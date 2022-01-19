疫情病亡85萬人 美國仍毫髮無傷？

「中國崩潰論」在美日等國家已流傳多年，如今「美國崩潰論」「美國內戰將再起」等說法也很流行。如果不出現新的致命變種病毒，美國可能正在或即將走出疫情 陰影。不少中國大陸人士在談論「死亡80多萬人，疫情重創下，美國為什麼沒有崩潰，甚至毫髮無傷？」

反觀中國，習近平主席親自指揮、親自部署的抗疫「清零」政策，最近陸續被國內外質疑，認為政策對抗小區域或不頑強的病毒或許管用，但新冠病毒不斷變種，尤其Omicron傳染力較Delta等高逾三倍，大陸14省市籠罩在本土變種病毒威脅下，西安等三市封城，北京、上海、廣州、深圳等大城先後淪陷，封城付出更重經濟和民生代價。而中國距集體免疫尚很遙遠，疫情不知何時撥雲見日。

最新進展，北京怪罪從加拿大經美國、香港寄北京的一個郵件帶病毒，當局指示大規模消毒外國來的郵件。有人預料，下一步如疫情失控將怪罪參加北京冬奧 的外國運動員帶病毒進中國。總之，美歐國家和中國的抗疫競賽，出現新變數和新局勢。

美國疫情這麼嚴重，換其他國家可能崩潰了，美國為什麼安然無恙？歸納至少有幾個原因。一，出產BNT新冠疫苗 的輝瑞(Pfizer)總裁兼執行長博爾拉、白宮抗疫顧問佛奇都說，歷經兩年疫情，民眾有望「很快」恢復正常生活，「美國已掌握所有工具：檢測、非常有效的疫苗，能在家中第一線治療的口服藥」。兩人都暗示今年春季可達目標，而輝瑞研發的口服藥Paxlovid會成為Game Changer；美國展現科技、醫療的卓越領先地位，多款疫苗領先世界。

二，2020年初迄今，美國有五輪疫情高峰，確診數已逾6700萬人，占總人口20%；病歿人數超85萬。建國246年來，除了南北戰爭75萬人死亡，這次疫情死亡數超過歷次戰爭死亡總和。人命關天，很多家庭破毀，痛失親人者刻骨銘心，怎忍心說不嚴重？

冷酷的現實是病歿的85萬餘人近八成是65歲以上年長者，多數有長期慢性病。有較冷血的評論認為，病亡者並非生產線主要勞動力，政府反而省卻今後老年福利、健保等數千億支出，未傷害美國根本，政府和兩黨政客都心照不宣。

三，疫情對世界產業、商業、教育和民眾生活等造成嚴重衝擊，但美國特殊環境和條件，衝擊相對較低。政府靠無限印鈔撒幣的特權，發放三輪紓困金降低民眾衝擊，即使國債上升，相較各國卻得天獨厚；股市2020年3月短暫重挫後急速拉升，迭創新高；網路數位商業盛行，使網購業如亞馬遜等銷售額劇增。

美國產業以高科技、電子或技術密集產業為主，即使受運輸、晶片短缺和全球供應鏈斷裂等影響，有營運損失，航空業重創、各汽車廠銷售下降，但譬如蘋果等全球銷售影響有限，其他如能源等優勢產業盈利反而增多。

有人認為美國產值已多半靠金融和服務業，前者未受影響。這兩年金字塔頂端的富豪因股市、房地產等飆漲而財富增倍，跨國銀行照樣盈利。美國實際上只需6000萬至8000萬勞工即可維持產業順暢運轉，而多數坐辦公桌的白領靠遠距上班，受疫情影響較有限，反而使劣勢變優勢。

四，美國農業生產也受影響，但全美2%農業人口不僅養活3.3億美國人，還是世界最大農產出口國，既確保疫情期間民生物資供應無虞，繼續外銷世界。只是肉類加工等集體染疫停工，刺激肉價飆漲，運輸業也因港口卡關、卡車司機缺人等強化通膨力道。

五，總體看，近半數美國人不怕或不信疫情，也拒絕疫苗，心目中的社會達爾文主義認為病毒是淘汰弱者、留下強者，造就美歐和亞洲國家不同的抗疫心態和畸型現象。美國失業率降至3.9%低紀錄，逾1000萬個工作找不到人做；通膨率達7%，物價實際漲幅達兩三成，是紓困的後遺症；美國復甦步伐生猛，2022年經濟成長被普遍看好，展現不同於中國的面貌。

亞洲國家如像美國疫情這樣慘重，可能已崩潰，美國的先天條件和民眾表現的靭性，美軍也集體染疫，卻無礙戰力和國防，這場疫情像在考驗國力。

形容美國毫髮無傷，不符事實，政客輕視百姓生命該被譴責。有人預警美國將趁疫情後的國際金融操作，開始「割外國的韭菜」輸出通膨。和過去相比，美國雖未崩潰，卻從巔峰繼續走下坡，人謀不臧、內鬥不斷，靠昔日豐厚家底支撐，所以常被譬喻將步上羅馬帝國的後塵。