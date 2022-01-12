美中的抗疫競賽 進入決勝負時刻？

儘管美歐國家因Omicron變種病毒肆虐，感染人數成倍劇增，美國日增135萬病例，但美國政府和民眾似都認為，疫情 漸進入尾聲，走向新常態，病毒將「流感化」長期與民眾共存。巧的是，中國西安封城 已近三周，1300萬人消費物資供應受創；天津、河南、兩廣等地本土變種病毒流竄，讓中國上下緊繃、草木皆兵。不少人認為，美中抗疫競賽進入最後時刻，而2月3日北京冬奧可能成最重要指標。

儘管美國確診數連創新高、部分州的醫院人滿為患，3日、10日分別創下單日108萬、135萬確診的驚人紀錄，高峰還在後頭。很多學校走回頭改上網課，強制戴口罩盛行，拜登政府決定免費發放5億劑檢測劑供民眾用，強化疫苗 補強針推廣，治療新冠新藥不斷問世。去年7月政府本認為疫情快結束，不料如今再攀新高峰。

白宮防疫顧問佛奇上周說，確診人數意義已不大，住院或病重死亡人數更重要。變種病毒重症率偏低，絕多數感染者只要在家休息數日，即可康復去上班上課。很多民眾也不在乎病毒、不怕感染，認為「最多像感冒而已」。

民主黨一貫較共和黨關注疫情，拜登政府把它當國家最大緊急狀態應對。但相對近四成即約1億多民眾2020年之初即不信疫情、有疫苗後拒注射疫苗，主張商業運作、學校教學、運動比賽等照舊，美國半壁江山從前年初迄今就已是「有疫情當成無疫情過」，加上變種病毒致重症或致死率偏低，美國雖已有6000萬人確診，如今卻漸進入「疫後新常態」。

民調也反映這種觀點。AP/NORC民調，如今僅37%民眾擔憂疫情變嚴重 ，68%美國人反而最擔心經濟。美國官方還不能宣布「疫情終結，成過去式」，但多數成人完全注射疫苗後，除非再出現新變種致命病毒，否則樂觀的專家開始將Omicron視為疫情終結的訊號，人類此後將與病毒共存。

反觀中國，自2020年初武漢爆發疫情封城，封鎖新聞、虛報確診和病亡等數據，政府用霹靂手段隔離，造成很多非人道事件，釀成風波。此後，大陸各地疫情斷斷續續，當局都以非常手段實施「清零」政策。兩年來，中國常被拿來和美歐國家確診數激增和醫院死亡慘況相比，不少評論認為，中國是全球抗疫模範，抗疫表現世界第一。

如今「吹哨人」李文亮醫師病歿兩周年，巧合的是Omicron也在大陸各地散播，考驗清零政策。一，中國確診人數不真實，但和美歐相比仍是零頭，只是封城切斷交通、商業和民眾活動，嚴管網路「撲殺」各種訊息，引發大面積民怨。

二，中國科興等疫苗巨量出口支援第三世界國家，但效力一直被懷疑。有研究指中國疫苗對Omicron的抵抗效力低。西安近2000人感染新病毒，各地出現變種病毒，讓中共不得不嚴厲封城。

三，北京冬奧倒數計時，除了西安，天津、河南和兩廣都有新病例。天津和北京近在咫尺，冬奧將嚴限外國選手自由活動；如果中國疫情失控，冬奧可能比去年東京夏季奧運更糟，辦冬奧就成為賠錢又丟國家臉面的事，變成習近平政績的暗傷。而天津市委書記李鴻忠就是提出「忠誠不絕對，絕對不忠誠」的習近平近臣，使中國抗疫結果也泛政治化。

四，有專家說，歐美民眾接觸病毒多，各種疫苗效果較強，各國群體免疫力已遠勝中國；反觀中國只要有感染案例即封城，各方面代價高昂。美歐有可能較早度過疫情威脅，回歸正常，而中國人的生活繼續維持草木皆兵。

五，西安再現武漢封城慘況，民生物資無法依政府承諾充分供應，多位孕婦、心臟病患因封城防疫等影響而流產、喪生，製造出人道災難讓世界驚愕。中國用嚴苛手段抗疫，清零和封城模式看似有效，但經濟損害可能大於美歐抗疫模式，因此國際社會也拒絕效法。歐美民權和自由至上，讓疫情流感化同樣可達成防疫目標，只是須付出數百萬人病歿的代價，太過沉重；而中國模式究竟是科學防疫或政治防疫？爭議很高。

美歐和中國抗疫模式是因國情不同、科學和政治選擇輕重有異。如論勝負，民族主義者將各執一詞。如就確診和死亡人數看，中國大勝；從人道人權和民眾權利保障等方面看，美歐占上風。歐美國家採社會達爾文主義，弱者淘汰、強者生存；中國則保護普羅大眾生命。至於經濟損失和復甦速度，目前看來美歐似乎領先，中國經濟和抗疫都進入艱鉅階段。