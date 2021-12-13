北京用尼加拉瓜懲罰台灣 回馬槍刺美

美國宣布外交抵制北京冬季奧運會，舉行世界民主峰會「排中納台」，拜登 政府連幾記重拳都衝中國而來，讓北京光火。北京回馬槍反擊，讓尼加拉瓜9日和台灣斷交，並選擇在民主峰會同日宣布，甩臉拜登政府的用意明顯；美國拉攏台灣制衡中國，北京就打擊台灣、回敬美國，一來一往，台灣又嘗到苦頭。

尼加拉瓜第二度和中華民國斷交，都在奧蒂嘉政府任內。美國和奧蒂嘉政府已交惡數月，奧蒂嘉第四度連任總統後，拜登抨擊尼國選舉是場騙局，並對奧蒂嘉等官員祭出入境禁令。台尼斷交當天，美國剛宣布對尼國國安顧問施以制裁，奧蒂嘉因此報復美國。而北京用台灣回擊美國，不但想擾亂拜登民主峰會的國際宣傳，也直攻美國後院，回擊華府近期扶持台灣參與國際活動，對美台都是外交突襲。

台灣目前僅剩14個邦交 國，主要分布中美洲、大洋洲，說白了也是靠美國力挺才能維繫。瓜地馬拉總統賈麥岱日前訪華府就明言，以承認台灣來證明與美國的同盟關係。宏都拉斯總統當選人卡斯楚選前即表示要和北京建交，但美國介入下已改口，與台灣邦交卻搖搖欲墜。

平實看，北京對切斷台灣邦交國，速度上算有「節制」了。教廷正與北京改善關係，北京如要台灣邦交國急劇減少，並不困難。蔡英文政府五年內已丟失八個邦交國，只怕比中共軍機繞台更讓民眾有強烈「亡國」感和威脅感。蔡政府以實質關係比外交關係更重要搪塞，只是自我安慰，兩岸打破「外交休兵」後，台灣外交更陷困境。

台灣在美國力助下，近年與東歐等「新歐洲」國家改善關係，和立陶宛、捷克等國交往。立陶宛日前設立歐洲第一個以「台灣」掛名的代表處，北京立即經濟制裁報復，美國、歐盟則力挺立陶宛。

「老歐洲」未必對美國言聽計從，然而最近法國國會、愛爾蘭議會都通過決議，挺台加入國際組織，德國新政府在執政協議中加入「唯有在和平與雙方同意下才能改變台海現狀」；德國將在歐盟「一中政策」下，支持「民主台灣事務性參與國際組織」，都可視為國際對中國戰狼外交的反撲。歐洲將成為兩岸外交關鍵新戰場。

然而，美國宣布外交抵制北京冬奧 ，歐洲盟國反應冷淡。法國總統馬克宏直言「抵制的實質作用不大」不願跟進。北京要日本表態，日本迄今沉默。拜登一再強調無意新冷戰，但民主峰會等作為擺明要拉幫結派，重塑民主陣營和中俄專制陣營的對抗。

只是美國內政危機四伏、通膨和經濟復甦前景不明，拜登陷入困境，對外如烏克蘭危機、北韓核試或伊朗等問題，都可看到美國外交影響力下降，除了經濟制裁，美國結合盟國對抗中俄，眼前效果並不明顯。

拜登從阿富汗撤軍挫敗後，民調不斷下滑，想靠外交重建威望，接連舉行「拜習會」、「拜普會」，拜登自詡管控危機有成果，但盟友或觀望、或自行其是，中俄分別對台灣、烏克蘭施壓，拜登除了口頭嚴厲警告中俄，並未拿出實際有效的手段遏制侵略威脅。

很多評論認為，美國當前國力確實無力、也無意願同時應對烏克蘭和台海兩場可能的衝突危機，讓習近平和普亭有恃無恐，利用形勢威脅台灣、烏克蘭，聯手爭取外交戰略利益。

美國邀110國參加世界民主峰會，排除中俄等國，也潛在切割敵我陣營，產生分化宣傳效果。北京近期氣急敗壞，大唱中國是「當之無愧的民主國家」，成了國際笑話，可見美國打到中共痛腳。但民主峰會僅靠意識形態，未必能重塑民主陣營團結，歐洲各國尤其法、德在北京用經貿利益引誘下，未必和美國同調，以致有人形容現在是英格魯薩克遜白人主政國家，如美、英、澳等國和中國的對壘，才是主戲碼。

國務卿布林肯10月間表態，支持台灣加入聯合國系統活動，意味美國對「挺台制中」可能正開闢一條新的路線圖。但北京是安理會常任理事國，享否決權，挺台灣入聯難有結果，對台灣實際上是畫餅充飢；台灣要走向國際和世界的捷徑，應先和北京化解僵局開始，否則將徒勞無功。

北京用尼加拉瓜報復美國、台灣，可能只是開端，未來還有國家會倒向北京。台灣能否接受「零邦交」，或說服美國，尋求兩岸重回外交休兵，避免一廂情願淪為華府的籌碼，蔡政府在美中之間已喪失平衡，身不由己，徒然為台灣製造新危機和挫折。