聯準會鷹態畢露 股市拋售威脅鮑爾連任

聨準會5日公布上月15日的會議紀錄，曝露對升息 和購債的鷹派態度，引起股票市場恐慌和拋售潮。道瓊指數5日跌392點(1.07%)，以科技股為主的那斯達克指數暴跌522點(3.34%)，創11個月來單日最大跌幅，投資者哀鴻遍野。美股拋售潮引起全球股市連鎖恐慌，日本日經指數跌2.88%、德國跌1.35%、英國跌0.88%、法國跌1.72%。

第二天(6日)美股續跌，道指跌170點，那指科技股因十年國債殖利率升上1.73%，無力反彈，繼續下跌，三天來跌幅共4.3%。除了全球股市下跌，債市和加密貨幣受波及，比特幣5日跌7%，6日再跌2%，兩天來跌近10%，每枚跌至4.3萬元。

受挫最大的是科技股，市場預期升息導致利率上升，而利率則是科技的大敵，因此引發拋售潮。三年來得意洋洋的科技股剎那間成重災區，被投資者和基金經理拋棄。華爾街預測，「逃出科技股」的趨勢將左右今年股市，將股市劃分為「成長股」(科技股)和「價值股」(受惠於經濟復甦)，資金全面改投價值股。

但科技股占美股比重最大，史坦普500中的前八家全是科技股，占500家公司全部市值的27%，單是蘋果一家就占了6.5%。美國經濟少不了股市，股市則少不了科技股，科技股不穩就是股市和經濟不穩。

5日公布的會議紀錄，對市場造成兩大驚嚇。第一個驚嚇是，聯準會 傾向比預期更快升息。會議紀錄顯示，12位聯準會理事都傾向加快減少購債，盡快於今年3月減少每月1200億元購債額，接著盡快第一次升息。

其中關鍵是何時升息，可能是3月底結束購債後，也可能在3月15日議息會議後立即升息；換言之，3月下旬就第一次升息。如果3月升息，離現在僅兩個月，升息迫在眉捷，投資者非急忙拋售不可。這個升息時間表比原來預期更快，造成市場恐慌。

第二個驚嚇是，聯準會上月15日決定調整貨幣政策以來，華爾街只注意升息和減少購債，並未關注聯準會如何處理手中所持有8.3兆元資產負債表。5日公布的會議紀錄顯示，全體成員都希望盡快出售手中資產，以減少負債，即所謂縮表。

出售資產是怎樣的概念？過去兩年，聯準會以購債方式，每月將1200億元巨資注入市場，作用是使市場充斥資金，銀根寬鬆，有利個人和公司借貸，因此對股市和經濟造成支撐拉抬效果；但現在卻反其道而行，不但不注資，反而從市場中抽走資金，因為聯準會出售手中資產，就是將市場上的資金吸走。這一放一收之間的巨大變化，使股市和經濟環境截然逆轉。

過去13年，美國經歷兩次經濟危機，聯準會為配合紓困，大舉購債和購買房貸；2020年初疫情爆發前，聯準會手中資產只有4.1兆，兩年之間暴增至8.3兆。這筆巨額資產的去向，將左右股市和經濟；紐約聯準會去年曾報告說，今年的資產額將增至9兆，出售幅度最低可至6.6兆。換言之，如要出售，出售額會在2、3兆元之間。

聯準會主席鮑爾 已獲拜登總統提名，再連任一屆，本月底他必須通過參院的任命確認。按理說，他第一任是川普總統提名，應能獲共和黨議員支持，現在又獲拜登提名，也應獲得民主黨議員支持，因此應可順利過關。

但美國正遇上數十年來最高的通膨，物價飛漲，民生受沉重打擊，鮑爾如何使高通膨軟著陸，將是重大考驗；如果處理不好，例如像5日那樣驚嚇市場，造成股市拋售，就可能遭參院留難，威脅到連任前途。

鮑爾不可能不留意市場反應，因此他可能預留一手，在市場反應不妙時，收歛鷹派姿態。處理高通膨過程的關鍵在3月，如果屆時減少購債產生效果，能抑制通膨，那麼一切萬事大吉，鮑爾也可以放下鷹派姿態；但如果減少購債不見效果，通膨仍然高漲，鮑爾就只能被迫採取更積極的控制手段。如果真是這樣，屆時股市的災難才真正開始。

3月時通膨會回落嗎？華爾街有研究指出，創數十年新高的通膨，可能很快回落，且回落速度可能比預期快。第一季可能已達高峰，第二季將迅速回落；如果真是這樣，聯準會就無須加快升息步伐，對股市和經濟都有利。

但通膨如太快回落，對鮑爾來說卻是一大諷刺。因為去年他一直說高通膨是「暫時」的，上月才放棄暫時論。如果通膨於第一季後迅速回落，恰好證明高通膨真的是暫時的。屆時不知鮑爾如何面對，是不是被迫回到「暫時論」？