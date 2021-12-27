美國最終會讓台日韓發展核武嗎？

《外交事務》(Foreign Affairs)雙月刊近期徵詢50位外交安全專家看法，有專家認為，台灣可能和日本 、南韓一樣，成為擁有核武的國家。對照貧窮落後的北韓 、巴基斯坦都擁核武，有人認為，台日韓如發展核武並不讓人太意外。問題在美國核保護傘和維護世界秩序的能力、決心如續下降，而台灣擁核可能意味兩岸永久分離，大陸不會坐視，無疑會成兩岸衝突的新引信，具有爆炸性風險。

《外交事務》徵詢50位專家對未來十年「核武俱樂部」變動的看法，21人認為核武國家將增加，21人認為不會增加，8人保持中立。其中20人認為伊朗最可能成擁核武國家；8人認為是日本，7人指是南韓，5人認為沙烏地阿拉伯，3人認為台灣將擁核。專家們認為台灣將擁核的機會偏低。

受訪的專家學者，主要從美國遏制伊朗發展核武面臨失敗、國際局勢轉向多極化、小國受鄰國威脅增加、美國核保護傘可信度受質疑等因素，使韓日台尋求發展核武的動機強化。

只要看近年美國抑制北韓擁核乏力，即使聯手中國對平壤施壓，卻在美中齟齬、各有戰略盤算下，金正恩政權或已擁少量核武，威脅美日韓；而北韓擁核其實不符中國利益，美中兩大國卻坐失良機無法阻擋。將來日韓台如研發核武，190餘國簽署的核不擴散條約同樣難有效約束。

日本或台灣、南韓未來如發展核武，直接間接原因都和中國有關。日本自認受中國崛起和北韓核武威脅，中國民族主義反日情緒高漲，共軍造艦速度空前、頻突破第一島鏈，與日本競奪釣島主權和東亞主導權，逼日本武裝自己，朝「正常化國家」步伐愈來愈大，修改和平憲法、派軍參與海外維和等廣獲民意支持。

日本也強化與美國軍事同盟，對安保條約周邊有事解釋範圍擴大；兩艘「出雲級」直升機護衛艦改裝甲板，配置美製F-35B垂直起降戰機後，等於已擁有兩艘中型航母，抗衡中國航母。但日本曾被原子彈攻擊，民間反核聲音強大，東京向來奉行不製造、不擁有、不引進核武的三不原則。

多年來首相小泉純一郎在國會披露，鷹派專家、媒體都說，如有必要，日本有能力在三至六個月內造出核武。日本科技成熟，擁有漲縮鈾和製造核彈 的鈽，關鍵在美軍核保護傘能否抵消日本擁核意圖；核武也成日本對抗中國最後王牌之一。

反觀台灣。1960年代蔣介石時代，鑑於大陸已有核彈，為戰略制衡，開始藉核能發電掩護核武研發，由軍方中山科學院秘密進行。蔣經國繼任後計畫繼續。不料1988年，參與核武研發、1967年曾來美留學被CIA吸收成間諜的張憲義上校，把台灣核武研發機密交CIA，然後以假護照經新加坡叛逃來美。美國因此收回台灣核武研發設備，運回濃縮鈾提煉過程所需的重水，核武計畫毀於一旦。

迄今不少評論爭議張憲義是漢奸、台奸或民族英雄。大陸或統派認為，張阻止台灣擁核，兩岸不致用核武骨肉相殘，也阻止台灣以核武抗統；但獨派或擁護中華民國者認為，如果台灣擁核，中共對台就不敢如此囂張，經常武力威嚇。

中科院是台灣武器研發重鎮，核武製造技術人才都不缺，關鍵在設備和核武所需鈽等原料取得困難，受制美國。近年解密資料，1960年代美國曾在台南部署核武。傳北京也把美軍核武進駐台灣，作為動武條件之一。

美中激烈交鋒下，大陸武統台灣聲浪高漲，逼台灣防衛從「抵制性嚇阻」轉為「懲罰性嚇阻」(Deterrence by Punishment)，即擁有使敵人無法承受的報復損害能力，包括研發部署核彈，都可能成美台政府最後選項。

從美國觀點看，只要美國戰略保護傘強而有力，日韓台都無擁核必要，因為核武擴散將使世界陷入更高毀滅風險；但日韓台如擁核也可增強威嚇籌碼和發言權，核武的恐怖平衡保證互相毀滅後果，將確保各國衝突更有節制；而兩岸最後如須用核武對峙來確保和平，其間風險無疑是中華民族的大不幸，就看美中台誰先打開這個恐怖魔盒。

媒體近日披露，中國協助沙烏地阿拉伯研發導彈，美國可能制裁中方。美國決定將航母電磁彈射技術和攔阻裝置售予法國，將來可能賣給日澳韓等國。全球軍備競賽和武器擴散加速，美國國勢如振興繼續牢控全球秩序，核武擴散或不致這麼迅速。反之，美國如陷衰退自顧不暇，台日韓發展核武確實有成事實的風險。