搬石砸腳 讓美國國歌在北京冬奧響起

拜登政府7日宣布外交抵制明年2月3日開幕的北京冬季奧運和隨後的殘障特殊奧運，不派官方代表出席，以抗議中共 在新疆 的種族滅絕與侵犯人權行為。澳洲、英國、加拿大、紐西蘭跟進；法國稱杯葛不值得，德國表示要與歐盟協商，國際奧委會說尊重各國作法。未來兩個月是否有更多國家跟進，中共全力保衛冬奧，並稱抵制的國家「將付出代價，受到制裁」，10日即宣布和法國恢復高層經濟協商，「獎賞」法國。

奧運是全球焦點，小布希總統曾出席2008年北京夏季奧運，捧場首次主辦奧運的中國；事隔14年，美中因新疆、香港、台灣、新冠病毒和北京咄咄逼人的戰狼外交等因素，國際間對習近平主政的中國有前所未有的戒心，兩次奧運也成冰火兩重天。

新疆人權事件可說是中共授人以柄。九一一恐襲和伊斯蘭激進勢力崛起，新疆情勢激化，暴力攻擊事件在江澤民主政時已出現；胡錦濤執政，2009年「七五事件」官方紀錄死亡多達197人，震驚國際。習近平上台，2014年4月首次巡視新疆，並作多種指示。

中共常把少數民族情緒與恐怖主義、分裂主義、極端主義聯繫一起，宣傳打擊分裂勢力。多年來新疆多任省委書記都靠鐵腕與懷柔兩手運用，不檢討維吾爾族問題和漢維民族對立的原因，只想靠武力壓制，結果情勢惡化。

「紐約時報」與國際調查記者聯盟近日獲中共內部文件，指習近平親自主導2017年新疆「職業技能教育培訓中心」規模擴大。中方指受訓學員受極端思想影響，拘留未犯罪的人施以教育，要他們「重歸正常生活」。隨著受訓人數大增，改造營內情傳到國外，從衛星照片所見培訓中心建鐵絲網高牆，有如集中營，推估逾百萬維族人被關押改造。

在美國，海外維族人士奔走求援，外人看到錄像照片和證詞，認定維族受迫害。美國搶占道德制高點，要求中方停止迫害維族，前國務卿龐培歐指控中共對維族實施「種族滅絕」與反人類罪行。川普政府的指控，拜登政府並未改弦易轍，國務卿布林肯也多次譴責中共在新疆惡行，國務院公布2020年各國人權報告，指新疆正經歷種族滅絕與反人類罪行。

但中方理解美國的立場和實際情況出入很大。黨媒稱這是拜登政府底牌出盡，須靠不斷炒作中國話題來挽救岌岌可危的支持率，轉移矛盾解除自己的危機；還稱拜登政府如果不保持對華強硬，不外交抵制北京冬奧 ，根本無法獲支持，未來連任都是癡人說夢。

照北京的邏輯，拜登是因低民調、供應鏈、新冠疫情、債務上限等危機，才外交杯葛北京冬奧，顯然不理解美國國情，也和國際間看待新疆問題南轅北轍，連連誤判。

外交抵制北京冬奧不僅是美國行政當局立場，國會參眾兩院兩黨議員有志一同通過多次決議，指控中共在新疆暴行。上周眾院以428票贊成、1票反對，通過「防止維族強迫勞動法案」，禁止美國進口新疆強迫勞動的產品；參院也高票通過，送拜登簽署生效。歐洲國家同樣譴責北京；即使杯葛與否，各國不同調。

從體育角度看，冬奧不是中國運動員馳騁的戰場，通常西方寒帶國家選手獨領風騷。2018年南韓平昌冬奧，中國僅獲1面金牌，獎牌數9面，排名16。美國獲9面金牌，獎牌數23，排名第4，排行第一的是挪威，金牌14，總獎牌數39，中美並未像夏季奧運那麼競爭。國際著名數據分析公司Gracenote都難預測中國選手冬奧表現如何，看來只能讓美國國歌響徹北京冬奧體育場。

目前國際氛圍下，中國舉辦冬奧也很「冒險」。冬奧選手多數來自民主人權發達的國家，政府約束不了選手言行。女網名將彭帥事件在中國被封殺，但全世界都知中共高官性侵彭帥，如今她「被失蹤」；還有被關大牢的公民記者張展、下落不明的維權律師高志晟等，各國選手如在比賽期間用各種手段表達立場，透過電視傳播全球，北京將非常尷尬難堪。

北京既無法驅逐外國選手，剝奪其參賽資格，更難要求所有選手簽保證書不抗議，只要有選手表態，對中共苦心經營的大國形象都將造成打擊。美國等國家外交抵制，使美中關係降至冰點。2008年，中國蓬勃發展，張開雙臂擁抱世界；現在，中國自認強大，內外揮拳，和西方漸分道揚鑣。北京重覆向14億人民說，美國將搬石頭砸自己的腳，但搬石頭砸腳的人其實是中共。