中共20大前 習近平加緊控制防亂防變

2022年中國政局如何發展，國際關注。外媒常說，今年是凶險之年，因為中俄趁美國內政混亂、疏於外交，中俄可能分進合擊，中共 在東亞武嚇台灣，俄國在東歐出兵烏克蘭。不過中共今年攻台的可能性不大，因為10月中共召開20大前，總書記習近平 首要工作是防亂，不希望見到任何黑天鵝和灰犀牛；但中共軍機頻密出動威嚇台灣，難排除和台灣或美國發生撞機意外，導致小型衝突。

中共對香港 「防亂」，去年推行國安法和「愛國者治港」的立法會選舉後，已完成行政、立法和司法全面控制。被視為「中國一部分」的台灣，是「國境之內」唯一不受控地區，將成為首要目標；不少評論推測，如果習再掌權十年，未來十年武力攻台的可能性很高。

20大前，習近平對中共高層人事已作連串新安排。習掌權九年，集大權於一身，2017年19大時的掣肘勢力已清除，今年讓「習家軍」和「投誠派」全面上位。中央政治局七常委，總理李克強已做滿十年，人大委員長栗戰書也因年齡超過「七上八落」界線，即將卸任；習依賴的「三朝帝師」王滬寧未過年齡線，可能留任；中辦主任兼習辦主任丁薛祥、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾等習系人馬，大有可能進入常委班子，成為最高決策層或接班人培養圈。

除了人事，房市是今年中共治理的最大危機。高盛發現，恒大地產除了3000億美元債務，還有1560億美元隱性債務，今年倒閉的可能性比去年更大。除了恒大，負債第二高的佳兆業也陷入可能倒債的危機。

路透本月7日報導，被視為財務穩健的發展商世茂，未能按時償還1.01億美元債務；消息一出，世茂在香港上市的股票一度大跌17%。世茂的情況顯示，占中國總體經濟30%的房地產業危機深重，可能發生多米諾骨牌效應，連穩健的發展商也不免被捲入旋渦。

據報導，上月間，35%的中國地產發展商財務都是負面，面臨倒債危險的至少有八家。北京出手挽救難、不救也難；救則讓市場誤認政府會為發展商埋單，不救則讓更多公司甚至整個房市受牽連。眼前最凶險的是，以高房價購房的數千萬新屋主因房價大跌而焦頭爛額，部分民眾不得不賠本拍賣房子，影響難以想像。

習近平對科技業的控制今年將進一步加強。習政府去年9月宣布，加強對所有互聯網平台的演算法(algorithm)管制。7日的消息說，演算法新規定將於今年3月起實施。演算法是互聯網公司的最深層秘密，決定各家公司的商業模式，例如騰訊、阿里巴巴、滴滴和抖音等如何運用客戶資訊推薦產品、運用大數據營銷等。

各方正密切注意新法將如何改變整個行業。另外，中美關係緊張，北京今年將進一步限制中國公司來美上市集資，已在美上市的公司則陸續退市，返回香港上市。

習政府的社會控制今年將收緊。去年限制兒童打電玩和禁上補教業，直接干涉人身自由；整頓演藝圈使趙薇、吳亦凡和王力宏等事業潰敗，習近平還發言要求藝人重視道德。電視劇對社會影響極大，習近平2012年上台以來嚴控內容，批評時政的內容一律封殺，只留宣傳主旋律的內容，導致電視劇衰退，2000年至2012年的多元內容消失，取而代之的全是古裝片或青春片，14億中國人看電視的選擇自由被剝奪。

今秋的20大，習近平有三大目的：一是為他個人延任；如果他成功連任「第三個五年」，2027年再任「第四個五年」的機會就大增，「習近平時代」因此可長達20年，「雄圖霸業」就更鞏固。二是為了黨的絕對控制，20大勢必加強黨建，只有高舉黨權，習才能以黨的領導核心繼續掌控一切，推動個人崇拜。三是要讓中國成為全球第一霸權。但這只是中共對內宣傳，用來煽動民族主義情緒，以達到緊抓政權的目的。

新的一年，國際媒體對習的「豪賭」頗感興趣。所謂豪賭，指習對內加強控制(14億人自由、遏制企業自由化，經濟國進民退，打擊香港)，對外則大舉擴張(打擊台灣，在南海東海秀肌肉、設海外基地、戰狼外交、聯俄抗美)；大肆擴張的路線要完全成功機會渺茫，等於一場政治賭博。

極權政府表面看都很強大，宣傳更這樣說。但歷史證明，這類政權其實內在脆弱，可能瞬間因意外而星火燎原迅速崩塌。蘇共1991年一夕之間瓦解的殷鑑，如何打破歷史規律，也成習近平的最艱鉅任務。