美國人和華人都生活在水深火熱中？

中國大陸民眾近期熱門話題之一，是美國 人包括華人移民、留學生都像生活在水深火熱中；連台灣 也被傳因受大陸準備武力統一影響，民眾瘋搶民生用品囤貨，以應對可能的戰爭。但這些說法局內人看了都感荒謬，可能是大陸自媒體想博眼球造謠，以訛傳訛；也可能是中共宣傳策動，醜化美國、台灣，反襯中國是人間樂土，民眾安居樂業。美國確實社會問題百病叢生，但在美生活的人，誰會認為自己在水深火熱中？

近期多件大事助長這種臆測或謠言。一，繼前幾年中國多位留學生遇害後，今年兩位芝加哥大學中國留學生 范軼然、鄭少雄在街頭遭歹徒搶劫槍殺。二，感恩節前夕，舊金山、洛杉磯連續發生數十名歹徒蒙面闖入名牌精品店劫掠，新犯罪手法蔓延全美。三，威斯康辛州慶祝聖誕遊行，一名非裔前科犯開車衝進人群，造成6死48傷慘案。四，賓州、加州有男子、兒童在家晚餐或打電玩時被流彈射中致死。

除了治安事件，兩黨衝突、國會權鬥，疫情後通膨暴發，民眾飽受物價和缺貨雙重打擊。還有各城市警民衝突、黑白族裔衝突和示威不斷，槍殺案頻生；去年槍殺兩人傷一人的17歲白人青年，日前被以自衛為由宣判無罪，都成美國亂象的證據。

新聞傳播常有「放大」渲染效果，如果有心人或政治力量居間煽動，甚至利用民眾不懂英文，在翻譯中做手腳避重就輕，更容易造成集體思維扭曲。今年就發生多起黨媒偽造外國教授為中共助威的事，被網民揭發。

德國之聲近日報導，華語圈中的美國，讓在美華人不堪其擾。譬如中國媒體報導「美國德州電價瘋漲200倍」，「美國豬肉價格漲到飛起」，很多美國華人接到中國親友詢問，是否還付得起電費帳單、吃得起豬肉？

這些信息明顯是以偏概全，斷章取義。今年2月德州暴雪停電，有人曬出1萬7000美元電費帳單，並和電力公司打官司。真相是收到天價帳單的用戶不到德州電力用戶1%，後來法官判定Griddy Energy客戶不必支付高昂電費。但中國的報導忽略類似現象只影響德州極少數家庭，用戶因電費破產更屬無稽。推測這類報導的目的，在掩飾中國電力荒，當局失策。

中國互聯網也出現「美國人吃不起培根和豬肉」，配上貨架空空的照片。貼文後有許多留言指美國人吃不起蔬菜水果。去年疫情流行，網上充滿美國人買不到衛生紙、民眾搶購食物的消息。美國豬肉受疫情影響，屠宰廠關閉，供需失調，導致豬肉價格比去年漲一兩成，預測明年將回歸正常，卻被誇大成美國人吃不起豬肉了。

壞消息還有美國到處是流浪漢，費城街頭充滿吸毒男女老少，每天都有槍殺和搶劫等。這些是事實，卻也是局部現象，絕多數美國居民無感。但中共黨媒卻渲染，彷彿美國到處是貧民、流浪漢和吸毒者，像破敗的國家，以印證霸權衰落。有謠言說美軍有16萬人養不起家，須靠救濟金過日子，無視美軍待遇是全球最高的事實。

牆內部分民眾認為疫情後美國排華嚴重，亞裔常遭毆打侮辱、在美華人有如生活在水深火熱中。有些現象確實存在，有些看法卻流露酸葡萄或幸災樂禍意味。譬如去年疫情流行時，僑胞回國就傳出「祖國建設你不在，千里傳毒你最快」的諷刺說法，讓海外華人點滴在心。

同樣，大陸武力威嚇台灣後，傳聞台灣民眾一片恐慌，搶購囤貨。多位嫁到台灣的大陸配偶應大陸親友要求，到超市賣場拍視頻傳上網，證明台灣民眾並未出現搶購囤貨或恐慌戰爭氣氛。這些現象都顯示訊息傳播扭曲，為政治服務。

美國近年確實百病叢生，民主等傳統價值遇空前挑戰。美國媒體和美國人習於唱衰自己，檢討各種病癥，想解決問題，迄今還在掙扎求變。美國較少諱疾忌醫或掩飾真相，中國卻誇大這類美國現象，並歸因霸權衰落，自認「習近平新時代中國特色社會主義」將取代西方價值，東升西降，重建人類命運共同體，無視自己的難題可能比美國還嚴重得多。

任何國家或社會都有優缺點。中共黨媒醜化美國，或在報復美國對中國也常有負面報導，愛國粉紅或五毛製造假新聞附和。但黨員幹部、富人或莘莘學子依舊嚮往美國，高官富商子女和財產都送來美國避險，留學生學成如有機會，多數願留在美國安身立命。美中兩國的條件優劣，「用腳投票」的牆外大陸移民應更清楚。