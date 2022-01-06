試論美中軍備競賽 鹿死誰手尚未可知

1957年10月4日，蘇聯成功發射人類歷史上第一顆人造衛星「史潑尼克一號」，在甘迺迪總統號召下，美國舉全國之力投入太空 技術競賽，僅僅十年就超越蘇聯，美國人1969年首次成功登月。2021年夏天，中國進行超高音速武器試射，飛行器以至少五倍音速飛行，並靈活改變軌道繞地球一周，最後降落距目標34公里的地方，同樣引發美國朝野震驚。

中國超高音速武器的速度和航跡，可規避並摧毀美軍目前已擁有並繼續設計改良中的飛彈防禦系統。由於之前沒有任何國家展示過這類飛彈的能力，五角大廈大感意外，參謀首長聯席會主席密利將軍稱此刻是美國的「史潑尼克時刻」。言下之意是，美國必須嚴肅面對、迎頭趕上。

問題是中國會不會像過去的蘇聯，最終在軍備競賽中，敗給美國？或是美國像過去的蘇聯一樣，不是因軍事而落敗，而是由於整體經濟被拖垮，最後在新冷戰中敗北？

首先，中國必須嚴肅面對，軍事科技不能揠苗助長，沒有基礎科學配合，沒有雄厚工業生產能力，無法參加軍備競爭；而美國無論從什麼角度看，都是世界首屈一指的翹楚。

美國超高音速武器其實早已有理論模型，只是未付諸實驗測試。真的開始做必然迅速趕上，並遠遠超越中國。睽諸美國在航空、太空、雷射和許多領域領先中國十幾年，反觀共軍還是靠俄羅斯的軍事科技輸入，或逆向仿製工程，直白說就是仿造抄襲為主體。

以先進戰機而言，最關鍵技術在發動機，中國戰鬥機引擎研製已砸入幾百億美元巨資，但現在還趕不上美國正淘汰的F-15戰機所用的F10發動機；現役F-22隱形戰機所用的F-119發動機，壽命可達1萬4000小時。而中國現役戰機、包括所謂隱形戰機殲-20的引擎壽命，不到1000小時。

然而美國要面對的，是中國經濟完全不同於蘇聯。中國從輕工業到重工業都相當完備。尤其民生經濟更是蘇聯計畫經濟無法相比。至於國際貿易、金融等非常暢通，不太可能發生像蘇聯最後運轉不了、只有破產的窘境。

冷戰期間，雷根總統以「星戰計畫」誘使莫斯科全面應戰，最終拖垮蘇聯經濟。這種情況不太可能再複製在中國身上。蘇聯殷鑑不遠，北京 領導人戰戰兢兢，想提防這種事發生。

有人認為，反而美國未必能持續軍備競賽。剛通過的2022年國防預算雖增加5%，但增幅比中國小；中國正運用後發優勢，不走美國失敗的路、不浪費資源，想彎道超車、後發先至。

中國軍事研發重點在「不對稱戰力」，尤其美國的軍事部署是全球性，戰力攻守兼備。而中國目前僅需偏重東南沿海，最多增備第一島鏈投射能力，如東風-21D「航母殺手」導彈，側重「區域拒止」能力，自然可較有效率地與美軍匹敵。

不過美國獨霸全球的「軍事工業複合體」(military industrial complex)，就是民間產業與軍事密切合作，共享科技，是資本主義與國家力量緊密結合的產物，優勢在馬斯克 的太空計畫中特別明顯。

中國代表團12月3日向聯合國秘書長發出照會，指稱馬斯克的SpaceX公司旗下「星鏈」衛星，去年7月1日和10月21日先後兩度「逼近」中國天宮太空站，「為安全計，中國太空站實施了預防碰撞的閃避管制」。

北京呼籲，外太空不應受軍事化和武器化影響，這種地方不能變成新戰場。美國過去批評中國正在發展獵殺衛星技術，但卻無視自己在外太空所應履行的國際條約義務。

中共話說得冠冕堂皇，卻擔心美國企業與軍方結合產生的力量。SpaceX自2019年起，已將1900多顆衛星送上太空。計畫完成時，將在地球低軌上擁有4萬2000多顆衛星；北京猜測，雖然星鏈衛星用途在互聯網連結，但經修改後能追蹤中國飛彈，網民更直接指星鏈衛星就是美國的太空戰爭武器。

馬斯克不僅有星鏈衛星，他的SpaceX火箭不僅載人，更可運補太空站，為太空站添加燃料。目前NASA已與它簽約，將太空計畫外包民間；一旦有戰爭，具有無窮潛力。

但在新領域，中國不是完全吃虧，尤其是網路世界和網軍。中國網路經濟與企業非常發達，上網社群人口全球第一，美國已屢提警告，譬如中國的抖音等潛在是大數據收集的利器，不能掉以輕心。

美中爭霸既不可免，軍備競賽勢必加速，大意自滿和技術、經費落後的一方最後會成為輸家。鹿死誰手，尚未可知。