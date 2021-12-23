烏東危機 普亭拉攏中國 拜登穩住中國

習近平主席與俄羅斯 總統普亭 12月15日舉行今年來第三次視頻峰會，前兩次在5月與8月，由中方主動，分別在普亭、拜登總統日內瓦峰會前與峰會後舉行。俄羅斯必須安撫中國，所以事前與事後都向中方說明，沒有與美國背著中國有什麼勾當，同時也以行動證明中俄兩國戰略合作不變。

但最近一次峰會，卻是由普亭主動邀約習近平視訊會面。在一個半小時會議中，據俄方報導，兩國領導人探討「安全保障」問題，給予彼此堅定的相互支持。北京外交部副部長樂玉成在會後表示，「中方願同俄方繼續全面加強合作，把中俄關係推向『不是盟友勝似盟友』的新時代」。

會晤中，普亭對習近平格外熱情，稱是「自己珍貴的朋友」，並定位兩國關係是「21世紀國家間合作真正的典範」，兩人在明年2月3日北京冬奧開幕時還將再見面。雖然部分西方國家外交杯葛冬奧，但普亭已同意受邀出席，只是俄羅斯選手因禁藥問題被禁賽，俄國選手缺席冬奧。

普亭極力拉攏中國，是因為烏克蘭 東部危機不斷升高，俄羅斯已陳兵17萬人，坦克、大砲匯集邊境，恐嚇北約不可聲援或接受烏克蘭加入北約，否則不惜一戰。地緣戰略上，普亭需要聯手中國，對美國在亞太施壓，這也讓全球霸權的美國，目前無法同時應對東歐和東亞兩場衝突，否則將顧此失彼的窘態。

美國國防部長奧斯丁月前訪歐，出席在比利時舉行的北約防長會議，強調北約向烏克蘭和喬治亞敞開大門，北約也在黑海演習，被俄羅斯視為極具挑釁的行為。

雖然拜登與普亭視訊會談時，拜登警告俄羅斯，如果入侵烏克蘭，將面臨前所未有的經濟制裁。但緊張情勢並沒有因此紓緩，克里姆林宮17日公布俄羅斯向美國與北約所提的安全要求清單。第一，莫斯科要求北約不能接受任何新成員國；第二，俄羅斯要求北約與美國，不能在前蘇聯於東歐地區的國家建立新軍事基地；第三，莫斯科尋求北約與美國提供安全保證，限制他們在烏克蘭與東歐國家擴大影響力。

但美方反對，並稱烏克蘭是否加入北約，不是由俄羅斯決定。這無異將歐洲劃分勢力範圍，歐洲大陸將回到冷戰狀態，俄羅斯周邊所有國家都將失去獨立性。白宮也在研擬一份美方的對案清單，要求俄羅斯不攻打烏克蘭、不對東歐國家有領土野心，不在東歐國家與波羅的海三小國邊境舉行軍事演習。

雙方立場南轅北轍，即將展開談判。但在此同時，俄羅斯已在烏克蘭邊界部署軍隊，俄方並在烏克蘭邊境一帶建立醫療與油料管線，以便讓俄軍能應對長期衝突，緊張情勢一觸即發。普亭更在21日警告，俄國準備採取「軍事─技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為，暗示可能爆發衝突；美國情報單位研判，普亭有意在明年初越界入侵。

美國與英國目前正提供烏克蘭軍備，供其防禦反擊。值得注意的是，美國並不準備出兵烏克蘭，拜登強調，烏克蘭不是北約成員國，美國沒有義務為了保護烏克蘭而使用武力。而無獨有偶，英國國防大臣華萊士16日接受採訪也坦承，由於烏克蘭不是北約成員，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國及其盟友「高度不可能」(highly unlikely)出兵，「我們不應該騙人，烏克蘭人知道這一點」。

其實這等於是間接保證，美國與北約不會尋求與俄羅斯直接衝突，希望透過外交解決。這不僅是美國撤出阿富汗之後，拜登不希望再有一打幾十年的「永遠戰爭」，同時也顧忌美國現在首要戰略對手是中國，生怕烏克蘭戰事一起，北京趁火打劫，在台海有行動。

自川普開始，美國一直有個隱晦的「聯俄制中」策略，可是川普因「通俄門」，終其任期都功敗垂成。拜登就任後，繼續這個策略，企圖離間中俄關係。譬如拜登第一次出訪就舉行拜普會，象徵性變相承認美俄平起平坐的地位。

但近日俄烏邊界的情勢緊張，已從冷戰升溫到熱戰邊緣，美國勢必要優先處理東歐危機，如果此刻再與中國發生衝突，美國將顧此失彼，力有未逮，勢必要先穩住中國。這就是未來半年美中關係預期將回穩的關鍵因素。

不過倘若俄烏爆發戰爭，形成美歐與中俄博弈與連動的格局，而俄羅斯要求中國表態，甚至加入對抗北約的聯盟，中國還是須慎思自己的利益，似不宜與俄國綑綁一起，而須保持自己的戰略靈活性。