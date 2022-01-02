沒有真相沒有底線 只有赤裸裸的權力

香港 2021年12月29日出動大批國安警察，搜查網媒「立場新聞」，拘捕六名高層主管、凍結6100萬元資金，導致「立場」當天即停止運作。「立場」在2019年反送中運動中崛起，因為是網路媒體，能大量即時報導，並刊登博客文章，讓無數作者暢所欲言，因此大受歡迎。國安法2020年7月生效後，「蘋果日報」被逼停刊，現在「立場」被關閉，愛護香港的人悲悼香港新聞自由之死，更歎息香港已徹底淪陷，成為和內地無異的中共 高壓統治之地。

「立場」在香港示威運動期間的影響力巨大，啟發港人對運動的認識，是中共視為眼中釘的主因。運動之初，很多港人不明白為什麼抗爭；不解年輕人為什麼「太平日子不過」，站在示威最前線，與警對峙？隨著運動展開，多數港人逆轉對年輕一代的認識，了解北京 加強對香港控制，消滅香港民主和自由聲音，後來國安法實施和立法會選舉，都證實北京違背一國兩制承諾。年輕一代體會香港危機，據理向北京力爭港人普選特首，守護香港的人權和自由。

作家李怡就是例子。他創辦「九十年代」雜誌、是資深政論家，反送中期間他曾在「立場」發表文章說，起初他不相信年輕人，認為示威絕不能改變香港命運，絕無可能抗拒中共；但隨著運動發展，數次超過百萬人遊行，向來沉默的中產階層也參加；李怡自承錯了，抗爭有用，年輕人是對的，「不自由無寧死」，必須抗爭，不能妥協。85歲的李怡在國安法生效後，感到覆巢之下焉有完卵，不得不「逃亡」移民台灣。

美國國務卿布林肯上月29日譴責港府，扼殺香港獨立自由媒體，又說新聞報導不是犯罪，自信的政府應無懼於面對真相。國安警察以發布煽動叛亂刊物罪逮捕「立場」高層，但立場的報導只是反映事件進展，都本著客觀公正的新聞精神，警方卻以危害國安名義封殺它。

事件引發國際關注，英、德、日、加都發表聲明，譴責港府打壓新聞自由。「立場」以守護民主、自由、法治和人權作為辦報原則，西方自由世界也以這些普世價值作為立國根本，因此與「立場」站在一起。北京則否定普世價值，自絕於世界。「人民日報」去年12月初發表長文，批評美國是假民主，中共才是真民主，顛倒是非、混淆真相，以為謊言說100次就會有人相信，但假的絕對真不了。

被拘捕的六名高層，四人上月30日獲保釋，包括前董事吳靄儀和何韻詩。吳靄儀是「立場」的法治人權精神的領導，她是美國波士頓大學哲學博士、英國劍橋大學法學士，推崇英美普通法中的法治人文精神，認為司法必須獨立，未定罪的人須確保得到公平審判，法官不受政治影響，才能保持司法獨立。但中共繞過香港，由北京逕行通過國安法，香港的公平審判權利已徹底消失。

北京外交部駐港公署發表聲明說，警方是「依法採取行動，是維護國家安全、捍衛香港法治的正義之舉，大快人心，不容置喙」。所謂依法採取行動，所依的國安法根本缺乏民意基礎，是北京繞過香港立法會，由「舉手機器」全國人大表決通過。

所謂捍衛法治的正義之舉，國安法是中共為控制香港而設，何來正義；所謂大快人心也不是事實，因為上月舉行的香港立法會選舉，投票率只有30%，其餘70%港人為什麼拒絕投票？不投票意味反對北京控制下的鳥籠選舉，這不是大快人心，而是觸犯眾怒；所謂不容置喙，說的倒是事實，因為在中共赤裸裸的權力鎮壓下，不准香港有新聞自由，不讓香港人說話。

近日中國疫情轉嚴峻，西安封城充分展示中共的權力。北京一聲令下，全城1300萬人失去自由，禁足不准出戶，只靠保供人員送食物。但保供人手不足，斷糧情況嚴重，西安人只能在網上發出求救信號，多數訊息卻被刪除消音；西安降雪，政府一聲封路，路上的汽車不准移動，車上的人只能通宵留在原地挨凍挨餓。這種不顧人民死活的權力，和對香港如出一轍。

中共喜歡調侃港人，香港殖民時期也沒有民主，港人從來不說。香港長期以法治和自由見稱，所以被瑞士洛桑學院選為全球最自由地區；自由和人權是民主制度的靈魂，但北京害怕港人的自由示威，害怕自由思想傳入大陸，必欲消滅香港一切自由民主的聲音。最讓愛護香港的人痛心的是，港府官員甘願作北京傀儡，沒有道德底線，不斷向港人開刀，趕盡殺絕。