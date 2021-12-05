疫情物價連連重擊 拜登政府已露敗象

拜登 總統3日在白宮記者會中聲音沙啞，立即引起猜測，他是否感染新病毒Omicron；這正好反映拜登的處境，已滿79歲的他讓人不自覺地擔心他的健康，更關心他施政和處理國事的能力。拜登解釋說，他沒事，只是感冒了，小孫子在感恩節家庭聚會時吻他一下，把感冒傳給了他。

傳播極迅速的新冠變種病毒Omicron，11月25日在南非發現，4日已擴散至40國(有報導指早已在各國傳播)，包括美國12個州出現，全美至少20人確診；但確診者症狀不嚴重，無須住院。美國部分地區冬季感染浪潮再起，「防疫隊長」佛奇3日說，過去兩周全美新增確診病例增30%。冬季感染潮加上新病毒，使美國疫情 再成焦點。

CNBC報導，有醫師估計，新病毒將在三至六個月內征服全球。至今為止，新病毒在各地出現的病例症狀都不重。但證據顯示，感染過新冠的人依然會再感染，沒有免疫力；這種情況可能造成大危機，即美國已感染過新冠的約5000萬人，也可能成新病毒的感染者，未打疫苗 的1億多人更危險。

大家可能以為，新病毒症狀輕微，禍害不大。但最大麻煩，也是拜登政府最擔憂的卻在新病毒對經濟的影響。Delta病毒今年初傳入美國，經過半年，暑假時征服全美。專家相信，傳播力比Delta更強的Omicron，將在三至六個月內擴散全美；就算住院和死亡人數不多，但鑑於全球對新病毒的恐懼，例如過去一周全球股市大跌，勢必使嚴重受挫的經貿供應鏈更惡化，零組件供應不足、貨運因勞工短缺更堵塞，疫情如再困擾六個月，生產和供應明年中以前難恢復正常。

蘋果iPhone今年7月至9月第三季，因零組件供應不及，減少60億元銷售收入；彭博上周再報導，蘋果公司已通知供應商，10月至12月繼續因供應問題而減銷，蘋果股價因此大跌。市值2.6兆元、全球最大的科技公司蘋果尚且如此，遑論其他企業。

供應瓶頸無法打通，對拜登政府最大打擊莫過於通膨難回落。10月美國消費物價指數(CPI)急升6.2%，創1990年12月以來30年新高，物價飛漲速度遠超預期。房租、汽油和食物價格大漲，嚴重影響民生。華人中餐館價格普遍漲四、五成；自去年疫情以來，部分中餐館外賣甚至漲價逾一倍。

本月10日，將公布11月CPI，預估指數將比10月更漲，可能比6.2%更高。聯準會通膨壓力再增，可能提早升息；聯準會主席鮑爾上周在國會作證，承認高通膨不是暫時性(transitory)；聯準會將於本月15日會議討論加快結束每月購債1200億元的計畫，暗示升息時機可能提早數月。換言之，明年第二季可能開始升息；升息周期一旦開始，將連串升息，明年可能升息三次，使美國經濟情況完全改變，影響復甦步伐及經濟成長。

物價和疫情對美國是不折不扣的重擊，為拜登刻下難以改變的負面形象。選民會認為，拜登政府無法控制物價、無法控制疫情，這是拜登民調低落的基本原因。538(FiveThirtyEight)網站的最新綜合民調顯示，拜登3日的滿意度跌至42.6%，不滿意度51.6%。

今年8月美國自阿富汗狼狽撤軍，拜登不滿意度開始超過滿意度，自此一路走跌，目前的42.6%最低。更糟的是，未來半年Omicron疫情還可能擴大，未來半年物價也因供應鏈惡化得不到緩解，選民對拜登的不滿意很難挽回，注定民主黨明年期中選舉可能遭遇失敗。

拜登上台時面臨世紀大疫情，因此續推1.9兆元疫情紓困案；接著為了復甦經濟，又推1.2兆元基建案和1.75兆元社會開支案，三案加起來政府總共投入5兆元，原意不能說不好，也可謂是雄圖大略。無奈時運不濟，遇上30年來最凶猛的通膨，以及傳染力強的Delta和Omicron病毒，疫情和物價連連重擊，拜登政府回天乏力。

拜登2日宣布對付Omicron新策略，繼續推廣疫苗接種，還包括加強檢測，誓言要以「科學和速度」打敗新病毒。但拜登無法說服各「紅州」民眾接受疫苗，他的企業員工強制接種疫苗命令也在法院受阻；美國雖擁有用不完的疫苗，但拜登的疫苗政策卻難以發揮效能。

其實，對疫情和物價，白宮能做的不多，疫情擴散和物價飛升，過錯不能怪拜登；如果明年敗選，民主黨參眾兩院的主導權雙失，很難以成敗論英雄。拜登和民主黨的支持者現在更擔心，在重重打擊下，79歲的拜登是否喪失鬥志，往後意興闌珊？