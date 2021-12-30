兩岸外交戰再起 所為何來？

尼加拉瓜日前與中華民國斷交，奧蒂嘉政府甚至把台灣的館產沒收，轉交給北京 ，引發台灣憤怒批評，認為這樣的邦交 不維持也罷。尤其尼加拉瓜已兩次斷交又復交，現在更讓大家質疑維持這樣的邦交國是否明智？

拉長時間看，民進黨執政不到六年，已有八國與中華民國斷交。中國大陸經貿實力與台灣差距愈拉愈大，台灣要與大陸從事外交戰根本不是對手，而現在剩下的邦交國絕多數是南太平洋與加勒比海的小國，經濟不發達，政客貪污腐化，要維持邦交台灣往往須提供巨額外援，並不划算。

台灣現在僅剩14個邦交國，近日宏都拉斯總統當選人也宣告將與北京建交，而海地、吐瓦魯及梵蒂岡與台灣的邦交，都在岌岌可危邊緣。

美國蘭德智庫學者葛羅斯曼近日投書《日經亞洲》表示，台灣應考慮主動斷絕剩下的所有官方外交關係，轉而把寶貴的資源深化與中大型國家的非官方關係，藉此減少因斷交對台灣產生負面衝擊。他強調，當台灣不斷在區域政治及國際社會中尋找安身立命之處時，唯有強權及中型國家能幫助台灣實現目標；比起小國友邦，台灣應該優先鞏固與其他更重要國家的實質關係。

其實葛羅斯曼沒有明說的是，台灣這幾年的外國邦交，幾乎都是靠美國對這些國家施壓在維持；美國國會還通過「台北法案」，要求國務院與台灣密切協調，維持台灣的國際空間。

靠攏美國有好處、也有壞處。美國憑著「門羅主義」，對中美洲有很大影響力，部分國家如宏都拉斯與台灣的邦交也許還可挽回，但也有向來反美的國家，如尼加拉瓜，卻因美國批評其選舉舞弊，刻意與台灣斷交，來表示與美國決裂。

雖然部分國家屈服於美國壓力，但不是沒有怨言，尤其是美國往往依據「台北法案」，舉起棒子，而非用紅蘿蔔來引誘這些國家繼續與台灣維持邦交，難免讓這些國家背後批評美國是偽善，「自己不與台灣建交，反倒要我們與台灣維持邦交」。

對台灣可能更危險的是，依賴美國，往往會自覺或不自覺地捲入美中對立的漩渦中，索馬利蘭在非洲、立陶宛 在歐洲都有類似情況。索馬利蘭代表團11月訪問美國，雖是美國不承認的小國，但所到之處都被奉若上賓，他們再三強調：「我們雖小，但是抗衡中國的影響力，值得美國幫助」。尤其在中國影響力已遍布非洲，索馬利蘭堅持拒絕北京的誘惑，難能可貴。

美國幾任政府雖口頭表示重視非洲，但施力遠遠比不上中國。北京透過「中非合作論壇」、一帶一路，單單今年中國在非洲投資就達42億美元，中國還在吉布地設立第一個海外軍事基地。

索馬利蘭是30年前從索馬利亞分離出來的國家，美國雖考慮設大使館或代表處，但考量索馬利亞堅決反對世界各國承認索馬利蘭，華府遲遲未定；北京同樣也怕得罪索馬利亞。更重要的是喀麥隆、迦納與坦桑尼亞都有類似的分離運動，非洲團結組織強烈反對外力介入分離運動，讓北京裹足不前。

這才給台灣有可乘之機，2020年雙方簽訂雙邊關係協定，同意彼此互設代表處，索馬利蘭斷然拒絕北京提供的援助合作。此舉激怒北京，象徵台灣與大陸的外交戰中罕見的勝利。

立陶宛雖未與台灣建交，僅止於更改台灣代表處名稱，但北京反應強烈，召回大使、強行將立陶宛大使館降級為代辦處，迫使立陶宛撤回所有外交人員與眷屬，形同與中國斷交。立陶宛付出經濟代價，除了不惜退出「17＋1」經濟集團，還要忍受中國對其進口貨刁難，不過也因為它挺身對抗中國霸凌，贏得歐洲各國支持，美國也全力聲援，其外長與總理受到華府的禮遇無法想像。

現在兩岸外交戰熱點在南太平洋，十國承認中國大陸、四國承認中華民國；然而與其說是兩岸之爭，不如說是美中南太戰略控制權之爭；南太平洋島國共同控制全球28%主權水域和航道，在二戰期間曾是美日爭奪的戰略據點。

美國擔心如果中國取得這些島國的深水港，進而可攔阻從美國西岸航向澳洲東岸的艦隊，而中國正盡可能提供巨額貸款，希望能延長跑道或擴建港口，以取得戰略立足之地。

對兩岸外交戰升高，台灣必須自問，是不是還需要這些邦交國？同時，北京也應考慮浪費外援、使用趕盡殺絕手段，是否帶來反效果？更重要的，兩岸邦交之爭只讓小國獲利，在大國之間左右逢源，並非明智之舉。