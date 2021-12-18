曼欽一夫當關 擋拜登偏社會主義的法案

拜登 總統承認失敗，無法如他所承諾在聖誕節前通過1.2兆元「重建美好未來」、擴大社會福利預算 案。拜登與反對法案的唯一同黨參議員曼欽多次會商，難達共識，年底前通過無望，只好明年再協商；各方認為，這是拜登與民主黨 一大挫敗，對明年期中選舉有很大殺傷力。

西維州參議員曼欽始終主張財政走保守路線，不僅擔心美國被推向社會主義道路，更擔心新冠疫情下為經濟復甦帶來通貨膨漲，民生物價再飆高。在參院兩黨各占50席下，民主黨想通過法案一票都不能跑，曼欽卻一夫當關得罪同志，擋下影響深遠的龐大法案。

拜登上任提出重建美好未來法案作施政藍本，法案分「拯求美國法案」(紓困)、「美國就業法案」(基礎建設)及「美國家庭法案」(社會福利開支，夾帶氣候變遷綠能)等三部分。過去一年國會完成紓困法案與基建法案，著重社會福利的法案協商卻觸礁，曼欽認為通過1.2兆元的新預算案，對通貨膨脹是火上澆油。

民主黨內進步派認為，預算不會導致通膨加劇。例如對富人徵稅或開徵公司稅，反而有抑制通膨功效；擴大住房供給，有助降低房價，擴大學前班、幼兒養育或老年照顧等，都有助降低通膨壓力。

但反對通膨的鷹派認為，政府投入大筆資金將導致通膨惡化，結果讓福利支出變成空頭支票，百姓支出也增加，未蒙其利，先受其害，等於變相增稅。

平心而論，拜登預算案有其正面積極意義，也是民主黨長期主張，如擴大兒童稅收抵免，將助數百萬兒童擺脫貧困。拜登3月簽署的「拯求美國法」今年7月起，六歲以下兒童每人每月自動發放最高300元，6歲至17歲每人每月最高發放250元；另一半金額留待明年報稅時領取。

疫情期間這項政策有助全美貧困家庭兒童脫貧，撥款給父母讓更多孩童得到食物、保育用品等。據人口普查資料，大批兒童受惠，遠期可讓下一代更健康成長，國家更有生產力，但這個項目15日到期，拜登的預算案要把項目擴大，至少先延長一年。

但曼欽反對，讓民主黨參院黨團抓狂。曼欽認為，與其延長一年兒童稅收抵免，不如延長十年，和黨內進步派主張一樣，但國會審計處估算這樣需要1.5兆元，僅兒童稅收抵免就占去大部分預算支出，將排擠其他社福項目；據報導，曼欽突然改變立場，使黨內協商破裂。

參院共和黨人樂見社會主義色彩濃厚的預算案暫時被擋下，共和黨在兩院都袖手旁觀民主黨內協商折騰，北卡州參議員葛理漢認為，除非再大刪，否則重建美好未來法案不可能在參院通過。共和黨領袖麥康諾表示，左派終於撞牆，是共和黨最好的聖誕禮物。

參院共和黨人擔心重建美好未來法案是社會主義法案，表面看支出不大，實際花費卻遠超過預算內容，因為民主黨要逐步在十年內讓新增的社福項目永久化，聯邦政府發放大筆社福金給民眾，成為無所不管的大政府，讓原本自力更生的中產階層也被套進「吃政府」(entitlement)的困局，陷入社會主義路線。

為因應新冠疫情，聯邦政府前後已花費7兆元紓困，拜登迎合黨內進步派猛花錢的左傾政策，把激進作法包裹立法，夾在總預算案中試圖通過。據賓州大學華頓預算模式評估，這十年規畫將花費4.6兆元，和國會預算辦公室估算5兆元相當，而不僅是目前法案的1.75兆元；曼欽早就看透這點，夏天就提醒拜登這樣做將加劇通膨。

如今消費物價指數(CPI)一路攀升，11月高達6.8%，創1982年以來最高紀錄。聯準會如驚弓之鳥，說詞反覆，美國經濟面臨難測的挑戰。曼欽的警告有如「千人諾諾，不如一士諤諤」，民主黨當然聽不進去。

民主黨在參院與共和黨平分秋色，眾院也僅以不到十票領先占多數，照理應穩紮穩打，謹慎提振經濟，但拜登提數兆元重建美好未來法案，想徹底改造美國，是具野心卻失算的政治運作。

曼欽一人擋下拜登與參眾兩院民主黨同僚帶濃厚社會主義色彩的法案。最新民調顯示，四分之三西維州居民也反對拜登的預算案，曼欽是反映選區基層多數選民意見，全美保守派選民關切民主黨進步派在教育、移民、福利等方面的激進政見。

華爾街日報社論說，曼欽三番兩次攔下預算案，是在給民主黨及拜登轉圜的機會，不將國家帶向歧途，至於誰的主張更符合民心，明年期中選舉就是大考檢驗。