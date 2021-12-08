這個話語權中共也想爭 反而愈描愈黑

拜登 總統定9日、10日召開首次民主峰會，邀110國領袖參與，包括台灣；白宮刻意排除中國、俄羅斯。中共 近日使盡渾身解數，宣傳「中國是當之無愧的民主國家」，還發表「中國的民主」白皮書。北京要爭國際話語權本可理解，但拿中國的短處宣揚，想打擊美國的長處，恐怕連說那些話的中共官員都不信，何況大陸民眾或外國人，以致不少人評說，這是年終送給世界的最大笑話。

「揚己之長，避己之短」，就是國人常說的「藏拙」，國家和政權都一樣。對中共迫害人權、打壓香港和大陸民主自由，北京常向國際辯駁爭取話語權，但效果不彰，因為事實勝於雄辯。誰比較民主、保障人權和人民自由，事實昭昭在目。如果指鹿為馬、顛倒黑白，以為強辯可說服世人或瞞騙人民，那叫獻醜，是以己之短，攻人之長，北京就是這樣，讓人感覺不是奉諭拍馬，就是另一次對習近平當局「高級黑」。

對民主峰會到來，北京連續出招強辯自己才是民主，指控美國民主實踐亂象和對外輸出民主的危害，結果在國際媒體和網上中外文圈都充滿一片叫罵嘲笑聲；連牆內「人民日報」官方微博後面跟帖，都是一片惡評諷刺，中共宣傳在國內外都「翻車」，並不明智。

民主叫「普世價值」，就是指拿到任何國家或地方，標準差不多。除了公開、透明、公平的選舉領導人和重要官員，人民票票等值，政府權力來自民眾授與，須受民眾監督，權能區分、有權有責有制衡。更重要的，人民先於國家和政府存在，後兩者是為人民服務，不是父母官，因此須保障人權，維護人民與生俱來的言論、自由等權利，不因批評政府或官員獲罪，有免於恐懼等自由。由上而下為人民作主，不是人民當家作主，「牧民」和「民本」自認是為民眾好，都不算民主。

用這些標準衡量，拜登邀的110國未必全符合標準。有評論指僅約40國達標，包括台灣的中華民國；德國媒體則依「自由之家」標準，有77國符合民主規範。拜登邀台灣參加，未必全因想「惡心」中國或「以台制中」，美國是在強調自身民主領導地位，想號召民主國家團結，應對反民主、貪腐和侵犯人權的政權。

中國未受邀，照理本可以平常心置身事外或相對緘默，這是藏拙。偏偏中共自己朝槍口撞上去，近日發動宣傳，首先是習近平談話闡釋中國是「全過程的民主」，「民主不是千篇一律，……不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應由這個國家的人民評判，而不應由外部少數人指手畫腳評判」。

接著，國務院新聞辦發布「中國的民主」白皮書，指民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，用單一標尺衡量世界豐富多采(專制也算多采了)的政治制度，本身就不民主。外交部副部長樂玉成竟說「中國是當之無愧的民主國家」。外交部並發布1.5萬字「美國民主情況」白皮書，批評美國民主三大弊病。

連串做法被大陸網民自評大言不慚，「太監在批評人家夫妻的房事」。有人質疑外交部長王毅不出面，讓樂玉成鬧笑話。網民句句針砭、針針見血，有人說「誰選過人大代表？你投過票嗎？」「前兩天我們不是剛說民主與否，應該由這個國家自己說了算嗎？今天就說美國民主哪裡哪裡有問題，這臉打得啪啪響」。

也有網民說，「大家不都是傻子，天天說美國爛，結果有權有錢的都往那邊跑」「搜刮民脂民膏，建造網絡強國，愚弄百姓操控輿論，你們這些當官有權力的紅族哪個資產公布過？哪個人不是自由穿梭美利堅？」「能全民選舉之後，再抨擊別的國家是假民主吧」，「中央集權制說人家不民主，你是不要臉到新境界了」。

總的來看，中共的「制度自信」流於盲目盲信，壓根兒不管世界潮流，更不知藏拙，竟拿自己的醜陋面現眼。中國如果算民主，世界就沒有不民主的國家了。既然理直氣壯，何不也辦一個「中國民主峰會」，和美國打對台？

對中美貿易爭議、南海情勢或軍備競賽，或北京冬奧 是否該體育歸體育、政治歸政治，不要外交杯葛等都有兩面性，北京可以爭話語權，有些看法也見仁見智。唯獨對民主、自由和人權，中共不能隻手遮天，用毫無說服力辯詞狡辯中國是真民主，批判美國假民主，讓人感覺和清末官員的迂腐昏庸有得比了，愈描愈黑更凸顯中共和世界脫節的驚人程度。