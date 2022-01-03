2022股市可能巨變 拜登更難逆轉支持度

2021年美股牛氣沖天，史坦普500大漲26.89%，共70次創新高(歷來第二多)，道瓊指數也漲了21%，納斯達克則漲23%。2021是拜登 總統上台第一年，民調 卻低落，未能從股市榮景收割功勞；展望2022年，拜登能從股市取得助力、逆轉低落的民調嗎？

美國約從2010年起，網上買賣股票券商不再收手續費，掀起新一波「投資 革命」。投資股票、共同基金、EFTs和債券的人愈來愈多，很少人將錢存入儲蓄帳戶，賺取微薄利息，人們對投資回報率期望大幅提高。美國愈來愈走向「全民投資」，股市和經濟對選舉的影響愈來愈大；今年11月，拜登將受期中選舉考驗，股市和經濟將成選舉結果的決定性因素。

2022年股市將如何？華爾街預測，美國不會因疫情而全面關閉商業，經濟將繼續復甦，股市也會保持正面發展。但預測今年股市回報率將大減，史坦普500的中間漲幅為5050點，即只會由12月31日收市的4766點增加6%。美股歷史顯示，史坦普500每次上漲20%以上的第二年，平均只上漲7.7%。瑞士信貸預測會漲至5200點，即比去年成長9%；摩根史坦利則預測4400點，即比去年下跌8%。

上述大勢預測高低互見，更多分析師指出，今年股市將面臨巨大轉變，將更波動，出現修正的機率極高，修正幅度可能達10%、20%。

所謂巨變，指的是什麼？去年股市在疫情困擾下仍大舉推進，主因是聯準會的貨幣寬鬆政策，不但每個月購債，給市場注入1200億巨資，利率還一直維持接近零的水平，政策成為推高股市的動力。

12月15日聯準會終於改變政策，決定從寬鬆變為收緊，積極縮減購債，另一方面準備升息，目的是遏制已失控的通膨物價。這是政策大轉變，市場因此面臨巨變。每月注資1200億是巨額資金，市場因此充斥遊資，銀根寬鬆，經濟和股市都得到無比助力。聯準會預計今年3月結束整項購債計畫，屆時將不再注資，股市得不到這股助力，要維持漲勢只能靠經濟發展作動力。

聯準會去年一直堅持，高通膨只是暫時性(transitory)，但上月5日放棄暫時論，承認高通膨是持續性(persistent)；因此新的危機是，如果今年3月結束購債政策後，仍未能有效控制通膨，聯準會勢必採取更積極手段，例如加快升息步伐、增加升息次數。如果出現這種情況，股市必將陷入更大的波動風險。

升息比減少購債對股市造成更大衝擊。因為升息不但影響個人和公司借貨(包括房屋貸款)，更直接打擊股市。例如利率上升和國債殖利率上升，將直接打擊包括科技股在內的成長股(growth stocks)，這是分析師不看好今年科技股的基本原因。

過去兩年，不少華人投資科技股有所斬獲，但特斯拉、蘋果、微軟、臉書和亞馬遜，以至輝達和超微(兩家由華裔CEO領導的半導體公司)今年的命運，可能難和去年相比。

據「538網站」統計平均民調，自去年8月美軍狼狽從阿富汗撤軍後，拜登民調的「不滿意度」開始超過「滿意度」，而滿意度自此便愈走愈低。11月中旬至12月中旬，跌至42%。截至12月31日，不滿意度51.7%，滿意度只有43.3%。

今年是國會期中選舉年，選舉將在11月8日投票。歷來期中選舉，選民對現任總統的評價都是決定選舉勝敗因素，所以拜登的民調至關重要。如果拜登難以及時逆轉民調，民主黨很可能參眾兩院全失，拜登政府也提早成為跛鴨政府。

拜登能逆轉支持度嗎？一，拜登流年不利，疫情方面Delta病毒未消失，Omicron凶猛襲來，橫掃全美。29日單日確診48萬、30日58萬、31日34萬，創疫情以來新高。雖然專家說，大量確診有助全美達成群體免疫，但世衛警告，Omicron之後可能出現全面抵抗疫苗的新變種病毒。

二，物價失控對拜登政府已造成板上釘釘的負面形象。去年10月消費物價指數6.2%，創30年新高，11月6.8%再創39年新高；12月數字兩周後才公布，但一個月以來未見回落跡象。全球貨物供應鏈今年第一季後可能逐漸紓緩，但Omicron正橫掃全球，新的供應鏈問題還在增加。

三，拜登的1.75兆元「重建美好未來」法案，上月在參院擱淺，開年後前途未卜，看不到能勸服西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽一夫當關的希望。如果再敗，拜登搞不定黨內反對勢力，將再次重挫領導形象。拜登給民眾蹣跚老邁等印象，可能比通膨更難逆轉。