，經濟已為啟動緊縮貨幣政策做好準備。

聯準會提早收緊貨幣政策，影響所及，美國股市首先受重壓，進而引發全球美元回流，脆弱的發展中國家將再次遭遇資本外流和資產價格貶值的衝擊，全球金融市場將面臨一場巨震。

如果僅是美國的通膨問題，不至於令人擔心。但美國的特殊性在美元作為世界貨幣，美國開直升機撒錢攪動的是全球經濟，各國都在警惕美國通脹的溢出效應。

對中國經濟的影響並不直接反映在消費物價指數(CPI)，而在生產物價指數(PPI)。雖然中國CPI看起來溫和，5月僅上升1.3%，但PPI卻大漲至9. 0%，為2008年9月以來新高，原物料如原油、鐵礦石、鋼鐵、銅、鋁等原材料都漲價，迫使家電行業紛紛宣布漲價。

去年底拜習視訊通話，習近平特別指出：「中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策」，指的就是美國通過多個上兆美元的特別支出法案，聯準會大量印發通貨，美元貶值氾濫，全球受災。

而中國原本是世界經濟成長的火車頭，現在似乎也失去動力。據中國國家統計局17日公布，去年全年中國GDP年增8.1%，超越官方的6%以上增長目標；但第四季卻僅增4.0%，比起前三季，第一季增18.3%、第二季增7.9%、第三季增4.9%，顯現愈來愈少，預示中國2022年的成長率更不容樂觀。

這既是習近平整治科技業、戳破地產泡沫後的結果，也是因為本土清零的抗疫政策，導致工廠停工、商店關門的人為經濟蕭條。今年中國經濟的最大風險就是清零政策，但眼看來，西安、天津、北京、廣州等都淪陷，抗疫政策短時間內不會改變，最快要等下半年，勢必大大影響生產與消費活動。

開年以來第一波封城涉及西安與河南，達2000萬人口，占中國總人口1.5%。許多人質疑兩年前武漢封城成功的模式，現在對付傳播力極強的Omnicron是否能成功？封城清零不僅對中國消費市場有影響，動輒停工也嚴重擾亂全球供應鏈，目前中國製造占全球產量的三分之一。

北京的門戶天津日前爆發群聚感染，讓即將開幕的北京冬季奧運繃緊神經。位於天津的福斯與豐田汽車工廠被迫停工，讓全球經濟神經繃更緊。尤其天津港停止運作，將對已有供應鏈危機的美國雪上加霜。

美國因西岸港口堵塞，半年來供應鏈問題層出不窮，聖誕節假期後貨品囤積壓力減輕，原本希望能盡快消化積壓的貨品，現在因為中國疫情，加上即將到來的農曆新年，中國春運如使疫情擴大，美國反而須憂慮供應鏈從源頭受阻，拖慢美國經濟復甦步伐。

美中兩國經濟迄今還密切連接，展望2022年，共同面對的危機與難關處處可見。但脫鉤與科技圍堵還是彼此算計的主要議題，並不具建設性。無論通膨或供應鏈危機，都將吃掉兩國經濟復甦的成績，現在已到兩國開誠布公合作、討論減少經濟壁壘的時候，但政治仍卡關，障礙重重。