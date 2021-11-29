拜登民調低似川普 仍有力挽狂瀾機會

民主黨人向來迷信一個信條：總統只要推動受歡迎的法案，就能換來選票。但這一招現在不靈了。拜登 總統上任以來，先力促通過1.9兆元大規模疫情紓困法案，後又通過獲跨黨支持的1.2兆元基礎建設案，而他大力推動的3.5兆元預算案雖一波三折，最終妥協腰斬成1.75兆元在國會眾院通過，已送參院審議。但他的民調 卻從今夏以來一路走低，跌到只剩42%，和前總統川普 在位時不相上下。

弔詭的是，儘管三大法案得到多數民眾支持，選民卻不把功勞算在拜登政府身上，他們認為拜登政府並未取得多大成就。更讓拜登氣餒的是，民眾一而再、再而三笑納政府發的紓困支票，有人甚至戲言「領錢領到手軟」，但他們仍認為拜登政府給的幫助不夠；當人們看到物價上漲、疫情未除後，甚至抱怨是拜登把事情搞砸了。

拜登在政壇摸爬滾打48年，執政團隊多是歐巴馬政府的老手，對把握民意、推動施政本應駕輕就熟，如魚得水，不應像菜鳥川普政府那樣跌跌撞撞、荒腔走板。然而拜登和川普的民調為何殊途同歸，問題出在哪裡？

首先，拜登競選時作過太多承諾，選民胃口變很大，加之川普四年亂政，讓人們對拜登上任撥亂反正，讓國家迅速回歸常態有太高期待。當這些期待並未很快實現時就遷怒拜登，甚至認為拜登有些地方還不如川普。

拜登政府上台後就專注基建法案和開支法案，但他競選時承諾列為優先的法案包括擴大投票權、制定刑事司法改革、墮胎權、將聯邦最低時薪提高到15元、免費社區大學、年長者牙保以及無證移民入籍通道等，都在上述兩大法案推動不順下，系列優先事項停滯不前，甚或胎死腹中，讓民主黨支持者大失所望，拜登支持率急劇下跌。有民調指非裔、西裔、婦女和年輕選民對拜登支持率下降多達兩位數。

其次，民主黨內耗嚴重，讓外界懷疑近80歲的拜登沒有控制民主黨的威望和能力。推動基建和開支兩大法案，把民主黨進步派和溫和派間的嚴重分歧毫無保留地攤在公眾面前。民主黨將所有精力花在內鬥上，拜登雖投入大量精力試圖調和，卻進展甚微，讓共和黨人見縫插針、抓住機會，讓選民看到民主黨執政左支右絀。

再次，拜登政府並未完全掌握全美選民脈動。選民需要強勁的經濟與工作機會。雖然現在每周發布就業報告顯示申請失業金人數持續減少，印證經濟走強，一般民眾對此並無感。其中一個主因是強勁經濟被愈來愈明顯的通膨吞噬，供應鏈危機導致包括汽油等各種民生必需品價格飆漲，反而增加民眾的怨言，認為經濟運轉不正常。而通膨惡化與拜登政府初期輕視它分不開，失去控制先機，拜登團隊難辭其咎。

據CNN民調，多達58%民眾認為拜登未對國家面臨的重要問題投注精力；FiveThirtyEight的民調顯示，獲跨黨派支持的基建案對提升拜登支持率並無幫助，通過當天拜登滿意度43%，現在仍是43%。親共和黨的民調機構Echelon Insights民調更發現，72%登記選民認為拜登的當務之急是控制通膨和解決供應鏈危機。

此外，阿富汗撤軍、與習近平通話表達的屈服軟弱，可能也影響部分選民觀感。儘管如此，拜登在明年期中選舉前扭轉民調下滑趨勢，按理仍應大有可為。

第一，少開支票。拜登的1.75兆元預算案選民不買帳，是因他原本開的支票是3.5兆，其中包括許多後來被刪除的項目，如免費社區大學和健保計畫等，讓選民失望；拜登也信誓旦旦要讓新冠病毒消失無蹤，但現在美國疫情還在，隨時可能惡化。這些承諾不可避免地成為媒體和共和黨攻擊的把柄。

第二，拜登政府與選民溝通不足，不如川普。川普任內吹噓成癮，成天自誇股市成績，以彰顯他治理經濟能力。但「富比世」(Forbes)一份報告指出，拜登上任以來股市屢創新高紀錄，次數遠超川普同期，外界卻完全未歸功於拜登政策。

另一方面，拜登上任後出現通膨，並非完全是拜登的責任，川普大幅加徵中國輸美商品關稅，卻讓美國消費者埋單，早就埋下禍根，拜登政府卻很少提醒選民根源所在。對美國港口壅塞，也未預見和更早尋求解決，錯失良機。

距2022年期中選舉投票僅11個月，共和黨必然集中火力猛攻拜登施政缺失，而拜登政府如果無法讓民眾有感，如果疫情和通膨都能真正獲控制，拜登不愁民調上漲。