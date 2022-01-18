美歐拜登都示弱 任憑普亭恃強要脅

拜登 就任總統滿一周年前夕，世局發展非常險惡，疫情進入新高峰，俄羅斯在烏克蘭 東部俄烏邊界陳重兵，讓全球恐慌會爆發新戰爭。新聞報導指俄方已派遣特種部隊佯裝平民潛入烏東，可能爆破設施，引發戰爭。白宮提這項消息再次警告普亭 ，如動武將對俄施以最嚴厲制裁，顯然在打預防針。

烏克蘭情勢緊張，究竟因美國根本失去國際領導威信和鎮懾力，或拜登老邁可欺，政策偏弱，美國的北約盟友自顧不暇、各自為政，任由普亭恣意以軍力威嚇烏克蘭；北韓四周內已連射兩次導彈，北京可能緊盯事態發展，伺機對付台灣。

普亭公認是精於策略，擅長利用形勢實現自己政治目標的政客。2014年他出兵輕易收復克里米亞，美歐無可奈何。俄軍去年中在黑海開火阻礙20國參加的北約演習，迫使美軍艦後撤；俄中合組艦隊繞行日本，赴阿拉斯加外海示威，都和中俄看衰美國有關。美國忌憚與核大國戰爭，除了經濟制裁，養大了普亭的膽量和野心，讓普亭予取予求。

「紐約時報」分析指普亭在玩一場遊戲，俄不准烏克蘭加入北約只是一小步，真正目的是透過集結大軍威脅，維護他國內統治地位。普亭民調低落，日前出兵哈薩克平亂，目標指向恢復前蘇聯的地盤，把獨立出去的前加盟共和國再納入其勢力範圍。

這讓人不得不檢視後冷戰時期美歐的應對策略是否得當。尤其拜登政府外交政策相對軟弱，讓普亭不斷捊美國的虎鬚，他可能認為這隻老虎偶爾嘶吼的聲音都沙啞微弱，尖爪和虎牙不再銳利，看到冒險的良機。

歷史和國際現實顯示，攻打阿富汗失敗的國家如大英帝國、蘇聯失敗撤軍後，帝國都陷入衰退，英國不再是日不落國，蘇聯隨後也崩潰。拜登政府自阿富汗狼狽撤軍，讓神學士政權捲土重來，還遺留數百萬美元武器給敵手，20年花費逾2兆美元和2500餘位美軍生命、逾2萬人受傷，除了剿滅凱達頭目賓拉丹，其他成果有限，讓普亭深信美國在重步英、蘇後塵，國勢衰微走弱。

美國不再有過去的國際威望，是暫時或永久現象，只能等著看。一，美國內爭趨嚴重，川普崛起帶動的左右兩黨之爭牽動選舉、法案、最高法院和社會分裂。川普下台快一年了，連鎖效應卻持續，拜登內政上焦頭爛額，黨內路線之爭也方興未艾，相對難集中全力應對國際挑戰，帶給俄中更多機會。

二，美國確實需要休養生息，讓國力振興再起，民眾普遍厭戰，軍人怕戰。參謀首長聯席會主席密利與共軍高層通話透露美軍懼戰心態，等於向對手交心，讓普亭、習近平摸透對手美國的心態和底牌，雖未必因此判定美軍不敢戰，卻使美國戰略和欺敵都居下風，讓普亭更敢於冒險。

三，拜登政府被指政出多門，執政團隊對外政策主張說法常不夠統一。諸如對中國貿易戰態度「明硬實軟，口硬手軟」，續把中國軍工科技企業列入禁運黑名單，但釋放孟晚舟、說要檢討中國貨關稅；貿易代表戴琪說美中不尋求脫鉤，都讓北京感覺拜登比川普「正常、可預測」，被對手看破手腳後自然不會服軟。

四，美國軍力仍占絕對優勢，問題在不敢用、不能用。哈薩克暴亂，美國坐視俄國派兵鎮壓；烏東危機普亭集結17萬軍隊(另一說指10萬人)和坦克等施壓，要求北約承諾不讓烏克蘭加入，北約雖拒絕承諾，短期內也不可能讓烏克蘭加入，但對普亭用戰爭威脅，北約把制衡重任悉數推給美國，北約怯戰頹廢無能，恰如川普的批評。

美歐俄經三輪外交談判無進展，烏克蘭14日遭大規模網路攻擊，研判來自俄羅斯。美歐智庫研判僵局難解，普亭最終可能用局部戰爭回應，他最終目標是重畫全球地盤格局。而美歐僅能經濟制裁為主，華府要脅把俄國踢出國際美元交易系統(SWIFT)，所謂付高昂代價，對普亭未必具鎮懾效果。

美俄都是核武國家，直接對戰風險太高，但烏克蘭被武力威脅，美歐都迴避軍事回應選項，等於宣告對戰爭缺乏承受能力，遑論俄中如在東歐、東亞同時發起兩場戰爭，值得台灣警惕。

烏克蘭局勢像一面鏡子，到底在映射美國休養生息再奮起過程的隱忍陣痛，抑或反映美國國力今非昔比，或純粹是因拜登領導風格或策略不當，使美國內外這麼不堪？一切後果可能在年底國會期中選舉或2024年總統大選中，成為共和黨的子彈，也是民主黨須承受的咎責。