七國助台造潛艦 北京強壓反而有利台灣

路透報導，世界有七個國家不再顧慮中國反對，協助台灣自製潛艦。對照美國副國務卿薛曼、歐盟對外行動署秘書長桑尼諾2日會晤後聯合聲明，指控中國企圖在台海、東海和南海單邊行動破壞地區和平安全，譴責中國；日本 前首相安倍公開說，「台灣有事等於日本有事，等同於日美同盟有事」。中國在聯合國策動173國簽署北京 冬奧休戰決議，但美歐、土耳其等20國拒簽。國際間杯葛中共 、不怕得罪北京的趨勢繼續擴大。

美英宣布協助澳洲製造八艘核潛艦抗衡中國後，七國政府、廠商和專業人士或明或暗提供台灣自製潛艦協助。在政府默許和專家低調協助下，台灣已獲取潛艦建造所有關鍵部件和技術，2025年首艘自產先進柴電潛艦可望服役。

除了美、英，包括澳洲、韓國、印度、西班牙、加拿大等國工程師與海軍退役軍官，聯手幫台灣造潛艦。台灣2014年即推動自主研發「潛艦國造」計畫，因為現有四艘潛艦，兩艘是1974年服役的美軍老舊潛艦，只作訓練；另兩艘是1987年從荷蘭採購的「海龍」級潛艦，也已過時。

美國已停建柴電潛艦多年，因此只能替台灣向歐洲取得柴電潛艦設計圖紙，但北京動用外交資源阻擋，美中關係和睦時，計畫進展緩慢。目前國際情勢改觀，北京和美歐齟齬嚴重，已少有先進國家買北京的帳。

美國這次提供台灣潛艦關鍵技術即所謂「紅區」的零組件，包括戰鬥和指揮系統、聲納等，洛克希德馬丁公司是主角。英國三年來也批准多家公司向台灣提供潛艦部件、技術或軟體。皇家海軍退役准將麥吉(Ian McGhie)是負責招募人員協助台灣的主要人物。

上世紀90年代，法國售台灣幻象2000戰機，中共曾制裁法國後，除了美國，各國對軍售台灣都有顧慮，須先考慮自身利益，德國、日本和南韓最典型。日本柴電潛艦技術先進，台灣曾和日本商討合作，但日本在中國經貿利益太大，最後放棄協助台灣。德國有家公司擁有潛艦關鍵技術，原答應協助台作，但這家公司的母公司在中國有廣泛商業利益，最終也取消參與。

而南韓近年因同意美國部署薩德(THAAD)反導系統，樂天百貨、三星等大企業被中國杯葛，樂天最終全面退出大陸市場；中韓兩國民間常互嗆，南韓民眾近年仇中情緒高漲，首爾考慮與北京的關係和北韓因素，對參與美國抗中聯盟很謹慎；但美國防長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席相繼抵首爾軍事會談後，雙方聯合聲明首次提台灣和台海緊張情勢，南韓民間已參與台灣潛艦計畫。

台灣獲取潛艦過程從四處碰壁，如今四方相助，反映中國崛起、武力威嚇台灣激起國際公憤。專家指台灣新造潛艦配備先進魚雷、潛射反艦導彈，即使大陸擁有58艘潛艦、八艘是核動力具發射核武能力，兩岸實力差距大。但台灣八艘新潛艦性能可能超過共軍舊式潛艦，對大陸潛艦在南海、巴士海峽或台灣東側太平洋活動有牽制作用；對共軍想渡海侵犯台灣，震懾作用更大。

台灣海峽水深僅60至100公尺，較不適宜潛艦活動；但台灣新潛艦未來可在台灣周邊十餘個可設伏的海域警戒，牽制共軍潛艦，尤其配合美軍潛艦和強大空中反潛能力，戰略意義重大。設若台海開戰，對封鎖大陸港口，潛艦的作用也很大，台灣投入近5000億台幣(約160億美元)有其戰略價值。

更重要的，七國聯手助台，對毫無製造潛艦經驗的台灣造船業，累積的技術和經驗可貴。而台灣自製強化鋼板投入使用，對國防自主是一大步，以致有分析認為台灣這回「彎道超車」了。

習近平主政後頻頻對外伸展肌肉，美歐聯手抗衡中國趨勢愈來愈彰顯，日、韓、澳洲、印度、菲律賓、越南等倒向美國。安倍近日說，日本的先島群島、與那國島等離台灣約100公里，中國如武力犯台對日本將有重大危險，日本無法容許這類事件發生。他強調這項認知習近平絕對不能誤判，意味日本加入美台防衛愈來愈清晰，最後可能介入台灣潛艦製造。

台灣須努力自保，確保民主自由體制在兩岸情勢有助談統一前，不被大陸武力侵吞。弔詭的是，中共愈強硬，台灣獲得國際同情協助愈多。台灣花大錢造潛艦加入軍備競賽，2025年新潛艦服役前，台海局勢是否生變？北京指控台灣玩火，但點火的人其實是中共。美中賽局愈來愈熱，不利中方的發展也愈來愈多。