滴滴從美國下市 中國不再需要華爾街？

中國叫車平台滴滴出行12月3日宣布，即日起在紐約證交所啟動退市工作，並在香港 啟動上市準備。有報導說，滴滴之後，中國還有約270家企業可能逐漸在美國下市，中國不再需要華爾街 了；「紐約時報」說，中國與華爾街長達數十年、價值上兆(萬億)美元的熱戀即將結束。換言之，美中在金融資金面可能也開始大規模切割脫鉤。

過去中國企業來華爾街三大股票交易所上市，除了籌集資金，也代表在世界金融證券之都紐約上市是企業素質、規模等被國際肯定；在國內，來華爾街上市是「鍍金」，象徵企業國際化，形象提升、融資更便利，有形無形的產品變國際級，創辦人往往幾天內身價暴漲千萬倍，成家喻戶曉的億萬富豪。

從這些角度看，中國企業來美上市籌措資金反倒其次，因為香港和深圳、上海股市同樣錢潮洶湧，不愁籌不到錢。但論上市品牌聲望，華爾街更有點石成金神效，所以馬雲的阿里巴巴，中國國營石油、海運、電信等股票都同時在華爾街和深滬市場上市，形成中美「臍帶」關係，美中「你中有我，我中有你」就這樣形成。

但近年形勢丕變，變局始作俑者，很多人會認為是川普總統。但其實習近平主席可能才是幕後最大推手，滴滴上市風波就是例子。

歸納滴滴在美下市至少有三種原因。一，滴滴今年6月30日來美上市集資44億美元，傳事先曾隱瞞當局，明顯踩過紅線。北京七個部門派員進駐滴滴、嚴令20多款App下市，表面說法是來美上市使滴滴的數據須提交美方，造成機密外洩，影響國家安全。但叫車訊息即使包括中方官員(官員都有座車和司機，叫車機會偏低)，這類機密如何影響國安？所以維護政府權威、處罰偷跑企業，才是真正原因。

二，有報導指滴滴背後持股者有紅色家族，可能和習近平關係不對盤，滴滴被殺雞儆猴。也有分析指北京想建立中國自有金融體系和資金鏈，中國新創北京證交所就有類似意圖。中國自認民間資金充沛，何須來美上市被美國長臂管轄，踩紅線的滴滴因此成整頓的開端。

三，美國對外國上市企業監管，聯邦證券交易委員會(SEC)監督嚴格；國會新通過「外國公司問責法」(HFCAA)規定外國公司上市須提交帳目給會計監督委員會(PCAOB)審計，使中資企業更容易水土不服。去年4月，號稱「中國星巴克」的瑞幸咖啡偽造22億人民幣交易，低報虧損，被SEC罰款1.8億美元。SEC日前宣布，中國來美上市公司須披露是否屬中共實際擁有或控制，並提供審計證據，否則股票三年內可能下市，更增強中企退市的動因。

滴滴上市僅五個多月即下市，將面臨集體訴訟，要求按上市時的14美元發行價退還投資者。該公司目前股價僅6.3美元，下市須補償投資者20多億美元，損失慘重。Axios新聞網站報導，滴滴在美退市後，估計還有200多家中國企業可能陸續從美國下市，美股恐將「失血」2兆美元。

川普發動美中貿易戰，對中國科技禁運後，美中在科技、經貿和金融資金等是否全面脫鉤，各界關切。中方認為中資企業可在香港上市吸收國際資金，無所畏懼。但香港近年政治動盪，全球金融中心地位下滑，部分功能被新加坡、東京取代；香港也缺乏華爾街的加持鍍金附加功能。

已有評論說，滴滴退出華爾街的決定中共下錯了棋，後悔莫及，而美方損失有限。中國證券會5日主動發布新聞稱，外界認為中國在推動在美上市中國企業退市，完全是誤解誤讀，官方似警覺在美退市會傷害自己。

對照習近平連串政策，如打壓網路科技業、整治房地產業，推經濟內循環、限制資金外流和共同富裕等，都屬國進民退，雖表現自信和不懼，卻是改革開放40年來大倒退。真的和美國脫鉤切割，想讓數位科技、資金鏈發展成兩個世界、兩套規則，「中國再也不需要華爾街了」，中國真的能做到而不傷害自己？

美歐態度也在轉變。美國外交杯葛北京冬奧 ，不惜讓廣告和媒體業有損失；國際女網協會(WTA)因彭帥事件，宣布暫停在中國所有賽事，「在中國做生意還值得嗎」卯上「中國再不需要華爾街了」，雙方對著幹。美歐國家如果「不怕少賺錢，也要堅持原則」；北京對內則殺雞儆猴，對外獎賞溫馴聽話的外國企業，美中都用政治力影響經濟，就看誰的資金、市場、技術和規則優越就能占上風。