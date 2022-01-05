拜登改造美國失利 川普為復出暖身

6日是國會暴亂一周年，前總統川普 不但毫不為間接鼓動川粉攻擊國會反省，反而將發表演說，重彈2020年總統大選舞弊、拜登 偷走選舉，當選總統是謊言的老調。詭異的是，75%共和黨人相信此說；80%共和黨人希望川普復出再選總統。民主黨 到底是求之不得，或望川普而生畏，看來兩者兼具。

歷史的發展有些諷刺。民主黨原本更傾向為低層弱勢農工大眾說話爭權利，但川普2016年意外擊敗喜萊莉‧柯林頓勝選迄今，很大程度卻是靠這些基層草根力量。拜登和民主黨想「改造」美國，嘉惠草根基層，「翻修」川普崛起的土壤，譬如擴大幼兒、婦女補助和教育等福利，討好弱勢族群，卻在共和黨人和民主黨參議員曼欽反對下，一籌莫展。如今拜登快任滿一年，川普崛起的環境毫無改變，使他人氣不墜。

2016年川普獲6298萬餘張普選票，比喜萊莉的6585萬餘票少287萬票，川普卻靠中西部各州選舉人票贏得白宮寶座。當時「紐約時報」依各縣獲票多寡畫出紅藍版圖，結果全美逾95%土地是紅色(共和黨)；少於5%都會區是藍色(民主黨)。從這個意義上說，川普不算是少數總統，地圖也巧妙隱喻民主黨的硬傷，只能靠人口多的都會區優勢，在鄉村保守地區成為少數。

川普靠什麼崛起？以中西部「鐵鏽帶」各州為例，自經濟全球化，產業外包外移(多數移往中國)，工廠關閉；環保風潮興起，煤礦等高污染產業叫停，就業機會大減；自中國、墨西哥等進口芬太尼等毒品氾濫，以中西部各州為最，很多家庭支離破碎，兩黨卻忘記數千萬民眾的感受。

非傳統的政客川普打出「讓美國再度偉大」，要重建美國，用保守理念加上宗教訴求，拉中國當替罪羊，快速擄獲這批選民的心，2016年入主白宮，2020年迄今也靠這批鐵桿選民讓拜登和民主黨飽受威脅。

川普執政四年，這批人生活改善了嗎？川普執政時失業率曾跌至3.5%，創50多年新低；但論製造業回流、重建中西部各州凋蔽經濟，都乏善可陳。拜登「重建美好未來」法案本欲投資3兆元，後來縮減為1.75兆元，未明說的意圖就是改造美國，翻修本應是民主黨票倉的農工階層社區，如今計畫陷入垂死掙扎。

重建美好未來計畫很多政策可改善中西部和偏遠各州的弱勢，帶動教育和民眾就業。但譬如製造業回流，除了爭取富士康投資威斯康辛州百億美元建廠(如今大幅縮水)，台積電赴亞利桑納州投資百億美元、英特爾新建晶片廠等大項目，美國人日常消費品卻繼續嚴重依賴中國製造，兩黨似都繳了白卷。

川普除了繼續向中國叫板、處處怪罪中國，有哪些讓美國偉大的實事？鐵鏽帶各州民眾就業依然嚴峻，擺脫毒品方面，聯邦政府依舊放牛吃草。川普執政四年實錘的內政政策其實不多，但那些州的川粉對他仍誓死力挺。而拜登想做實事，引來共和黨議員顧慮福利永久化、國家發展路線左傾等而反對預算案，沒錢無法辦成事，成為美國民主的大問題。

川普能捲起風雲，獲死忠川粉死心塌地支持，除了利用民粹和民怨，民主黨激進進步派推動左傾政策過度偏激，拜登無法壓制，也須負部分責任。譬如擴大各項福利、主張大學用族裔標準錄取、校園男女同廁、LGBTQ權利極端化，甚至刪警局預算、廢警局等，都讓中間選民反感，間接助長川普氣勢不褪。

川普或許不是種族主義者，卻利用白人集體危機感、討好白人至上主義團體，造成社會分裂和政治動盪。川粉寧願忽略自己能得到的政策實利，只管發洩不滿，即使國會暴動也支持符合自己意識形態的川普，總體社會氣氛下讓拜登民調低落。共和黨菁英除了極少數人有自覺而退選，或面臨川普和川粉攻擊，多數噤若寒蟬，使共和黨被批評受裹脅而「喪失靈魂」。

如今拜登改造美國的意圖，看來多半很難實現。川普再起的氛圍愈來愈濃烈，民主黨有人歡迎，認為選民擔憂川普讓國家再陷入分裂，可能讓民主黨總統候選人勝算大增；但許多分析認為，2024年川普如復出，民主黨更難找到足和川普匹敵的強力人選。

回顧這些事實，五年多來，美國內政的坑坑洞洞依舊。川普利用這些坑洞崛起，執政時並未填平坑洞；拜登想填補坑洞，卻受到共和黨阻撓，政治操作和兩黨惡鬥下，政客騙術更易得逞，川粉們卻甘之如飴，顯露民主政治的最大缺陷。