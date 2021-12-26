習路線最大敗筆 將私企逐漸國有化

2021年即將結束，回顧大陸一年政局，最吸睛的自然是「中共 建黨100年」，北京 做了一整年宣傳，渲染共產黨偉大，年底還通過中共史上第三份「歷史決議」，為「習近平 新時代」打開第二個100年。除了宣傳黨權，北京的台港政策一年來也大步推進，對台武力威嚇已到空前地歩，以致日本共同社23日報導，美日已制訂中國攻台對策，包括在鹿兒島、沖繩到台灣的島鏈上，建立多個臨時攻擊基地，美軍可機動地派陸戰隊到各島嶼。

對香港方面，去年實施國安法，大肆抓捕「反中亂港」人士，日前剛上演自編自導的立法會選舉，結果民主派被完封，建制派取得90席中的89席，至此北京完成對香港的行政、立法和司法全面控制。

但若論對中國發展的規劃，習政府今年春夏發動的對私企(民營企業)的鎮壓，影響更重大而深遠，因此可說是習近平路線2021年的最大敗筆。

為什麼說它是最大敗筆？一，中國眼前經濟強大，是因為過去40年經濟發展，成為世界第二大經濟體，達到美國經濟規模的三分之二(美國占全球GDP的25%，中國占17%)，不但遠遠超過第三的日本和第四的德國，且因追近美國，全球影響力大增，與美國形成「雙極」的世界秩序，使美國不能再像以前那樣在國際事務中獨大。

二，中國經濟40年來的長足發展，主要動力不在國企，而在私企。從1980年代的個體戶經濟，到進入21世紀以來的互聯網經濟，可見到私企的重要性。今年9月，副總理劉鶴為安撫「新文革爆發」的恐懼，提出私企「五六七八九」之說：即私企占50%以上稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的就業、90%以上的公司數量，足以證明私企才是中國經濟根基所在。

三，中共春夏以來對私企鎮壓，包括互網網、補教和娛樂等行業，都是過去20年最有活力的新興行業。鎮壓已對經濟造成損害，例如科技公司市值大跌，損害正隨鎮壓擴大而加深。根基被毀，有如自宮，伊於胡底，還難估計。

習近平掌權九年，重國企而輕私企，是眾所周知的事。2013年，他上台之初的18大三中全會通過全面市場化改革計畫，迄今仍被大陸經濟學者視為最前進的市場化改革。但計畫至今未見落實，原因正是重國企和輕私企政策。習政府的目的在控制，私企強大了不易控制，威脅到中共權威和控制。

2018年和2019中美貿易戰期間，外企投訴最多的是政府重視國企，推行補貼和強迫技術轉移，對私企不公平，私企不能與國企公平競爭。三年來，美國遏制華為，北京則強力護航，理由很簡單，因為北京和華府都把華為視為國企。

春夏以來對科技業鎮壓，反映習路線逐漸將科技公司國有化的政策。例如，北京聲稱要進行「第三次分配」，要「先富起來的一部分人」交出財富，將財富交還給社會，實現「共同富裕」的社會主義理想。這是左傾路線將私有財產國有化的政策。在「共同富裕」下，富豪不得不捐出巨款；又因政策將推行下去，因此引發一連串科技巨頭辭職，例如馬雲辭阿里董事長和CEO，退出第一線的還有抖音創辦人張一鳴、小米創辦人雷軍，以及騰訊創辦人馬化騰(辭部分職務)。

除了財富國有化，互聯網公司發展所賴的數據，已被北京立法變為國有。從此所有互聯網公司所搜集的用戶個資和消費模式數據，都歸國家擁有，國家有使用權。北京還立法規定，科技公司必須將技術核心的演算法(algorithm)先由政府審批，新的演算法必須先獲政府通過。換言之，中共以國安名義，監控科技公司技術，實際上則是將技術國有化。

鄧小平發展經濟的主導思想是實用主義，「不管白貓黑貓，能抓老鼠的就是好貓」，「資本主義可以借用，市場經濟也可借用」。但習近平要的是絕對控制，黨權至上，一切都要由黨控制，一切都要聽黨的話；每一個具有經濟活力的企業，都須接受黨的控制，黨組織進駐私企，怕一放即亂，亂則威脅中共政權。這是習路線要將私企國有化的基本原因，愈有活力的私企，就愈要牢牢抓在手裡。

如果鄧小平發展經濟最有效策略是搞活經濟，如今習近平的最大敗筆正是搞死經濟。習要中國科技創新，不再受美國先進技術束縛，但創新不是由上而下的政府控制，只能來自民間私企的市場自由化競爭。習路線將扼殺創新，不利中國競爭。