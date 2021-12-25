美國再推法案禁新疆產品 制裁中共

拜登 總統在聖誕節前簽署維吾爾法案，半年後將全面禁止進口中國新疆 產品，這是繼川普政府任內「香港人權與民主法」、「台灣旅行法」、「2020年維吾爾人權政策法案」後，美國針對中共 壓迫新疆維吾爾族人權再祭出最嚴厲懲罰，也是拜登上任後第一部制裁中方的法律，象徵美中繼續抗爭毫無妥協休戰之意。

眾參兩院本月稍早先後通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)，拜登三天後迅速簽署，在民主峰會後祭出「人權聖誕禮物」，向國際社會展現美國反制中共迫害維族人權的決心。新法將由海關與邊境保護局徵詢各方意見後，編纂法規，半年後依章執行。

國務卿布林肯說，美國通過新疆維吾爾法，之前更透過全球馬格尼茨基法人權制裁等措施，與國際盟友共同行動，確保全球供應鏈不會使用新疆強迫勞動產品。

不少評論認為，美中關係將進入修正期，拜登政府可能妥協，尋求和中國緩和關係，明年美中進入相對穩定期。但看來這是一廂情願。美國兩任總統與國會兩黨有高度共識，對中共持續採強硬措施，以反擊中共進入世貿組織後占盡便宜，美國用軟硬組合拳反擊中共的新攻勢。

習近平主政下，中共不斷挑戰美國，自認是「真民主」，逼美國結合認同自由民主的盟友反擊。只要中共推動馬列意識形態與專制統治不變，美中關係就很難進入穩定期。

12月中旬起，拜登政府新推出四波制裁中國企業行動，一波強過一波，制裁對象包括數十家中國企業與研究機構。美國先把多家中企與三名新疆官員列入制裁名單，把中國AI公司商湯科技列入限制投資黑名單，還考慮嚴厲制裁中國芯片大廠中芯國際， 防止中芯取得美國與西方晶片技術。

拜登對中國反擊延續川普政府政策，打擊中國類鴉片毒品芬太尼，制裁四家中國和製造毒品原料有關的企業。全美使用非法進口芬太尼過量致死的18歲至45歲民眾，自去年3萬7000多人增加到今年4萬1587人，美方認為中國毒害美國勞動人口、減弱美國生產力。美國也宣布八家中國企業列入軍工複合體名單，包括在美最暢銷的無人機製造商大疆。

中方駁斥說，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂，辯駁被認為正好坐實中共確實迫害新疆維族的事實。

新疆維吾爾法案最初由共和黨參議員魯比歐、民主黨參議員默克利，與共和黨眾議員史密斯、民主黨眾議員麥高文，2020年在國會連署提案，並非一路順利。美國商業團體不停遊說試圖打銷立法，包括可口可樂、耐吉、蘋果等多家跨國公司遊說國會，擔憂引起中國反制，使供應鏈不穩，希望打消或削弱法案效力。

晶片大廠英特爾本月初發通知給供應商，提醒供應鏈不使用新疆產品，不料通知被中共黨媒曝光，英特爾被上億中國愛國網民圍剿抵制，嚇得英特爾立即道歉，稱通知不代表英特爾對新疆事務立場，僅是提醒供應商守法。英特爾去年營收來自中國收入202.6億美元，比第二名來自新加坡178.5億美元高，使跨國企業在美中關係間小心翼翼。

新疆是世界棉花重要產地，也是太陽能電池板原材料重要產區，在全球供應鏈中地位重要。法案一出，各方研議如何既有效顧及新疆維族法，同時降低美國企業傷害，如何證明新疆產品不是違反人權的強迫勞動產品，舉證責任落在進口商身上。

美方受衝擊的中小型企業因缺乏人力與專業能力，辨識中國進口產品是否包括新疆原物料，中國出口商有無意願遵守美國法律，據實填報產品有無新疆原物料等，都成難題；再如新疆產品如經第三國轉出口美國，美國進口商如何辨識得知？

這些跨國供應鏈難題、舉證問題影響企業利益，經一年來遊說，都無法阻擋法案通過，說明兩黨國會議員對維護新疆人權的堅定決心。美國的挑戰是新法如何訂出有效執行路線圖，讓封殺新疆產品能減輕美國中小企業的損失。

美國近年針對中共對香港、香灣及新疆的反制法案相繼實施，看來制裁中國的舉動不會中止。在美華人對這類趨勢應明確認識，當前處境對華人極不利，尤其和中國出口有關的華商企業，更應提防受美中敵意影響造成利益間接傷害。美國政府寧可損失美國人民利益，也要貫徹立法制裁新疆產品，顛覆美國人只講利益的務實主義印象，更值得華人警惕。