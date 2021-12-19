習近平新時代 香港被改造成橡皮圖章

香港 19日舉行立法會選舉，這次選舉原本應在去年進行，但被北京 叫停並延後一年，期間修改香港選舉制度，所以這次選舉是刻意安排下的第一次選舉。對北京來說，只有選舉成功和投票 率高，才能證明北京的修改正確。黨媒「人民日報」16日發文，點名批評香港民主黨現任主席羅健熙，指責他操弄選舉，離民主愈來愈遠；言下之意香港民主派是「假民主」，北京才是「真民主」。

美國「華爾街日報」發表社論，指北京安排的選舉是假民主，英國「星期日泰晤士報」也發表評論文章，說中國露出控制選舉真面目；兩報因此挨批，被指為反華勢力。逃亡外國的七位香港民運人士，包括在英國的羅冠聰、在澳洲的許智峰因呼籲抵制這次選舉，被港府通緝。在香港，至少十人因呼籲抵制選舉而被捕。

人民日報攻擊「抵制論」，與日前美國召開民主峰會時攻擊美式民主如出一轍，都以「中國是真民主」和「別人是假民主」為論據。這種論調不值一駁，因為中共體制不給人民選舉，國內所有選舉都由黨安排，作為立法機關的「全國人大」年年一樣，只是舉手機器和橡皮圖章。所以無論北京說多少次自己是真民主都沒有用，假的就是真不了。

至於香港這次選舉是真選舉或假選舉，事實說明一切。2019年12月24日，香港舉行全港18區的區議會選舉，結果泛民主派取得90%議席，親北京派大敗。這次大敗，加上2019年下半年反送中運動所展示的「反北京」強大民意，使北京不得不叫停原定在去年舉行的選舉。並於去年通過港版國安法，一面藉修改選舉法排斥反北京的民主派人士參選，另一方面大捕民主派人士，例如今年1月逮捕47人，其中14人獲保釋，另33人至今仍被關押，等候審訊。

結果使這次選舉的參選人，幾乎全是親北京人士，反對派全面消失；只有極少數自稱民主人士者參選，這些人受到北京歡迎，因為有他們參選點綴，顯示選舉有不同聲音，才能象徵民主。

由於候選人全是「愛國」人士，所以選舉結果完全沒有懸念，北京可100%控制新一屆立法會，無須像以前那樣擔心反對派占多數，阻撓重要法案，例如2019年阻止送中條例，以及阻撓每年財政預算案。新一屆立法會最多只會在親中派內部出現些微不同聲音，但因為全是親中派，沒人敢踩北京的紅線。

但這次選舉卻有一個外界關注的特點。華爾街日報、泰晤士報和逃亡海外的民運人士關注「不投票率」，因為不投票的人愈多，就愈能表示民眾反北京的人愈多，愈能顯示香港真正民意所在。民運人士認為，2019年持續半年的反送中運動，在大多數港人心中種下深深的反北京情緒，這種情緒可能在選舉中表現出來，結果可能是破紀錄的低投票率。

投票率到底會有多低？基本上，香港左派勢力動員能力極強，歷次選舉顯示，親中基本盤占四成多；香港民意研究所17日公布最新民調顯示，48%受訪者表示不會去投票，表示會去投票的占52%，因此估計，投票率可能在四、五成之間；如果投票率低於40%，就表示北京大敗；如果在50%以上則表示北京勝利。深藍(親中)和深黃(反中)都有意願投票，但中間、淺藍和淺黃的選民投票意願都不高，估計會拉低投票率。

習近平政府正為明年中共20大延任舖路，因此加強對國內各方面控制，全年宣傳共產黨如何偉大，如何建黨建國和帶領國家走向富強，因此極力抬高黨權，要全國上下服從黨的領導，聽黨的指揮；因此黨的權威不能受半點挑戰，所有反對聲音都必須消滅。

對14億人民的控制如此，對有反對聲音存在的香港、台灣和新疆，更是無情打擊。香港每10萬人口就有450名警察，以警察與人口的比例計，排名全球第五多，是名副其實的「警察城市」；北京控制警察部隊，因此可以說抓就抓、說關就關，消滅所有示威和反對聲音。

北京常掛在嘴邊說，港英時期，香港也沒有民主。但他們忘了，香港長期以來，一直被瑞士洛桑管理學院等國際組織選為「最自由」的地區，直至中共全面管治香港，自由度開始大跌。

全面控制的極權政策能長久嗎？西方譴責北京壓制人權和自由的政策，但北京顯然已豁出去，不但不接受，反而指責英美是假民主，自己才是真民主；這樣的扭曲不但無法讓自己的民眾信服，外國人更不信，只會成為國際笑話。