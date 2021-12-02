梅克爾走人 德國新政府對中國強硬？

德國 社民黨、綠黨和自民黨11月24日聯合舉行記者會，正式宣布三黨達成執政協議，最快將於12月6日在聯邦議會推舉社民黨黨魁蕭茲(Olaf Scholz)為新政府總理，前總理梅克爾 功成身退。

德國政府是內閣制，近30年來，沒有政黨能單獨獲國會過半席位，都要聯合其他政黨執政。其中談判出大家都接受的執政協議，是組成政府成敗的關鍵。今年10月聯邦議會改選後，就開始談判，但特別的是，並不是由最大黨社民黨與綠黨、自民黨分別談判，反而是綠黨與自民黨先談妥，再拿著商定的協議找社民黨協商，完成執政聯盟。

部分原因是，過去綠黨與自民黨政綱南轅北轍，最難達成協議，所以先談妥，才能組成聯合內閣。其次，自民黨與綠黨加起來的席數，要比社民黨多，他們才是決定政策的重心。

在最終達成的177頁組閣協議中，強調與過去16年梅克爾政府劃清界線，將推動新政府雄心勃勃的進步政策，包括2030年前實現能源去碳化，並在2035年起停止銷售內燃機汽車。其中，外交政策的精神有別於梅克爾的「以利益為基礎」和「妥協處理衝突」的務實外交，主張未來德國外交要建立在「價值觀基礎之上」，可能直接衝擊德國和中國關係。

從組閣過程與協議內容看，雖然德國未來由三黨聯合執政，但兩個小黨卻居主導地位，執政協議更多體現綠黨和自由民主黨的色彩，兩黨分在左右兩端的強勢，反而最大黨社民黨是居於協調者角色。

這也反映在內閣人事安排上。綠黨雙主席之一哈貝克將擔任新成立的經濟、能源、氣候保護與轉型部部長，這是一個超級部會，權力極大。自民黨主席林德納則擔任財政部長，掌握預算大權，而另一位綠黨主席貝爾貝克則出任外交部長。

之前北京制裁歐洲議會批評中國最力的幾位議員，都是出身德國綠黨；貝爾貝克也一反過去綠黨的和平主義，呼籲就俄羅斯和中國侵犯人權問題，採取更強硬立場。德國新政府會不會有更強硬的中國政策？

果不其然，在執政協議中，有十幾處提到中國，稱應該從夥伴、競爭和體制對手三個層面，與中國發展關係，並首次納入中國侵犯新疆人權、侵蝕香港自治權利，以及維持台灣現狀等內容，「唯有在和平和雙方都同意的情況下，才能改變台海現狀」。

專家指出，這是德國近代以來「對中國措辭最強烈的執政協議」，而這已經不僅是反映綠黨的主張，更是整體聯合內閣的主張。

在歐盟 內部，德國向來是推動與中國交往的動力。去年底，德國在擔任歐盟輪值主席的最後一天，簽訂「歐中全面投資協定」(CAI)，目前雖然被歐洲議會「無限期擱置」，無法獲批准。將來德國新政府是否將成為歐中關係的障礙，而非過去扮演推手的角色？

現在要判斷新政府作為，恐怕言之過早。德國是歐盟一分子，整個歐盟在過去兩年中，對中國的看法有更大改變，更為警覺，也更與美國配合。德國新政府政綱中，梅克爾對中國較傾向妥協、更照顧德國利益的政策，當然將隨之改變。

但德國在外交上還有更多優先的挑戰，譬如對俄羅斯關係就更緊要。目前東歐邊境緊張，已經迫使德國暫停對俄羅斯輸送德國的北溪二號天然氣管的審查，讓今年冬天能源危機雪上加霜。

雖然川普已下台，但拜登政府完成自阿富汗撤軍，締結美澳英安全聯盟(AUKUS)，仍然強調美國優先，迫使德國不得不認真思考法國總統馬克宏鼓吹的「戰略自主」，東歐國家如波蘭、匈牙利對歐盟憲章的蔑視，也構成直接挑戰，都需要新政府與法國協調解決。

德國外交部長雖有政策權，而政策須遵循執政協議。德國外交政策的方向還是由總理府主導，最後外交政策決定權落在總理蕭茲手上，由總理負全責，再怎麼富有理想，還是要落實到現實利益考量，尤其是德國與中國的經濟關係，更需要呵護。

北京很擔憂德國跟隨美國走。即將離任的梅克爾17日接受專訪表示：「或許我們最初在對待一些合作夥伴關係上的看法過於天真，可是這些日子裡，我們對此進行更加細緻的思考，這樣做也是正確的」。梅克爾強調：「在我看來，完全(與中國)脫鉤可能不對，將會對我們造成傷害」。

蕭茲曾是梅克爾大聯合內閣的副總哩，梅克爾老成持國的箴言對蕭茲應會有一些影響，但德中關係今後想順風順水，恐不容易。