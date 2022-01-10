沒有亞裔美國會更好？歧視和真心話

種族主義公認是美國社會的毒瘤。新冠疫情引出各路「妖孽」，政客把病毒說成「中國病毒」，亞華裔 到處遇無端被侮辱或毆打；近日賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)更發表謬論說，「亞裔 和亞洲移民 愈少，美國就愈好」；媒體或網上常有人批評某些事「太亞洲化」(too Asian)，把亞裔或亞洲化傾向當作貶詞，顯示美國亞裔爭取種族平等的路途還很漫長。

當然，我們也該慶幸，美國有許多仗義執言、追求種族平等的人在不懈努力，為非裔、亞裔等少數族裔爭取平等機會。舉例說，如今電視商業廣告十之八九都有亞裔面孔，有些廣告如豐田汽車等，更是全亞裔面孔；亞裔只占全美人口6%，這些廠商在為疫情後亞裔受到的壓抑和無端不公受傷害「平反」和補償，用心良苦。

撇開政黨好惡，川普為「中國病毒」「功夫病毒」說法推波助瀾，讓人不齒；民主黨相對有更多為少數族裔聲張權利的言行，但社會上種族主義幽靈不分黨派，共和黨尤其嚴重，如今肆無忌憚公開化。從這點看，要說美國民主人權退步，美中競爭讓美國感到吃力，亞洲國家經濟力量崛起，讓美國人飽嘗壓力，進而遷怒和排斥亞裔移民等都是事實。

沒有亞裔美國會更好嗎？這是違背美國立國精神的謬論。美國就是移民組成的國家，自始接受不同族裔和國家移民。太平洋鐵路主要靠華人先民貢獻建造，帶動西部開發繁榮；美國兼併夏威夷和阿拉斯加，原住民都是亞裔血統，這些史實讓反亞裔者看來帶著動物未進化的天性，更是反人類、反文明的落伍行為。

令人憂慮的是，這種劣根性不再躲藏，知名大學法學教授都公開說出有違知識分子良知的種族主義言論，他們在校園傳播的價值觀將把美國帶向族裔融合團結，或更撕裂更對立，讓人為美國擔憂 。

美國兩黨競爭激化對立，黑白種族衝突、警民糾紛，使隱匿的種族幽靈現身，種族歧視者膽子變更大；美國西語裔人口20年後將成全美多數族裔，加深部分白人的危機感。白人至上團體、保守派電台、網路公然在宣揚種族主義，想讓美國維持「白色」而反移民，但誰能抵擋人口消長的大勢呢？

部分人歧視亞裔，可能無視或正因為亞華裔或南亞印度裔在美的貢獻和成就，讓他們嫉妒眼紅。譬如加州矽谷企業，印度裔CEO占比近四成，華裔達一成餘。谷歌、雅虎等創辦人都包括華裔、印度裔；很多高科技公司雇員逾六、七成是華人。又如華裔黃仁勳創辦的輝達(Nvidia，大陸叫英偉達)如今在世界半導體圖形處理器叱吒風雲，成當紅炸子鷄。台灣台積電、南韓三星等更成美國仰賴和爭取設廠的對象，說明了很多事。

再看學子們成就，歷年美國總統獎、各種傑出科學獎，華裔子弟占比極高。長春藤盟校亞華裔學生比率已逾兩成，遠超過華裔人口比率；美國歷年國際奧林匹克數學和科學賽隊伍，絕大部分是華裔，說明亞華裔子弟的優秀實力，人才是美國的最重要資產，種族主義者理解嗎？

話說回來，亞華裔確實也有負面形象，成為刻板印象來源和亞裔群體的包袱。譬如較內斂羞於表達、缺乏參與熱忱、受委屈時傾向逆來順受等，明顯不如其他族裔。近年更多年長亞裔新移民未曾在美國繳稅，卻拿綠卡合法領福利、吃救濟，成為國家「公共負擔」(public charge)。

長期以來，尤其疫情兩年來更普遍的是，在紐約、加州奧克蘭街頭領取救濟食物長龍，華裔常是主角，很多耆老領取救濟品後把不想要、吃不慣的食品罐頭和飯盒等當街隨手丟棄；甚至拿去變賣。

紐約法拉盛食物銀行配給長龍中不乏化濃妝、穿著時髦、腳蹬高筒靴的年輕華裔女子。這些人毋須查身分就能領救濟食物，是貪便宜、不領白不領怕吃虧，抑或真是弱勢無助？

網上這類視頻很多，同屬華裔看了都讓人感汗顏不平，假如主流人士看到，對亞華裔的評價和印象可想而知，部分同胞的文明水平確實有待提升。

前述法學教授的歧視言論已被校方警告，招來上千學生抵制，讓人欣慰。有人認為，只要不以實際行動傷害亞裔，這是她的言論自由，相信亞華裔足夠強大，不需靠「政治正確」保護。但教師傳播「毒素」是在割裂國家，認定亞裔不屬於美國，必須予以譴責。而「沒有亞裔美國會更好」或許可刺激我們思考，強化自我定位，化解這類歧視。