消失的160萬人 香港低投票率的重要意義

香港 特首林鄭月娥22日赴北京 述職，習近平主席接見。習近平談香港19日立法會選舉時表示，「新的選舉制度是好制度，選舉很成功，落實了愛國者治港的原則」。他認為，新制度體現港人「當家作主的民主權利」。習近平今年1月27日就定出「愛國者治港」原則，成為這次選舉的指導原則，港府推動選舉一直以此作宣傳重點。

北京20日公布「香港民主發展」白皮書，其中批評「港英時期的香港沒有民主」，所以北京支持香港民主發展，要「完善」香港的選舉制度；還說香港的選舉制度「不能照搬西方模式」，要發展「具有香港特色」的制度。

白皮書在選後第二天就發表，顯示北京迫不及待要為香港的民主發展制訂規則，希望打鐵趁熱，一錘定音，從此排斥英美模式的民主制度，以「愛國者治港」作為日後發展的基本原則。北京這是為香港訂出政治新文化，此後不「愛黨愛國」 表明忠心的人，或被北京視為不愛黨、不愛國的人，全部會被拒於選舉門外，沒有參選資格和從政機會。

北京對香港強行推銷的新制度，與「人民日報」本月7日大批美式民主的1.5萬字長文如出一轍，顯然是針對拜登總統本月9月召開110國家的民主峰會而發。文章也批評美式民主「千瘡百孔」，必須「完善」，不適宜輸出，「貽害」其他國家。

從人民日報文章到香港民主白皮書，反映北京認定，中共體制下的民主才是「真民主」，英美都是「假民主」，香港和全世界不能學英美，只能向中共學習。但北京說只有自己才是真民主，會有人相信嗎？

舉例說，北京批美式民主導致政治癱瘓和低效率，但如果中共體制才是真民主，為什麼會出現唯我獨尊、黨政軍大權集中一人的專制獨裁制度？為什麼習近平可以廢除國家主席任期制，讓自己無限期延長任期？美式民主三權分立，憲法規定總統、國會和司法(各級法院)有相互制衡的權力。這種權力制衡被中共獨裁政權視為政治癱瘓，但嚮往獨裁的北京卻不明白，美國制憲先賢的原意正是要防止領導人集權，為害人民。

香港這次選舉的真正意義，不像習近平說的落實「愛國者治港」，反而證明「愛國者治港」的原則徹底失敗。因為一旦落實這樣的規則，香港此後只有愛黨愛國的人，才符合參選資格，即中共認可的人，剛好證明北京所「完善」的制度是「假民主」。

香港選舉制度在北京嚴密控制下，離真民主愈來愈遠，只會變成像中共體制內的「全國人大」一樣，只是舉手或按鈕表決的機器和橡皮圖章，只能按黨的指令投票 ，完全無法反映民意作選擇決定。

香港立法會原本的直選向來最受重視，因為選民一人一票，可作公平自由選擇。香港上次直選，是2019年11月24日全港18區區議會選舉，投票率達71.23%，投票選民294萬；但日前全港直選立法會議員投票率只有30.2%，投票人數135萬人，約160萬選民「消失」了。

這消失的160萬選民正是香港選舉最重要意義所在：不投票是消極抵抗，不接受北京「完善」後的新制度，等於否定北京、否定愛國者治港，而不像習近平自詡的很成功、很滿意。

160萬人會是哪些人？2019年11月區議會選舉前，香港發生綿延數月的反送中運動，期間至少有三次超過百萬人的示威(100萬、180萬和200萬)，反對北京下令立法「送中條例」。這次選舉未出席投票的160萬人，和當時參與示威民眾應屬同一群人。

當時示威運動由中學生到三、四十歲一代年輕人為主力，加上沉默占大多數的中產階層，構成遊行的核心；反送中半年期間，也出現脫軌的街頭暴力破壞，而北京控制的傀儡港府，對示威者施以警察暴力，使雙方累積極深的仇恨對立情緒，這股民怨在區議會選舉中爆發，使親中的區議員全數落選。

如果日前立法會選舉仍按上屆直選方式進行，反北京和反港府民意必定使選舉結果讓北京非常難堪。但在強控之下，這些民眾以不投票消極抗議，使投票率劇降。

北京對香港加強控制，也施壓台灣，不接受任何挑戰中共的聲音，但台港民意卻愈強壓愈反彈。台灣上周末四項公投，國民黨完敗、民進黨大勝，也和公投被綠營導向中美和藍綠角力有關，而反中民意占上風。香港消失的160萬民眾代表一股反對勢力，未來仍將是讓北京和港府寢食難安，須窮於應付的力量。