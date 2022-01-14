民主黨陷慌亂 政策太左傾難獲民心

拜登總統的支持率創下33%新低。他和民主黨 國會眾院黨團力推投票 權利改革法案，在參院難獲多數通過。從聯邦和各州都顯示，期中選舉11月才投票，但民主黨因懼怕敗選，施政顯得慌亂不堪，很多做法極度左傾，拋棄法治原則卻標榜「進步」。紐約市政府推非公民可投票法律，加州要發給非法移民 白卡健康保險，東西兩大藍州呼應有如打破合法、非法界線，很難獲多數中間選民認同，可能加深民主黨的潰敗。

白宮幕僚坦承，拜登推投票權利法案明知不可能過關也要做，因為民主黨基本盤要他們做，推動法案失敗的政治風險要低於不推動的風險，所以不惜硬幹，卻未必能拉高拜登支持率。

平實而論，拜登想增強投票權利法案和修正「費力把事拖」(filibuster)議事杯葛，讓執政黨今後可用簡單多數，毋須像現在多數法案需60票才能獲通過，反對黨議員也無法再用冗長發言阻擋法案通過，或許有助提升國會議事效率。

問題在「費力把事拖」原立意是讓參院有較高共識，即需60票(五分之三)同意才能通過法案，而不是50加1票就通過，這是慎重並尊重少數黨發言的安排，只是目前兩黨都拿它作為議事杯葛手段。一旦廢除，民主黨如失去白宮，在參院也成少數黨後，將難制衡共和黨，對民主黨也不利。拜登堅持修法被指只顧目前，未顧長遠，正是同黨議員也不支持的主因。

改革投票權利法案有些很有必要。譬如針對總統大選的「選舉人票點算法」(Electoral Count Act)，是1887年的法律，內容詞義不清。副總統以參院議長身分主持國會總統選舉人票認證時，到底屬儀式性或有改變選舉結果的權力，規定顯得模糊，必須釐清。

去年1月6日國會暴亂，根源正是川普認定潘斯應據此法宣布拜登當選無效，而是川普當選。這是非常荒謬的意圖，試想2億多選民投票的結果，如果副總統或國會可任意宣布無效，選舉和民主體制將蕩然無存。拜登想讓選舉人票清點程序明確化，避免再發生像去年的憲政危機，卻和其他選舉法律包裹一起，就讓人有「嘉惠」民主黨聯想，引來共和黨杯葛。

共和黨常指責各州選舉有弊，民主黨利用投開票程序讓非法移民或非公民投票，郵寄選票也作假等。即使2020年大選全美200多個訴訟案，法院判決幾乎無一共和黨的提控案成立，顯然共和黨「用謠言取代證據」，不足採信。但在共和黨主政州的議會和州府，卻一直在動腦筋限制選民投票，至少19個州通過收緊投票權或加強對選舉控制的法案，同樣引來民主黨反擊。

民主黨想藉「投票自由法案」(Freedom to Vote Act)，用聯邦法律迫令各州保障基礎投票權，包括放寬郵寄投票限制、至少15天前讓選民提前投票、將選舉日定為公眾假期、要求各州容許選舉日即席作選民登記、訂定選舉設備的聯邦標準、加強對選務人員保障、禁止不公平的選區劃分等，重新規範選舉。

這些做法對民主黨有利，共和黨指控藍州非公民投票很普遍，郵寄選票讓民主黨策動老人等弱勢團體集體圈選，郵寄票充斥「幽靈選民」等，自然反對民主黨用法律予以合法化，引發兩黨對決。

除了聯邦，州市級政府兩黨硬碰硬做法普遍存在。紐約市長亞當斯8日宣布，同意市議會通過的法案，讓80多萬非公民獲得選舉市長、市議員等市政選舉權利，最早2023年即實施。加州州長紐森提新預算案，將讓更多符合收入資格的非法移民，申領加州低收入健保卡，估計每年將花費22億元。紐森自豪地說，加州正在做一件美國其他州不曾做的事，成為首個為州內所有非法移民提供白卡健保的州。

東西兩大藍色執政州市聯線呼應，自認是進步、領導風潮，但根本上卻合法、非法不分，破壞法治界線，政客們譁眾取寵妄想歷史留名，虛耗的卻是所有納稅人血汗錢，且破壞法治；而法治正是民主的重要基石，法治動搖，民主不保。

同樣，舊金山、洛杉磯檢察長以「改革司法」名義，誘騙選民通過公投案，盜竊950美元以下物品算輕罪，不必坐牢；已坐牢的囚犯釋放，導致治安惡化，群體搶劫盛行。如今紐約曼哈頓地區檢察官也跟進，忽略民眾利益。

從聯邦到各州，左右兩黨對決繼續擴大，破壞的不僅是法治和互信，加深撕裂美國，到底是造福選民或為害國家？這樣的發展讓人更為美國的前途擔憂。