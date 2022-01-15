拜登自己搞殘第一年任期 怨不得人

拜登 總統本周內政上連吞三敗，可說咎由自取，毫無反敗為勝機會。美國通貨膨漲率達7%，創1982年來40年新高，物價狂飆，百姓如同被徵收新稅。新年後參院 復會，民主黨 高調宣布推出擴大投票權利法案，附帶廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規則，拜登自認毫無通過可能還是要做 。然後，聯邦最高法院否決拜登政府要求民間企業強制接種疫苗的規定；防疫政策朝令夕改、政出多門，民眾和醫院無所適從，使拜登施政滿意度再創下33%新低。

偏愛民主黨的評論者都提心吊膽問：為什麼拜登政府第一年就深陷泥沼，他能起死回生嗎？是拜登個人問題或民主黨有問題？他們能扭轉11月期中選舉出現政治奇蹟嗎？

2020年參院選舉，共和黨因川普赴喬治亞州攪局，輸掉喬州聯邦參議員選舉，共和黨成為參院少數黨，麥康諾領導參院50位黨籍參議員，要求一票不准跑、不作協商，對拜登的法案一概不支持，也不承擔改造美國社會的成敗責任，冷眼看民主黨溫和派與激進自由派內鬨。果不其然，拜登重大法案都敗在黨內曼欽、席納瑪兩位溫和派參議員身上。

拜登的改革投票權利法案不到四天就壽終正寢，評論者指出，當今民主黨高層懦弱又愛好霸凌，讓民調一再跌落的拜登緊張，深怕背負期中選舉敗選罪名，他明顯想討好非裔領袖與選民和黨內激進派，不惜撕裂被認為瀕臨內戰邊緣的社會。

國會新年復會後，參院多數黨領袖舒默3日發函參議員，宣布提出擴大投票權法案，並修改「費力把事拖」程序；舒默把參院投票日定在17日馬丁路德•金恩誕辰紀念日，表明當天投票如不過關，就啟動廢除「費力把事拖」，拋棄兩黨本具共識的60票才能讓法案過關的議事規則。

舒默10日提法案，麥康諾當場反對。他指出絕大多數法案都需60票才能在參院過關，如果議事規定不准冗長辯論，民主黨強行以51票表決通過，少數黨將被禁止發言，無異是霸凌，兩黨缺乏共識就通過法案將成為「大謊言」。

拜登11日到喬州宣傳投票權法案，標舉高大上目標，但民主黨前喬州州長候選人史黛西•艾布蘭和多個非裔民權組織負責人都缺席，他們說，拜登不需要來亞特蘭大作秀，他應去參院說服參議員，凸顯拜登想拉攏溫和派，但非裔選民並不買帳。

曼欽與席納瑪數次公開表態，支持投票權法案，但不支持廢除「費力把事拖」，使投票權法案通過無望。席拉瑪在國會發言痛陳政治對立撕裂社會、家庭、親友、職場夥伴關係，大家堅持己見，不能傾聽對方聲音就達不到共識，無法為共同利益福祉而努力。參院是人民聲音匯整的殿堂，如果廢除「費力把事拖」，只有一黨之言，不是美國憲法的初衷，而是扼殺人民的聲音。政黨會輪替執政，絕不可依一黨之見立法。

席納瑪演說後，拜登親到參院民主黨團參加開會，試圖挽回，他會後對媒體說「沒有把握能不能通過」，等於宣告擴大投票權法案胎死腹中，拜登明知難通過，說「不做比做更危險」，說明這是一場政治秀。

拜登連串失敗，民主黨內外都看不下去了。有人獻策讓喜萊莉•柯林頓2024年再披戰袍，與川普再較勝負；更有評論指拜登第一年任期討好黨內激進派與非裔，應已到止損點。無論「重建美好未來法案」，或拉攏非裔社區的投票權法案都踢鐵板，社會意見對立，想強行過關必然撕開更大傷口，不少人慶幸有曼欽、席納瑪聯手，擋住進一步失控。

拜登政治失算，把自己與民主黨拖入政治泥沼，如何脫身？ 專家建議，除了死而未僵的「重建美好未來法案」必須改頭換面，爭取共和黨人支持再出發，拜登必須儘快全力推動兩黨有高度共識的法案，讓選民重獲信心。

「華盛頓郵報」專欄作家伊格納謝斯(David Ignatius)建議，何不效法「美國創新與競爭法案」（U.S. Innovation and Competition Act)，即使黨派分歧的參院，該法去年6月以68票贊成、32票反對下通過。這是美國反擊中共對美國在疫情、經貿、香港問題、華為等各方面挑戰的法案。

基於種種原因，此法去年一直在眾院擱置。據報導，眾議長波洛西計畫數周內推出此案審議表決，再送回參院協商內容後，咨請拜登簽署生效。這類具共識的對外法案，或許才能挽救拜登滿意度下跌，並減少民主黨在期中選舉大敗機會的對策。