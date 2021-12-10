3兆蘋果天下無敵 美中科技東降西升

這兩天，美國蘋果 公司(Apple Inc.)股價 大漲成熱門話題；蘋果股價9日一度漲至176.75元，連續第三日創新高，收市市值達2.86兆元，逼近3兆大關。摩根史坦利分析師休柏蒂(Katy Huberty)8日將蘋果目標價，從164元提高至200元，按照蘋果近期漲勢，未來數周股價如漲至182.85元，市值就達到3兆元；如果升至200元，市值等於3.3兆元，這種情況大有可能發生。

2018年前，從來沒有公司的市值超過1兆；蘋果2018年首先破兆，2020年再破2兆，這個年終購物季更可能破3兆。3兆是什麼概念？以國民生產總值(GDP)看，超過3兆的國家只有美、中、日、德四國，排第四的德國去年GDP是3.8兆，排第五的英國是2.7兆，市值破3兆的蘋果將成為「全球第五大」經濟體，是名副其實的「富可敵國」。

蘋果股價大漲的基本原因是：iPhone和其他蘋果產品銷量持續增加，特別是去年秋天推出5G iPhone，創造出iPhone的「超級周期」。由去年第四季到今年第三季，蘋果季度銷售收入分別增加21%、54%、36%和29%。

但最近一個月股價飆升是因受到新產品刺激。一個月前，蘋果股價仍在150元徘徊，但11月中彭博報導，蘋果投入製造自駕車行動有進展，不僅研發自駕軟體，iCar新車可能在2025年上市。消息一出，蘋果股價大漲。全球有14億輛汽油車，電動車只有650萬輛，市場預期，蘋果自駕車一旦推出必可占據市場。

休柏蒂將蘋果目標價提高至200元，原因是預期蘋果明年將推出虚擬實境(AR/VR)頭戴裝置，這一產品至少可為蘋果股價增加20元。「虚擬科技」是2021年矽谷最熱門趨勢，臉書、谷歌、微軟和輝達等都投入研發，但有分析師指出，蘋果最可能為渾沌不明的虛擬行業創出新路。蘋果的頭戴裝置主要能連接互聯網，用戶可透過頭鏡看到網上資訊，而不只限於打電玩功能。

連創新高後的蘋果股價短期內是否回落？專家說較不可能。因為目前正處購物季，市場對iPhone 13需求很大。分析師艾維斯(Dan Ives)9日說，蘋果上季因晶片 短缺而減少60億元銷售收入，但本季供應問題沒那麼嚴重，市場對iPhone 13需求強勁，超過供應15%，所以供應雖減少1000萬支至1300萬支，但實際銷量4000萬支，仍比去年同期增加。

蘋果市值大漲，反映中美科技競爭最新的「東降西升」情況。今夏以來，習近平政府打擊和控制科技業政策，不但重挫最有活力的互聯網行業，且讓美國科技公司得到更大發展機會。過去20年，是21世紀以來的科技革命蓬勃期，去年爆發世紀疫情，更讓科技革命全速推進，大步向數位化(digitalization)邁進，人們在家學習或工作、聯繫，全靠互聯網和數位科技。

但習近平卻全力控制中國互聯網公司，將這些公司賴以發展的用戶數據，立法變為國家所有，還規定騰訊等互聯網公司網上平台背後的演算法(algorithm)，必須先獲黨批准。這樣的控制和打擊大幅限制科技公司發展，卻讓美國互聯網公司如蘋果、臉書、谷歌、微軟和亞馬遜兩年來全面占據中國以外的全球市場。

習近平路線喜歡喊口號，強調要科技創新和半導體自力更生，但實際上，中共體制由上而下嚴密控制，大大抹殺民營企業創新的機會；任何創新都不是由上而下可控制，必須由下而上，讓民企在自由競爭的環境中研發。習近平執政重國企而輕民企，今年更直接打擊民企，事事嚴控，還要民企先富起來的創辦人交出財富，實行「共同富裕」政策，重挫民企的競爭和創新。

至於半導體自力更生，更停留在喊口號上。中國先進芯片設計和生產，受制於川普政府2019年開始的半導體禁運令；世界尖端晶片生產和設計所需設備來自四家公司，包括荷蘭的ASML、英國的ARM以及兩家美國矽谷的公司，這四家公司的設備和技術，被川普和拜登政府禁售給中國。

華為的手機銷量，在禁售令前全球第一，禁售後迄今跌至第五，全球市占率從14%跌至不到4%；至於高端手機更因缺乏先進晶片，國際銷量全面崩潰。華為5G設備禁售前是全球第二大，被禁售後國際業務大幅消退，只限「內循環」和在第三世界國家發展。

美國等西方國家和台灣、南韓半導體業在不斷競爭下，晶片技術不斷革新；禁售前中國尖端晶片技術至少落後10、15年，禁售時間愈長，落後可能增至20年。