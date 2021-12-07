走社會主義路線 自由派新主意加劇分裂

美國各州意識形態分歧、社會撕裂，很多人擔憂民主黨極端自由化路線繼續走下去，美國快變社會主義國家了，加州 是代表。而共和黨保守派也被極端勢力把持，反對國家續朝自由化方向走，力圖推翻墮胎權、反對強制打疫苗、擁槍自由變槍枝崇拜，德州是代表。加州正嘗試「全民資本」新做法，政府擬投資 企業，用盈餘資助年滿18歲公民，能否成功，攸關這條路能走多遠。

加州20多年來民主黨一黨獨大，參議會多數黨領袖赫茨伯格(Robert Hertzberg)提議，利用州財政盈餘，創設「全民基本資本」(universal basic capital)基金，投資科技數位企業或具潛力的初創公司，日後借投資盈餘為加州18歲以上公民提供醫療保險、退休保障和大學學費等支出。

這項構想是利用投資盈餘為民眾提供生活基本保障和教育，也幫助低層民眾向上流動機會。簡單說，和「劫富濟貧」不同，而是「以資本主義經濟，實現社會主義政策」，有點新創意。

但這也是大政府社會主義政策，和中國的國營事業精神上有雷同之處。加州近年屢被保守派批評，愈來愈向極左方向移動。譬如加州今年稅收將有310億元盈餘，聯邦政府也撥款270億元新冠補助，州長紐森決定對年收入7.5萬元以下家庭寄發600元補助；明年可能續有750億元盈餘再繼續發錢，從未考慮減稅。

加州經濟產值如以單獨經濟體計算，是世界第五大經濟體。但州稅偏高，商業稅和個人所得稅稅率居全美前列。地方法律縱容罪犯，偷竊950元以下是輕罪，以致搶劫頻仍，居民擔驚受怕；政府劫富人和中產濟貧、擴大福利，非法移民 也享用資源，吸引無家可歸者群聚加州，造成連串社會和治安問題。

前述「全民基本資本」計畫獲Google前執行長施密特(Eric Schmidt)、Snapchat創辦人斯皮格(Evan Spiegel)等矽谷企業家支持。它標榜不直接從州庫拿錢，而是用資本投資收益支援社會福利支出。做法是早期選擇有潛力科技業，投資像特斯拉或蘋果等企業，十餘年後獲利可能數十倍，再把錢拿去發福利和支援教育。

被稱為財富「預先分配」(pre-distribution)的新主意，聽來誘人。以加州上市公司目前總值約13兆美元計算，加州政府如果十多年前就投資，盈餘將非常驚人，能實現許多目標。但構想雖好，未免一廂情願，如果投資虧損或血本無歸，誰該負責？

糅合資本主義和社會主義的模式，不像蘇聯或毛澤東時代的中國吃大鍋飯，真的實施，社會主義路線更濃了，正是保守派憂慮，白人大量遷出加州的主因。特斯拉創辦人馬斯克公開嗆加州稅太高，並把企業總部和住宅都搬至德州。

不僅加州，民主黨勢力強大的紐約州、麻州等東北地區各藍州都偏自由派，麻州最先實施全民健保；桑德斯、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等老少激進派議員熱中推動增稅等「進步政策」，想讓美國實現類似北歐的福利國家。

保守派卻擔憂自由化走太遠了，川普就是依附這種民氣崛起，他任內不斷發推文指美國不要社會主義。美國人現在天天為擁槍權、黑白衝突和LGBTQ維權等爭論；聯邦最高法院正醞釀局部推翻婦女墮胎權判例，最新民調仍有71%選民認為國家方向錯誤，川普執政時如此，拜登上台並未改變這種憂慮。

加州、紐約州領導風潮，成自由派標竿。加州眾議會去年在明尼蘇達州非裔被警察跪頸致死後，曾高票通過「非裔賠償法案」(African American Reparation Bill)，成立九人工作組研究因黑奴制度賠償奴隸後代每人35萬元；參議會隨後也高票通過，引發外界非議。

紐約州民主黨進步派勢力擴增，紐約市議會推動非法移民可投票，州市都想推富人增稅和保護移民等法案，流於合法非法不分，破壞法治，讓保守派或部分中間選民反感。歐凱秀等所謂國會四人幫在眾院頻和黨內主流派唱反調，干擾法案，拜登總統束手無策。社會主義浪潮澎湃，與共和黨保守派激烈碰撞，成為國家亂象的根源。

左右兩股勢力拉鋸，是國家分裂、川普和拜登施政踉蹌的主因。明年期中選舉、2024年總統大選都難擺脫意識形態理念決戰。悲觀者認為，德州遲早要獨立出去，美國將陷入四分五裂而崩潰。結果或不致這麼嚴重，但這些僵局眼前看都無解，也成美國民主衰敗、國勢發展難以看好的主因。