再見悲催的2021 迎接相對樂觀的2022

比新冠疫情 元年2020年更糟的2021年，終於在混亂驚駭和指責、叫罵與哀傷中過去。各方看法，2022年不致重覆2021年的悲情，今年是為2021年歷史收尾和結算的一年。

大家最關心疫情，最樂觀看法是疫情即將走入終點。採開放式疫苗 接種與補強針的國家，預估疫情2022年將結束，早則年中、遲則年底，人們生活將逐漸恢復正常。但對採「清零」抗疫政策的國家，新冠病毒如何退場，仍是巨大考驗。

原早檢出Omicron變種病毒的南非，確診數在年底戲劇性降低，研究表明Omicron病毒傳染力強數倍，但病情較Delta病毒輕，致命能力下降。美國染疫人數再創新高，但絕多數是未接種疫苗者和少數突破性感染，住院與病歿人數都銳減。

各方預測，全美確診人數1月底2月初達頂峰，然後可能下降，未接種疫苗者如感染後有抗體，加上接種者占多數，將達到集體免疫效果；屆時，新疫苗與春季上市的口服疫苗等上陣，Omicron病毒可能蛻變成類似感冒的傳染病，所以最早在3月、遲則7月前可能恢復常態。

美國已依科學證據對染疫後須隔離十天，縮減為五天，以紓解勞力供應，力保經濟復甦趨勢不偏離。但專家也提醒如再出現Omicron以外的更強變種病毒，疫情會再次升高，各國重回2021年封城鎖國、經濟再次停擺。

大家更關切食物與能源通膨嚴重。美國通膨率已達40年來最高，拜登 政府與聯準會承認低估通膨力道，經濟專家們確認今年上半年物價續漲，各項成本增高，民生負擔沉重。如疫情消退，勞工返工作崗位，能源價格不再上漲，通膨可能僅在上半年，下半年供應鏈獲解決，經濟擴張，榮景可期。

潛在風險是拜登政府和聯準會如無法壓制通膨，抑制物價，聯準會勢必提前加息，且增加加息次數，將扼制經濟復甦，屆時國際資金大變動，熱錢回流美國，再產生新問題。

2022年攸關戰爭與和平。拜登與普亭12月30日再次視訊會談，普亭兼併烏克蘭東部之心未死。17.5萬俄軍陳兵俄烏邊境，春季可能進攻，一如2014年兼併克里米亞重演。普亭想以戰逼和，對抗北約包圍，他不相信美國和北約將強烈制裁，鳥克蘭局勢成為世界和平的隱憂。

美歐對俄國併吞烏東的態度，讓各方注意中共是否也發動武統台灣，將嚴酷考驗美國同時應付兩場戰爭的能力。台海局勢與俄烏對峙無法類比，卻同樣考驗拜登政府的立場與決心。

中東局勢同樣令人擔心。川普任內以色列與阿聯酋簽「亞伯拉罕協定」，是否因以色列總理換人、拜登重訂伊朗葉門政策，或中東各國與中國關係增進的影響，今年會有新發展。拜登在阿富汗狼狽撤軍，美國強權形象重挫，拜登如何領導盟國敦促神學士政權改善人權和婦權，攸關美國信譽與拜登的人權外交承諾，全球關注。

美中關係依然是重中之重。美國宣布外交抵制2月3日揭幕的北京冬奧，加拿大、澳洲、英國、日本、德國等跟進，本月是否有更多國家加入，北京如何回應，牽涉大國顏面和角力。

美國國內亂象能否止息，國會追究川粉發動暴亂，民主黨主導眾院調查委員會是否把川普列入追究責任清單，形成公審川普的大戲，牽動11月期中選舉兩黨策略。通膨、供應鏈、美墨邊界偷渡潮、疫情等，內政依然擾攘不安；槍擊案頻發、各大城市犯罪升高，民主黨期中選舉陷入苦戰，都將在今年底由選民評判算總帳，共和黨占上風，極可能奪回國會兩院主導權。

還有，今年夏天聯邦最高法院將就婦女墮胎權作出重大裁決，可能讓各州法律決定如何規範墮胎、保護胎兒與婦女權利，各州議會將依州情立法，再次造成社會大辯論和分裂，婦女墮胎權將變成「一國多制」，道德和宗教等辯論激烈可期。

2022年也可能是太空探險的豐收年。美國日前發射韋伯太空望遠鏡，今年將傳回令世人驚豔的宇宙之謎新照片，人類宇宙探測推進一大步；美國2025年重返登月計畫，民間太空探險旅遊在2021年多次試飛後，今年將進入成熟熱烈期。網路世界將「元宇宙」爆發，虛擬世界大躍進發展，將我們帶入網路新紀元。

最後，美中世紀競爭2022年將展露更清楚的勝敗苗頭。無論復甦步伐、房地產、科技發展、人民就業或政府負債、國家面臨的困難和門檻等，東升西降或中國超越美國是否成海市蜃樓，今年態勢將更明朗化。