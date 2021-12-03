美國恐懼武器研發落後中國 別有目的

國際媒體近期炒作中國試射極音速導彈，讓美國震驚，指共軍8月間向南海上空試射一枚音速五倍(五馬赫)的極音速飛行器，在低軌太空 繞地球一周後發射一枚導彈攻擊目標，但偏離目標約32公里。報導指中國這方面技術取得驚人進步，美國官員震驚，紛紛出面自承落後。

但北京外交部否認，稱那是航天器測試，無關武器研發。美台不少專家指出，美中俄等至少五國在研發極音速武器，美方有「惡人先告狀」之嫌，因為美國研發先進武器的進展比中國更早更快。

拜登執政後不像川普 處處逞強，不怕向中國「示弱」，可能是策略運用或向中方施壓，藉此爭取國防經費，並把中國拉上限制武器條約談判桌。上述消息揭露後，美國裁軍大使伍德、國防部長奧斯汀先後表達疑慮和關切；參謀首長聯席會主席密利上將更形容此刻有如冷戰時期美國遭遇「史普尼克時刻」(指蘇聯搶先發射首枚「史普尼克號」人造衛星，讓美國此後急起直追)。

美國高官表達「中國領先美國，我們必須警覺和追趕」，卻忘了川普2019年曾多次公開說，美軍有一款研發中的新型超級飛彈，速度可達音速17倍；五角大廈當年7月證實，確實有17馬赫的新型飛彈在3月測試成功，速度是中國的三倍餘。

但部署方面，美國確實落後俄中兩國。俄國2019年12月宣布超高音速導彈「先鋒」(Avangard)開始服役；中國2019年閱兵也展示「東風17」超高音速導彈，兩國都進入實戰部署，而美軍其實也在裝備極音速暗鷹(Dark Eagle)飛彈系統，只是刻意不提。

美國匿名官員解釋，極音速武器落後的原因是不想把這種技術運用在武器上，但中俄的發展逼美國，「如果我們想繼續維持主導性軍事實力，就不能只是站著看」。

態勢很清楚，美國在導彈防禦系統擁有絕對優勢，能制衡中俄導彈，所以希望各國維持現狀；但極音速導彈可突破導彈防禦系統攔截，使美國優勢不再。所以美國不希望中俄發展這類飛彈，成為各國軍備競賽，因此發表「讚佩」中方言論，一來想爭取更多軍費，二來製造輿論，想把中國納入限武框架中。

國際媒體報導，新式導彈具高度機動性，測試中最快曾出現27馬赫，即時速約3.3萬公里，一小時內可繞飛地球一圈打擊敵方目標。這種革命性武器激化太空軍事化競爭，事實上，美軍十年來已發射五次X-37B太空飛機進入軌道，最長停留780天，到底是不是武器迄今仍是機密。

綜合這些訊息，反映幾個現象值得留意。一，表面上美國軍費是中國的三倍(2022年美國約7530億美元，中國約2500億美元)，但美軍日常開銷大，想拉中國限武談判限縮新武器研發，拜習峰會兩國同意成立四個工作組展開對話，顯示美方想踩煞車。

2019年國會曾提報告，指美國每年可削減3500億軍費，不致影響國家安全。美軍高層大談中國極音速導彈成就，可能在維護軍費撥款。但表態無意間也顛覆軍備競賽可能拖垮中國的推論，中國反而無懼軍費負擔；而美國讓人感覺無力承受了，想削減軍費又涉及軍工複合集團龐大利益，變革很難成真。

二，各國軍備強弱有虛有實，未經實戰檢驗大家儘可吹牛炫耀。譬如中國近年流行「美國衰落」、「美軍嚇尿了」文體，輔證中國強大、美國走弱。但美國示弱可能是戰略忽悠，美中軍力差距還20年、30年，美方對極音速導彈的誇張讚譽，別具目的。

三，中國財政和軍費負擔能力未必比借債度日的美國好。中國連年軍費激增，社保負擔沉重，中央和地方債務都是大黑洞，地方政府隱形債務去年底已逾53兆人民幣，逾GDP半數；加上經濟趨緩、稅收減少，一帶一路支出逾1兆美元等。明知須提防前蘇聯被美國「星際大戰」軍備競賽拖垮的教訓，中國卻別無選擇加大投入。中美誰能長期負擔龐大軍費，將決定兩國勝負。

四，美國聯手盟國從三個方向圍堵中國，中俄防長日前達成延長兩國軍事合作協議抗衡。年度國防軍費僅660億美元的俄羅斯，近日發射導彈擊毀自己的報廢衛星，俄方開始對印度 花55億美元購買的五套S-400防空導彈系統交貨，讓印度在北境對付中國殲-20戰機。

普亭用兩手策略想分化美印關係，也暗助印度對抗中國，中俄究竟是友是敵？軍備競賽的韁繩套上美中頸部，最後會拖垮誰？看來各國都走在徬徨的十字路口上。