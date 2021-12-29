美國總統成「億人怨懟」高危職位

美國總統位高權大，被稱為地球上最有權勢的人。但近年發展，總統變成億萬民眾怨懟，怎麼做都難討好的高危險職位，也是萬民咒罵的出氣對象。ABC News和Ipsos合作的最新民調中，拜登 總統支持率僅剩43%，再創新低。選民不滿民主黨 ，至少23位民主黨眾議員宣布不再競選連任，2022年民主黨失去國會兩院控制權，2024年失去白宮的機會大增。很多專家說，大勢很難挽回。

平心而論，拜登擔任總統以來表現四平八穩，政策不走偏鋒，強硬對付中國政策和川普 如出一轍，「比川普還川普」；對抗疫、強制疫苗接種等雖有爭議，並未荒腔走板離譜，諸如結合盟友制衡中國、召開世界民主峰會或對抗氣候變遷等都穩當有序。

拜登真正缺失應在阿富汗撤軍規畫失策、美軍狼狽撤退，20年來投入2兆元和千百美軍子弟死傷竟是這樣收尾，讓世界訕笑美國。其後，忽略疫情和供應鏈中斷連鎖影響，導致通膨爆發，民生物價至少漲兩三成，加上拜登公開發言語氣孱弱、老態畢露，無法呈現美國強勢領導人形象，聲望跌落後拉不起來，難討好中間和保守派選民。

自川普擔任總統後，幾乎24小時日夜推特發文直接和選民對話，美國總統角色更傾向「表演性質」；川普的乖張言行使總統矮化成「川粉的總統」，只專注討好支持者，不顧全民感受，總統變成只有半數選民認同，「半個總統」成了常態。

拜登在川普製造的「偷竊選舉」下上台，注定也是「半個總統」。票投川普的7400多萬選民不認同拜登當選的正當性、合法性。今年1月6日國會暴亂後，檢方法辦暴民，民主黨主導的眾院調查，川普前政府官員卻再三推托、拒赴國會答詢，白宮文件也拒交眾院，川普還向聯邦最高法院提訟，想阻止文件送國會，其間緣由對錯已昭然若揭。

兩黨抗衡和上述情況，使拜登施政再怎麼努力都無法爭取另外的半數美國人認同，未來總統無論出身哪個政黨，都難再成全民領袖，反而是任人怨懟的對象，成為美國民主潰敗的表徵之一。

選民喜新厭舊，選舉出現「鐘擺效應」本是常態。拜登聲望不振，民主黨內激進進步派和溫和派內鬥，「重建美好未來」法案碰壁，法案擬擴大福利政策，勢必增加赤字和增稅，民主黨聯邦參議員曼欽與共和黨齊力反對，曼欽一夫當關是一葉知秋，太左傾的政策不得人心。

23位民主黨眾議員不再尋求連任，有人因年邁退休，有人洞悉基層風向，知道勢不可為，民主黨的鐵票西裔選民也開始變心，才是民主黨的警鐘。今年9月初民調，西裔選民63%挺拜登，25%挺川普，民主黨的優勢急速下降。

曾任柯林頓和彭博競選顧問的政治分析家斯柯恩(Douglas E. Schoen)投書「國會山莊報」，指民主黨失去對西裔選民的掌握，拜登任內更嚴重。許多西裔不能接受民主黨愈來愈左傾的政策，年輕一代比老一代更反對左傾，認為民主黨不再符合西裔的經濟、文化理想和價值觀。

很多華裔、西裔都重視個人責任，勤勞節儉、自食其力，不贊同民主黨吃大鍋飯、濫發福利，對移民身分合法非法不分，對維護LGBTQ權利過火的立法，如男女同厠，或縱放罪犯，導致治安惡化等政策，選票自然流向共和黨；即使川普醜化中國和華人，頻稱「中國病毒」，卻依然有許多華人川粉支持，道理一樣。

拜登不斷重申2024年要參選連任，在黨內群雄無人擁有全美聲望，副手賀錦麗聲望低落、處於低潮下，拜登必須表態安撫民主黨選民，避免兵敗如山倒，綜合考量，他參選的機會其實非常低微。

而川普再選機會似也不那麼高。他在觀察明年期中選舉共和黨如大勝，掌握國會兩院，盤算勝利有望時再復出。現在他用慣用的手法凝聚人氣，日前和拜登互相恭維，言論變溫和，先保護多件檢方調查中的稅務和貸款詐欺案能平安著陸，意圖靠拉高人氣來抵抗司法，進可攻、退可守。

川普在共和黨內人氣未退，但畢竟年事已高，2024年已78歲，即使勝選就職時也79歲，和拜登不相上下。美國人需要超高齡總統繼續領導一整個世代嗎？鄧小平南巡曾說，「年紀大了，要自覺下來，否則容易犯錯」，同樣適用美國。

自川普承認打疫苗補強針，說出推崇疫苗真心話後，支持他的陰謀論保守網站改挺佛州州長德桑提斯選總統，說明川普的保守派地盤也開始動搖了。