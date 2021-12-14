台灣參加民主峰會 因無心之過受辱？

台灣行政院政務委員唐鳳(主管數位網路發展的部長級官員)參與美國召開的民主峰會。路透12日報導，唐鳳發言用一張圖片，台灣標示為綠色，中國則為紅色，以區別開放或封閉，導致美國對他發言的畫面「卡斷」一分多鐘，畫面只剩聲音、沒有影像，只用「Minister Audrey Tang, Taiwan」(台灣的唐鳳部長)畫面替代，事件在台灣和美國都引發爭論。

這件事顯示，美國或拜登 政府仍非常在意北京 反應，怕唐鳳用的地圖給中國「美國支持台獨」印象，不惜違反美國標舉的言論自由，也不顧台灣政府或民眾觀感，斷然遮蔽唐鳳發言畫面，太不給台灣面子。

同時，台灣自己也嫌草率，既然事先交給美方演說內容(事先審查言論？)本沒有這張地圖，唐鳳卻「偷渡」，反而流露不誠信作風。因為即使美國沒意見，眾所周知綠色代表民進黨，秀圖對台灣有什麼好處？除了企圖給北京難堪，難道台灣因此就宣布獨立成功？

美國刪除台灣官方代表發言畫面非常不符國際禮儀，國務院 發言人事後打圓場說，螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡是「無心之過」(an honest mistake)，「我們重視唐部長參與，這展示台灣在透明治理、人權和打擊虛假消息問題方面的世界級專業知識」，明顯想補償安慰唐鳳被打臉。

平心而論，美國有一群政客還是很怕中共，既想拉台灣打中國，也找機會想討好北京，意圖面面俱到。從季辛吉到華爾街大老，美國政商界和智庫從不缺中共利益代言人，唐鳳事件也有這種身影。

台灣好不容易被拜登政府邀請，出席110國參與的盛會。蔡英文總統派唐鳳和駐美代表蕭美琴出席，自己不參加，本身就是美台顧慮北京反應的妥協安排。美方顯然提防台北再演出像陳水扁過境美國丟出「一邊一國」的暴走戲碼，發言內容竟須事先送華府，無異作事前審核。試問其餘100多個與會國發言要送審嗎？這分明是侮辱台灣，蔡政府卻委曲求全接受，太有爭議。

明知如此，唐鳳還「直播帶貨」，雖然地圖並非唐鳳原創，而是借用南非的非政府組織CIVICUS據世界各國公民權利開放程度所畫。台灣被塗成綠色(屬完全開放)；即使美國和日本、南韓也是開放國家，卻被標示為黃色(有阻礙)或淺綠色(開放度縮小)，而中國、寮國、越南和北韓都是紅色(代表體制封閉)。

路透引述知情人士說法報導，唐鳳這張投影出現約一分鐘後，美國官員「驚愕」，幾分鐘後，唐鳳發言畫面消失、只剩聲音及「台灣的唐鳳部長」字眼，畫面後還標示「在此表達的任何意見都屬於個人，不一定反映美國政府觀點」。路透說，唐鳳秀地圖之舉在美國官員間引起騷動，白宮國安會更憤怒地聯繫國務院。華府甚至向台灣提抗議，而台灣政府也對唐鳳畫面被剪感到憤怒。

本是一件美台合作的好事，竟演變成雙方都驚愕、騷動、憤怒。民主峰會是影片開會，兩天冗長會議外界其實很少有人全程觀看。唐鳳暴走如不是路透曝光，只是茶壺裡的風暴，卻因此傷害美台互信，台灣也受辱。

持平看，中國大陸和台灣誰專制獨裁、壓制人權，誰開放民主、尊重人權，毋須爭論。美國拉抬台灣、助台灣參與國際活動，但並不支持台獨，民主黨與共和黨都無意要推翻「一中」，而是執行美國認定的一中政策(台海現狀)，不是北京說的一中(台灣是中華人民共和國的一部分)。

民進黨政府卻一廂情願、得寸進尺，想藉紅綠之分或專制和民主對壘為台獨帶私貨，結果反受其辱。只要看美方切斷唐鳳發言，國安會官員憤怒，美國再如何給北京穿小鞋或難堪，卻在避免暗助台獨而觸怒北京，寧可錯殺。

唐鳳屬綠營技術官僚，專長數位領域，不是政治味濃厚的官員，他可能被其他綠營政客影響而有此舉，不排除有外交部、國安會官員參與。但「帶貨」伎倆有如當年陳水扁恃美國禮遇過境時發表違背美方底線的言論，後來政策更被小布希總統、國務院高官以「三字經」(SOB)辱罵。那次經驗和唐鳳這回表現，可能讓華府更提防台灣，得不償失。

美國兩黨在中國有許多錯綜複雜的利益，或顧慮中共反彈，或須照顧華爾街金主不想得罪北京危及商業利益，這些人暗中打壓台灣從不手軟。外界常泛稱美國對中國強硬，但拜登政府有些官員獻媚或懼怕北京的嘴臉，在唐鳳事件中也暴露無遺。