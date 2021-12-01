民主峰會在即 民主正走向衰退或復興？

拜登 總統已向110個國家的領袖發出邀請，參加12月9日至10日舉行的國際民主峰會，主題是反威權、反腐敗、促進人權。這次全球民主峰會是首次，中國、俄羅斯被排除在外，台灣則受邀，但蔡英文總統不出席，而委派駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表。傳聞峰會明年可能在台灣舉行，這是西方陣營想給中共 難堪的可能規畫，能否成真，牽動美中兩國政治角力。

北京 冬奧運即將在2月3日揭幕，拜登政府正考慮發起盟國外交抵制，即西方領袖、外交官不出席開幕典禮，但運動員參賽不受影響。中方已邀俄羅斯普亭參加，普亭應允，預料其他第三世界國家領袖也應邀；美中接連在兩場國際盛會拉幫結派、互別苗頭。

如參照中俄國防部長日前視訊會議，雙方同意延長2021年至2025年軍事合作，將加強戰略軍事演習和聯合巡邏，兩大陣營的分野更清楚。北京外交部批美國抵制冬奧是冷戰思維，但中俄合作抗衡西方，也在強化冷戰色彩。

民主峰會是拜登倡議聯手盟國遏制中國思維的體現。他上任後組AUKUS聯盟、強化四方安全對話(Quad)，對付中國色彩濃厚；民主峰會看似趨向軟實力抗衡中國，尤其邀台灣參與，擺明想扶持台灣參與國際活動，給北京出新難題；蔡英文只派代表參加，是避免兩岸關係惡化，應屬美台之間的默契。

拜登邀110國領袖參與，被批評流於硬湊國家數量，有濫竽充數之嫌。德國「每日鏡報」等媒體就質疑，應邀110國只有77國按「自由之家」標準，稱得上是民主政體(有公平選舉制度，領導人由民選產生)，另30餘國有爭議，美國是刻意「把派對做大」。

國際評論認為，民主政體正遭遇空前壓力，二戰後很多新興民主體制倒退。美國在川普質疑選舉結果、暴民攻占國會山莊後，民主形象重傷。台灣太陽花學生攻占國會，民眾投票後，對政府施政無能為力，質疑只有投票就算民主嗎？有人因此歌頌中共專制，中共宣傳就是採這種口徑，海外華人有人附和，認為民主已走入死胡同。

有趣的是，中共對美國倡導全球民主化心存恐懼，深怕民眾覺醒，所以標榜「中國特色的民主」。習近平10月中旬在人大工作會議說，「民主是全人類的共同價值，是中共始終不渝堅持的重要理念」。「民主不是千篇一律，一國民主與否除了有無投票權，更要看人民有無廣泛參與權。民主不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應由這個國家的人民評判，而不應由外部少數人指手畫腳評判」。

這些話好像在辯護中共也實施民主了，引來國際訕笑。從毛澤東領導共產革命前，「人民日報」 極力鼓吹西式民主，打下江山後中共卻剝奪人民權利，美其名曰「民主集中制」或「中國特色的民主」，根本是古代民本和牧民思想的體現，意味「只要給人民吃飽飯，生活安逸，還要什麼民主？」中共剝奪民眾言論自由，人身安全和權利都缺乏保障，法律是中共說了算，與西方民主法治差距遙遠。

美國日裔學者福山曾提出「民主制度是人類歷史發展的終結」，如今卻被實踐推翻。民主正面臨空前逆流，一股衝擊力量來自美國本身，川普和川粉是代表；另一股反民主力量源於中國崛起，習近平想以專制治理取代西式民主。全球民主峰會能否對症下藥提振民主，並不樂觀。

但拒絕民主的中國還是心虛，必須靠「防火長城」築牆維穩，封堵訊息傳播，在校園壓制自由思想，用大數據監控人民。中國民主化不一定須照搬西方模式，但保障人民自由和人權、實施真正法治，人民不因批評政府而被關押、判刑，甚至失蹤等都是普世價值，中國無法改善，巨人的阿基里斯之腱將永遠成國家弱點和痛處，被西方和自己的民眾敲打。

德國學者Daniel Dettling指民主並沒有在全世界瀕臨崩潰，全球民眾依然嚮往自由民主。「紐約時報」專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)認為，所謂專制抗疫表現比民主體制好，並非事實。中國抗疫用專制手段強制，嚴苛、充滿集體主義色彩。

美國用資本主義戰時經濟措施，迅速、不計代價，在旅行自由和經濟開放等方面都獲決定性勝利。中共藉疫情對經濟、政治、社會全面更嚴格控制，抗疫和對抗氣候變遷上，專制國家並不具優勢。彭帥爆料被性侵後「被失蹤」，女權在中國難有保障，都凸顯民主的優點。