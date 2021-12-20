歡迎到加州墮胎 加州和德州激烈較勁

聯邦最高法院12月初受理密西西比州收緊婦女墮胎 的訴訟，將在明年中裁決，可能局部推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，即各州可限制墮胎，讓各州自行立法規範。身為自由派重鎮的加州 ，民主黨人非常挫折，州長紐森日前發表聲明，對最高法院可能支持德州 「心跳法」感到憤怒；已有加州議員聲稱將提案立法，讓全美婦女可來加州墮胎，加州將提供補助，甚至免費。

這樣反應當然帶強烈情緒色彩。加州自認擎自由派大旗，領導美國進步派立法，想領導全美藍州對抗保守派紅州禁止墮胎。包括德州心跳法(胎兒六周後有心跳聲即禁止墮胎)、密州等紅州都尋求限制或禁止墮胎，即使被強暴或亂倫懷孕也一樣，民主黨人要奮起反對。

美國左右之爭無止無休，一波接一波。加州州議員揚言立法歡迎全美婦女來加州墮胎，甚至用納稅人血汗錢繳的稅款提供補助，民主黨占參眾議會絕對多數，要通過並不困難。但加州近四成保守派共和黨或中間選民，難道願意補助全美婦女來加州墮胎？這樣立法是否違反州憲，或公民權利義務對等原則？自由派有如用多數暴力綁架加州民眾，是不是太過火越界了？

這件事看似荒誕無稽，但背後有嚴肅一面，反映美國各州意識形態分歧一脈相承，彼此不惜以多數暴力用州法對抗，互別苗頭。紐森不滿德州議會通過心跳法，揚言模仿德州用州府權力，對販賣幽靈槍者控訴求償，以對抗德州持槍法律一再放寬。

加州、德州是美國土地面積第二、第三大，人口數第一、第二的大州；分由兩黨主導，互不相讓，正是美國兩黨尖銳對立的縮影。德州限制或禁止墮胎，加州提倡墮胎權；德州力挺擁槍權，允許州民帶槍上街，加州立法嚴限槍枝和彈匣。德州主張嚴限和抓捕遣返非法移民，自行在邊界建牆；加州主張寬容，甚至發給非法移民福利，成為「庇護州」。德州低州稅，企業和個人不徵所得稅，加州企業和個人所得稅全美最高。加州強調環保，汽油有冬夏不同配方，使每加侖汽油長年比各州貴一至二元，各類政策南轅北轍。

近年美國熱議「德州會不會加州化」？德州因少數族裔人口愈來愈多，會不會變成像加州的深藍州。加州民主黨壟斷聯邦參眾議員和州參眾議會多數席位，總統選舉有六成四選民雷打不動票投民主黨。去年大選，民主黨在德州得票節節高升。川普2016年在德州比喜萊莉‧柯林頓得票率多9%，2020年川普對拜登的優勢縮減為5.6%，德州聯邦眾議員民主黨席數日增，共和黨面臨隱憂。

另一話題是「從加州出走，投奔德州」。不僅保守派白人，追求低房價、低生活費的各族裔民眾近年出走加州，遷往德州。矽谷大企業如甲骨文、惠普和特斯拉等都將總部遷到奧斯汀等地，馬斯克更把私宅也搬至德州。有評論說，加州高稅率嚇跑企業，會把自己玩殘。而德州人則興起「不要把我們的德州『加州化』」運動。

加州亞裔約600萬，占總人口17.8%，很多亞華裔也受不了太左的立法和政策。譬如最近興起數十名歹徒快閃蒙面搶劫名店和百貨公司歪風。2014年選民被自由派檢察官誤導，通過47號公投案，偷竊搶劫950元以下財物算輕罪，不必坐牢；牢犯大量假釋，使加州治安惡化。「左棍」政客治理失敗，保守派亞裔也逃離加州。

一些分析認為，加州已盛極而衰，德州近年人口激增，吸引企業進駐，才是美國未來的希望和藍圖。自由派則認為德州只是追趕，加州的自由環境吸引資金、人才，更具創新力。過去兩年矽谷吸收創投資金818億元，「德州矽谷」奧斯汀僅36億元，兩者差距明顯。

如今聯邦或各州左右較勁，包括族裔平權、擁槍權、墮胎權、警民關係和對待移民態度，藍州愈左，紅州便愈右，加重撕裂美國，以致加州、德州都有人倡議脫離聯邦獨立。悲觀者甚至認為，長此以往最後會引爆一場內戰。

美國再出現內戰或不至於，但黨爭愈演愈烈。聯邦檢察官和眾院正分別對川普逃漏稅、鼓動國會暴動等案調查；已有共和黨人揚言，明年期中選舉後共和黨如主導國會兩院，也要針對拜登「弊案」展開調查清算。

美國國力今不如昔，很多表現力不從心，左右勢力同室操戈卻這麼賣力，讓人為美國前途擔憂。民主如果不這樣極端化運作，難道就找不到妥協的空間和共識嗎？